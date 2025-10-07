¿A cuántos palestinos ha matado Israel en su ofensiva en la Franja de Gaza?

¿Cómo se calcula el número de muertos?

El último desglose detallado publicado por el ministerio de Sanidad palestino el 7 de octubre mostraba 67,173 muertos, entre ellos 20,179 niños, lo que supone el 30% del total.

De acuerdo con datos de la organización israelí de derechos humanos B'Tselem, el número oficial de víctimas mortales del ministerio supera con creces el de todos los combates anteriores entre israelíes y palestinos en Gaza desde 2005.

En los primeros meses de la guerra, el número de muertos se calculaba simplemente contando los cadáveres que llegaban a los hospitales, y los datos incluían los nombres y números de identidad de la mayoría de los fallecidos.

En mayo de 2024, el ministerio de Sanidad incluyó los cadáveres no identificados, que representaban casi un tercio del número total de víctimas. Sin embargo, desde octubre de 2024, sólo incluye los cadáveres identificados.

Un examen realizado por Reuters en marzo de una lista anterior del ministerio de Sanidad de Gaza sobre los muertos mostró que más de 1,200 familias habían sido completamente aniquiladas, incluida una familia de 14 personas.

¿La cifra de muertos en Gaza es exhaustiva?

Las cifras no reflejan necesariamente todas las víctimas, ya que el ministerio de Sanidad palestino calcula que hay varios miles de cadáveres bajo los escombros y no contabiliza las 460 muertes relacionadas con la desnutrición que ha registrado en medio de una hambruna en el norte de Gaza.