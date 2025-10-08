"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes", afirmó Al Nunu.

De acuerdo con una fuente palestina cercana a las conversaciones citada por la agencia Reuters, la lista incluye a Marwan al-Barghouti, dirigente del movimiento Fatah, y a Ahmed Saadat, jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Ambos cumplen múltiples cadenas perpetuas por su participación en atentados en los que murieron israelíes.

Los diálogos entre ambas partes se celebran en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Se basan en un plan de 20 puntos anunciado en septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump, que prevé además un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.

Hamás dice que las negociaciones indirectas se han centrado hasta ahora en tres cuestiones: la detención del conflicto, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza y el acuerdo de canje.

El grupo se ha negado hasta ahora a discutir la exigencia de Israel de que Hamás entregue las armas que, según la fuente palestina, Hamás rechazaría mientras las tropas israelíes ocupen territorio palestino.