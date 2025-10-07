¿A cuántos palestinos ha matado Israel en su ofensiva en la Franja de Gaza?

Los recuentos oficiales palestinos de muertes directas probablemente subestimaron el número de víctimas en alrededor de un 40% en los primeros nueve meses de la guerra, a medida que se desintegraba la infraestructura sanitaria de Gaza, según un estudio revisado por expertos y publicado en la revista The Lancet en enero.
La oficina de derechos humanos de la ONU también afirma que es probable que la cifra de las autoridades palestinas sea inferior a la real.
Las muertes en el conflicto que ha verificado utilizando su propia metodología hasta el 20 de julio muestran que el 40% eran niños y el 22% mujeres.
Una investigación de la ONU determinó el mes pasado que Israel había cometido genocidio en Gaza, citando la magnitud de las matanzas como uno de los hechos que respaldaban su conclusión. Israel calificó la conclusión de sesgada y "escandalosa"
¿Qué credibilidad tiene la cifra de muertos en Gaza?
Antes de la guerra, Gaza contaba con sólidas estadísticas de población y mejores sistemas de información sanitaria que la mayoría de los países de Oriente Próximo, según declararon a Reuters expertos en salud pública.
La ONU cita a menudo las cifras de muertes del Ministerio de Sanidad y dice que son creíbles.
¿Hamás controla las cifras?
Aunque Hamás dirige Gaza desde 2007, el ministerio de Sanidad del enclave también responde ante el ministerio general de la Autoridad Palestina en Ramala, Cisjordania.
El gobierno de Hamás en Gaza ha pagado los salarios de todos los contratados en departamentos públicos desde 2007, incluido el ministerio de Sanidad. La Autoridad Palestina paga los salarios de los contratados antes de esa fecha.