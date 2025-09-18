Qué factores se toman en cuenta para determinar si existe un genocidio

Por primera vez, una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio en Gaza, un término que Naciones Unidas no ha empleado aún. No obstante, para Navi Pillay, este reporte debería "incitar a los altos dirigentes de la ONU" a hacerlo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó tras la publicación que veía "pruebas cada vez más evidentes" de un genocidio en el enclave, devastado por la ofensiva israelí en represalia al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel.

El genocidio es uno de los crímenes contra la humanidad que se persiguen por el derecho internacional.

¿Qué hechos constituyen un genocidio?

El término genocidio fue acuñado por primera vez por el abogado polaco Raphael Lemkin en 1944 en su libro El gobierno del Eje en la Europa ocupada. Está compuesto por el prefijo griego genos, que significa raza o tribu, y el sufijo latino cide, que significa asesinato.

Lemkin desarrolló el término en parte como respuesta a las políticas nazis de asesinato sistemático de judíos durante el Holocausto, pero también como respuesta a ejemplos históricos previos de acciones dirigidas a la destrucción de grupos específicos de personas. Posteriormente, Raphael Lemkin lideró la campaña para que el genocidio fuera reconocido y codificado como delito internacional.