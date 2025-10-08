Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Conflicto Israel-Hamás_Header Desktop Home Expansión
Conflicto Israel-Hamás_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

Hamás dice que "el optimismo" prevalece en las negociaciones con Israel

El Estado hebreo y Estados Unidos refuerzan su presencia en las conversaciones sobre el futuro de Gaza con la llegada de altos mandos a Egipto.
mié 08 octubre 2025 03:59 PM
Una mujer egipcia ve las noticias en un canal local en El Cairo el 8 de octubre de 2025, mostrando imágenes del enviado del presidente de los Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff (R), y su yerno Jared Kushner (C) que llegan a Sharm El-Sheikh para hablar sobre el fin de la guerra de Gaza.
El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff llegaron a Sharm el Sheij, la ciudad egipcia donde se llevan a cabo las negociaciones. (FOTO: KHALED DESOUKI/AFP)

Hamás afirmó este miércoles que el "optimismo" prevalece en las negociaciones indirectas que mantiene con Israel en Egipto para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza.

Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento islamista palestino que participa en las conversaciones, dijo también a AFP que Hamás intercambió con Israel "listas de prisioneros para liberar", en referencia a la propuesta de canjear rehenes retenidos en Gaza por palestinos detenidos por las fuerzas israelíes.

Publicidad

"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes", afirmó Al Nunu.

De acuerdo con una fuente palestina cercana a las conversaciones citada por la agencia Reuters, la lista incluye a Marwan al-Barghouti, dirigente del movimiento Fatah, y a Ahmed Saadat, jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Ambos cumplen múltiples cadenas perpetuas por su participación en atentados en los que murieron israelíes.

Los diálogos entre ambas partes se celebran en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Se basan en un plan de 20 puntos anunciado en septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prevé además un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.

Hamás dice que las negociaciones indirectas se han centrado hasta ahora en tres cuestiones: la detención del conflicto, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el acuerdo de canje.

El grupo se ha negado hasta ahora a discutir la exigencia de Israel de que Hamás entregue las armas que, según la fuente palestina, Hamás rechazaría mientras las tropas israelíes ocupen territorio palestino.

Publicidad

Dos fuentes familiarizadas con las conversaciones confirmaron que entre los puntos conflictivos figuraba el mecanismo de retirada israelí, para el que Hamás exige un calendario claro vinculado a la liberación de los rehenes y garantías de una retirada completa de las fuerzas israelíes.

Otra fuente palestina cercana indicó a la agencia AFP que "el martes la parte israelí presentó sus primeras propuestas sobre la retirada de las tropas, así como el mecanismo y el calendario para el intercambio de rehenes y prisioneros".

Funcionarios de alto nivel llegan a Egipto

Las conversaciones para lograr un alto al fuego se vieron reforzadas por la llegada de altos cargos de Israel, Estados Unidos y Qatar el miércoles.

Lee

El humo se eleva después de las explosiones en medio de la ofensiva militar israelí en la ciudad de Gaza, como se ve desde el centro de la Franja de Gaza, 6 de octubre de 2025.
Internacional

Hamás e Israel inician con una “atmósfera positiva” su negociación sobre Gaza

El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff llegaron a Sharm el Sheij, dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones, y un funcionario israelí dijo que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, un confidente cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu, también se encuentra allí.

También el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tenía previsto acudir, según la diplomacia del emirato.

Asimismo, una delegación turca encabezada por el jefe de los servicios de inteligencia, Ibrahim Kalin, se unirá a las negociaciones, según la agencia de noticias turca Anadolu. Turquía mantiene estrechas relaciones con Hamás.

Publicidad

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, dijo que las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo militante palestino Hamás habían avanzado "mucho" y que se declararía un alto el fuego si llegaban a un resultado positivo.

Trump consideró el martes que existe una "oportunidad real" de llegar a un acuerdo.

Lee

Repatrian a los seis mexicanos de la flotilla Global Sumud detenidos por Israel
México

Repatrian a 6 mexicanos desde Jordania tras ser interceptados en la flotilla Global Sumud

Qatar, Egipto y Estados Unidos actúan como mediadores en la guerra, pero sus esfuerzos no han logrado hasta ahora alcanzar un alto el fuego duradero.

Dos treguas anteriores, en noviembre de 2023 y principios de 2025, permitieron el regreso de rehenes o cadáveres de cautivos a cambio de prisioneros palestinos, antes de romperse.

Hamás respondió positivamente al plan de Trump, pero varios puntos siguen pendientes.

Los Estados europeos, árabes y otros se reunirán en París el jueves para debatir la transición de Gaza tras la guerra, en la que es probable que Washington esté representado, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

Recomendamos

¿Quién es Tony Blair?
Internacional

Tony Blair, el exprimer ministro británico que puede ser clave para Gaza

Las autoridades de Gaza afirman que más de 67,000 personas han muerto y gran parte del enclave ha quedado arrasada desde que Israel inició su respuesta militar al ataque de Hamás hace dos años. Alrededor de 1,200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, según las autoridades israelíes, y se cree que 20 de los 48 rehenes aún retenidos están vivos.

Israel disminuye su ofensiva en Gaza

Dentro de Gaza, Israel ha reducido su campaña militar a instancias de Trump, pero no ha detenido del todo sus ataques.

El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían matado a varios militantes en la ciudad de Gaza, el principal centro urbano de Gaza, que, según dijo, se dirigían a atacar a soldados israelíes.

Las autoridades médicas de Gaza informaron de la muerte de ocho personas en ataques israelíes en las últimas 24 horas, la cifra más baja en semanas. El número de víctimas mortales diarias había sido unas 10 veces superior durante el último mes, a medida que las fuerzas israelíes avanzaban sobre la ciudad de Gaza.

"Esperamos de Dios que haya un alto el fuego lo antes posible, porque la gente no puede soportar más el sufrimiento", dijo Jehad al-Shagnobi, cuya casa quedó destruida en el distrito de Sabra de la ciudad de Gaza.

En ese contexto de incertidumbre, el ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, visitó el miércoles la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, provocando el enfado de Hamás y de varios países árabes.

"Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria total en Gaza, con el fin de destruir Hamás, con la ayuda de Dios, y traer de vuelta a los rehenes", dijo el político ultranacionalista.

Con información de AFP y Reuters

Tags

Conflicto Palestina-Israel Hamas Franja de Gaza Jared Kushner

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad