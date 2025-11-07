La congresista, elegida por primera vez en 1987, hizo su anuncio dos días después de que los votantes de California aprobaran de forma abrumadora la "Propuesta 50", un esfuerzo estatal de redistribución de distritos destinado a arrebatar cinco escaños a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Nancy Pelosi fue elegida congresista por primera vez en 1987 (Lou Dematteis/REUTERS)

La aprobación de La ‘Propuesta 50’ respondió a una iniciativa similar en Texas para mejorar las posibilidades republicanas. La estrategia política fue impulsada por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, pero encajaba perfectamente con los intereses de Pelosi.

"Les digo a mis colegas en la Cámara todo el tiempo, sea cual sea el título que me hayan otorgado (presidenta, líder, coordinadora) que no ha habido mayor honor para mí que estar en la Cámara y decir 'hablo en nombre del pueblo de San Francisco'" agregó Pelosi en su mensaje.

Una pieza clave del Partido Demócrata

Pelosi ha sido la representante del área de San Francisco (California) durante 38 años, y la presidenta de la Cámara de Representantes en dos periodos (2007-2011 y 2019-2023). Fue la primera mujer en ocupar ese puesto.

Conocida por su habilidad para agrupar las distintas facciones demócratas, Pelosi fue una figura esencial durante la presidencia de Barack Obama, con el que consiguió aprobar una ley de sanidad pública conocida como “Obamacare".

Pelosi fue una figura esencial durante la presidencia de Barack Obama. (Larry Downing/REUTERS)

La llegada al poder del republicano Donald Trump la transformó en una política agresiva, dispuesta a enfrentarse en todos los ámbitos al mandatario.

Pelosi lideró la oposición a Donald Trump durante su presidencia (2017–2020), marcando uno de los capítulos más tensos de la política estadounidense reciente