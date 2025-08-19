En febrero, el líder ucraniano había sido ridiculizado por un reportero estadounidense por presentarse en el Despecho Oval con atuendo militar.

Ese comentario sentó las bases para una sorprendente reprimenda a Zelenski pocos minutos después, cuando Trump y el vicepresidente JD Vance le increparon no estar "agradecido" por el apoyo estadounidense tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Seis meses después, las cosas cambiaron.

"¡No lo puedo creer, me encanta!", exclamó Trump, al admirar el elegante traje y camisa negra del líder ucraniano a su llegada a la Casa Blanca.

"Es lo mejor que tenía", bromeó Zelenski, un excomediante de televisión antes de convertirse en presidente.

Zelenski se mostró notablemente menos belicoso hacia Trump que en febrero. (FOTO: SAUL LOEB MANDEL NGAN/AFP)

"Estas son nuestras esperanzas de paz"

Cuando el diseñador ucraniano Viktor Anisimov mostró a Zelenski un nuevo traje negro el viernes pasado, incluía un pequeño detalle: una abertura en la espalda lo acercaba más a un traje civil, en comparación con los trajes militares que el presidente ha preferido durante toda la guerra en Ucrania.

"Estas son nuestras esperanzas de paz", dijo Anisimov a Reuters sobre el cambio. "Creemos que si añadimos algo sutil a esta imagen, algo de ropa civil a su uniforme, entonces será como un amuleto de la suerte”.

El lunes, el amuleto de la suerte funcionó para establecer un tono cálido para una reunión en la Casa Blanca con Trump. Momentos después de que Zelenski llegó, Trump le felicitó por el traje.