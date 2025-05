Los 133 cardenales electores, todos menores de 80 años, pasarán la noche aislados en una de las dos casas de huéspedes del Vaticano. Cardinals pray in the Sistine Chapel, ahead of the conclave to elect the next pope at the Vatican, May 7, 2025. Vatican Media/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY TPX IMAGES OF THE DAY

(FOTO: Vatican Media/via REUTERS)