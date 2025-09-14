Israel aumenta la intensidad de sus bombardeos sobre Ciudad de Gaza

Algunos dicen que no pueden permitirse marcharse, mientras que otros afirman que esperaban que los líderes árabes reunidos el lunes en Qatar presionaran a Israel para que desechara su ofensiva prevista.
"El bombardeo se intensificó por todas partes y desmontamos las tiendas, más de veinte familias, no sabemos adónde ir", dijo Musbah Al-Kafarna, desplazado en la ciudad de Gaza.
Israel dijo que había completado cinco oleadas de ataques aéreos sobre la Ciudad de Gaza durante la semana pasada, dirigidos contra más de 500 emplazamientos, entre ellos lugares de reconocimiento y de francotiradores de Hamás, edificios con aberturas para túneles y depósitos de armas.
Las autoridades locales, que no distinguen entre víctimas civiles y militantes, afirman que al menos 40 personas murieron por fuego israelí en todo el enclave, 28 de ellas en la ciudad de Gaza.
Hamás afirma que las fuerzas israelíes han destruido al menos 1,600 edificios residenciales y 13,000 tiendas de campaña desde el 11 de agosto.
La campaña de casi dos años de Israel contra Hamás ha matado a más de 64,000 personas en Gaza, según las autoridades locales. Fue provocada por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1,200 personas y el secuestro de 251 rehenes, según cifras israelíes.