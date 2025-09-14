Israel aumenta la intensidad de sus bombardeos sobre Ciudad de Gaza

La dirección política del grupo, que ha entablado negociaciones intermitentes sobre un posible alto el fuego y la liberación de rehenes, fue blanco de un ataque aéreo israelí el martes en Doha, que suscitó una condena generalizada.

Qatar acogerá el lunes una cumbre árabe-islámica de emergencia para debatir los próximos pasos. Rubio dijo que Washington quería hablar de cómo liberar a los 48 rehenes que aún mantiene Hamás en Gaza —de los que se cree que 20 siguen vivos— y reconstruir la franja costera.

"Lo que ha pasado, ha pasado", dijo. "Vamos a reunirnos con ellos (los dirigentes israelíes). Vamos a hablar de lo que nos depara el futuro", dijo Rubio antes de dirigirse a Israel, donde permanecerá hasta el martes.

On my way to Jerusalem. My focus will be on securing the return of hostages, finding ways to make sure humanitarian aid reaches civilians, and addressing the threat posed by Hamas.



Hamas cannot continue to exist if peace in the region is the goal. pic.twitter.com/60DWTkLSfC — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 13, 2025

Los acuerdos de Abraham están en riesgo

Rubio visitaría el domingo el lugar de oración judío del Muro Occidental en Jerusalén con el primer ministro Benjamin Netanyahu y que mantendría conversaciones con él durante la visita.

Funcionarios estadounidenses describieron el ataque del martes en el territorio de un estrecho aliado de Estados Unidos como una escalada unilateral que no servía a los intereses estadounidenses ni israelíes. Rubio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron el viernes con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Netanyahu firmó un acuerdo el jueves para seguir adelante con un plan de expansión de asentamientos que atravesaría tierras de Cisjordania que los palestinos buscan para un Estado, una medida que los Emiratos Árabes Unidos advirtieron que socavaría los acuerdos de Abraham negociados por Estados Unidos que normalizaron las relaciones de los EAU con Israel.