De acuerdo con información de la ONU, 213 hospitales fueron blanco de ataques israelíes hasta septiembre de 2025.

"No hay hospitales que funcionen plenamente en Gaza, y sólo 14 de los 36 están operativos. Hay una escasez crítica de medicamentos esenciales, equipos y personal sanitario", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"El costo total para reconstruir el sistema de salud de Gaza será de al menos 7,000 millones de dólares", añadió.

Ayuda insuficiente

Tedros también dijo que el hambre en Gaza no ha disminuido desde que entró en vigor la tregua, pues la ayuda humanitaria que entra cada día es insuficiente.

"La situación sigue siendo catastrófica porque lo que llega no es suficiente", declaró el director general de la OMS. ”El hambre no disminuye porque no hay suficientes alimentos”.

Israel impidió repetidamente que entrara ayuda a la Franja de Gaza durante la guerra, empeorando la situación humanitaria en el asediado territorio.

A finales de agosto, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en varias partes de la franja costera, donde viven más de dos millones de habitantes.

El acuerdo negociado de cese el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre y prevé la entrada de 600 camiones de ayuda al día. Pero actualmente solo entran entre 200 y 300 camiones diarios, señaló Tedros.