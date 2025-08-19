Publicidad

Internacional

El traje de Zelenski fue clave para el éxito de su nueva reunión con Trump

El presidente de Ucrania llevó puesto un conjunto negro para un nuevo encuentro con su par estadounidense, seis meses después de ser criticado por usar un uniforme militar en la Casa Blanca.
mar 19 agosto 2025 03:42 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca el 18 de agosto de 2025 en Washington, DC. El presidente Trump está recibiendo al presidente Zelensky en la Casa Blanca para una reunión bilateral y más tarde una reunión ampliada con los líderes europeos para discutir un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
La importancia del traje de Zelenski subraya hasta qué punto los líderes extranjeros han tenido que cortejar a un presidente estadounidense notoriamente caprichoso.

Las decisiones de vestuario no suelen determinar el destino de los países. Pero en su más reciente visita a la Casa Blanca, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, apostó por un toque de diplomacia en la selección de su traje.

La cita con Donald Trump generaba gran expectativa por muchas razones, incluso por si Zelenski usaría traje.

En febrero, el líder ucraniano había sido ridiculizado por un reportero estadounidense por presentarse en el Despecho Oval con atuendo militar.

Ese comentario sentó las bases para una sorprendente reprimenda a Zelenski pocos minutos después, cuando Trump y el vicepresidente JD Vance le increparon no estar "agradecido" por el apoyo estadounidense tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Seis meses después, las cosas cambiaron.

"¡No lo puedo creer, me encanta!", exclamó Trump, al admirar el elegante traje y camisa negra del líder ucraniano a su llegada a la Casa Blanca.

"Es lo mejor que tenía", bromeó Zelenski, un excomediante de televisión antes de convertirse en presidente.

(COMBO) Esta combinación de imágenes creadas el 19 de agosto de 2025 muestra (Arriba) El presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúnen en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de febrero de 2025 y (abajo) el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump se reúnen en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 18 de agosto de 2025.
Zelenski se mostró notablemente menos belicoso hacia Trump que en febrero.

"Estas son nuestras esperanzas de paz"

Cuando el diseñador ucraniano Viktor Anisimov mostró a Zelenski un nuevo traje negro el viernes pasado, incluía un pequeño detalle: una abertura en la espalda lo acercaba más a un traje civil, en comparación con los trajes militares que el presidente ha preferido durante toda la guerra en Ucrania.

"Estas son nuestras esperanzas de paz", dijo Anisimov a Reuters sobre el cambio. "Creemos que si añadimos algo sutil a esta imagen, algo de ropa civil a su uniforme, entonces será como un amuleto de la suerte”.

El lunes, el amuleto de la suerte funcionó para establecer un tono cálido para una reunión en la Casa Blanca con Trump. Momentos después de que Zelenski llegó, Trump le felicitó por el traje.

"Presidente Zelenski, ¡se ve fabuloso con ese traje!", le dijo Brian Glenn, el reportero del medio de derecha Real America's Voice que había sacado el tema en febrero.

Trump, un multimillonario que rara vez lleva algo que no sea uno de sus característicos trajes azules hechos a la medida, se sumó: "Yo le dije lo mismo". Y dirigiéndose a Zelenski, afirmó: "Ese fue el que lo atacó la última vez”.

"Lo recuerdo", respondió el ucraniano con seriedad, antes de decirle a Glenn que él llevaba "el mismo traje" que tenía en febrero.

Zelenski también aprovechó el encuentro para entregarle a Trump una carta de parte de su esposa Olena para Melania Trump, agradeciendo a la primera dama estadounidense por escribirle a Putin instándolo a salvar las vidas de los niños.

¿Por qué Zelenski usa trajes militares?

Anisimov dijo que esta vez no estaba pendiente de las críticas ni de los cumplidos, sino que quería asegurarse de que el presidente ucraniano tuviera un aspecto digno.

"Nos alaban, nos regañan. Si ganamos, y ganaremos, no importa de quién era el traje", afirmó.

Zelenski ha llevado trajes de tipo militar, a menudo con camisas sin cuello y botas pesadas, para mostrar su solidaridad con las tropas ucranianas desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

"En ese momento, internamente, todos cambiamos, todo cambió, la vida cambió. Fue un punto de no retorno", dijo Zelenski en una entrevista con un medio ucraniano un año después.

El vestuario, una táctica para conquistar a Trump

Que el atuendo de Zelenski sea un tema puede resultar extraño para algunos en medio de una guerra. Pero también subraya hasta qué punto los líderes extranjeros han tenido que cortejar a un presidente estadounidense notoriamente caprichoso.

Trump ha expresado abiertamente su admiración por su par ruso, Vladimir Putin, que quedó en evidencia con su extraordinaria cordialidad al saludarlo durante la cumbre que ambos mantuvieron en Alaska la semana pasada.

El líder estadounidense también se hizo eco de varios de los argumentos de Putin sobre la guerra, como la necesidad de que Ucrania renuncie a Crimea y a sus ambiciones de unirse a la OTAN.

De ahí la ofensiva diplomática en la Casa Blanca el lunes, comenzando con Zelenski y su traje, y seguida por un grupo de líderes europeos, que destacaron lo que, según ellos, eran los esfuerzos de Trump por alcanzar un acuerdo de paz.

De acuerdo con los informes, el líder ucraniano fue instruido por los gobernantes europeos sobre cómo tratar a Trump, especialmente por el presidente finlandés Alexander Stubb, quien vestía un traje cruzado y se ganó elogios del presidente estadounidense por su vigor juvenil.

Zelenski se mostró notablemente menos belicoso que en febrero, e incluso agradeció a Trump por un mapa que mostraba cuánto territorio Rusia le había arrebatado a Ucrania.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, mientras tanto, restó importancia al debate sobre la vestimenta de Zelenski.

"¿Me veo bien", preguntó entre risas el holandés al jefe de protocolo de Trump mientras se abrochaba la chaqueta del traje al llegar a la Casa Blanca.

Con información de AFP y Reuters

