Israel disminuye su ofensiva en Gaza
Dentro de Gaza, Israel ha reducido su campaña militar a instancias de Trump, pero no ha detenido del todo sus ataques.
El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían matado a varios militantes en la ciudad de Gaza, el principal centro urbano de Gaza, que, según dijo, se dirigían a atacar a soldados israelíes.
Las autoridades médicas de Gaza informaron de la muerte de ocho personas en ataques israelíes en las últimas 24 horas, la cifra más baja en semanas. El número de víctimas mortales diarias había sido unas 10 veces superior durante el último mes, a medida que las fuerzas israelíes avanzaban sobre la ciudad de Gaza.
"Esperamos de Dios que haya un alto el fuego lo antes posible, porque la gente no puede soportar más el sufrimiento", dijo Jehad al-Shagnobi, cuya casa quedó destruida en el distrito de Sabra de la ciudad de Gaza.
En ese contexto de incertidumbre, el ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, visitó el miércoles la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, provocando el enfado de Hamás y de varios países árabes.
"Solo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria total en Gaza, con el fin de destruir Hamás, con la ayuda de Dios, y traer de vuelta a los rehenes", dijo el político ultranacionalista.
Con información de AFP y Reuters