Trump insinúa un avance en la negociaciones para la paz en Gaza

El presidente estadounidense se reunirá el lunes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien es señalado por un comité de Naciones Unidas de incitar y permitir un genocidio en la Franja de Gaza.

Durante un intercambio con periodistas el viernes, Trump ya había afirmado creer haber alcanzado un "acuerdo" para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que el gobierno de Estados Unidos presentara a principios de semana un nuevo plan de paz a Netanyahu y varios países árabes y musulmanes.

"Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra", prometió el presidente estadounidense.

El mandatario estadounidense señaló que las conversaciones sobre Gaza con las naciones de Oriente Medio son intensas y que Israel y los militantes palestinos de Hamás están al tanto de las discusiones, que aseguró que continuarían mientras fuera necesario.

De acuerdo con una fuente diplomática, el plan estadounidense, de 21 puntos, incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino, la retirada israelí y el futuro gobierno de Gaza sin Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

"Espero que podamos lograrlo porque queremos liberar a nuestros rehenes", comentó Netanyahu el domingo en Fox News.