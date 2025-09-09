Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y dijo que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos.

Israel explicó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes.

"Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro [Benjamin] Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se prepararan ante la posibilidad de atacar a los dirigentes de Hamás", indicó un comunicado conjunto de Netanyahu y del ministro de Defensa, Israel Katz.

"Hoy al mediodía, ante una oportunidad operativa (...) el primer ministro y el ministro de Defensa decidieron ejecutar la directiva dada anoche", añadió.

Por su parte la oficina de Netanyahu aseguró que fue una acción "totalmente independiente", sin participación de otros países. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", indicó.

Varias explosiones se sintieron el martes en la ciudad qatarí de Doha, según testigos de Reuters.

Columnas de humo negro se elevaban desde la gasolinera Legtifya. Justo al lado hay un pequeño complejo residencial que ha estado vigilado por la guardia del emir de Qatar las 24 horas del día desde el comienzo del conflicto de Gaza.

Una hora después del ataque, ambulancias y al menos 15 automóviles de policía y del Gobierno sin distintivos se agolpaban en las calles próximas al lugar de la explosión.

El Estado hebreo ha matado a varios dirigentes de alto rango de Hamás desde que el grupo militante palestino atacó Israel en octubre de 2023.

También ha lanzado ataques aéreos y otras acciones militares en Líbano, Siria, Irán y Yemen en el transcurso del conflicto de Gaza.