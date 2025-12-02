Publicidad

Internacional

Trump advierte a Venezuela que iniciará pronto los ataques por tierra

El presidente de Estados Unidos dice que su gobierno conoce la ubicación y las rutas que usan los presuntos narcotraficantes venezolanos.
mar 02 diciembre 2025 03:46 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (ir), habla mientras el Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, observa durante una reunión de su Gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca el 2 de diciembre de 2025 en Washington, DC.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que su país "apenas ha comenzado" los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. (FOTO: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que iniciará ataques por tierra contra objetivos en Venezuela pronto. Esto representaría una escalada en su cruzada contra el país sudamericano, que vincula al combate al narcotráfico.

“Vamos a iniciar estos ataques por tierra también. Por tierra es más fácil, sabemos las rutas que toman, sabemos todo sobre ellos, sabemos donde viven los malos y vamos a iniciar eso muy pronto”, dijo Donald Trump este miércoles, al final de una reunión con gabinete.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que su país "apenas ha comenzado" los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Los ataques, iniciados en septiembre, ya han dejado más de 80 muertos y sus críticos afirman que equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si apuntan contra criminales.

"Apenas hemos comenzado a atacar barcos narco y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", dijo Hegseth durante una reunión de gabinete.

"Tuvimos una pequeña pausa porque es difícil encontrar barcos para atacar en este momento, que es precisamente el objetivo, ¿no? La disuasión tiene que ser importante", añadió.

El presidente aseguró que más de 200,000 personas mueren por causas relacionadas al consumo de drogas en Estados Unidos.

No obstante, de acuerdo con datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC). Las muertes por sobredosis de todas las drogas han disminuido de más de 110,000 en un período de 12 meses en 2023 a menos de 80,000 en los últimos 12 meses.

El republicano también advirtió que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo Trump a los periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, tras plantear la cuestión de la cocaína procedente de Colombia.

Colombia es considerado el principal productor mundial y el mayor abastecedor de la cocaína que se consume en Estados Unidos.

El país sudamericano recibe permanentemente presiones de Washington para reducir el área sembrada de coca, la materia prima de la cocaína, y combatir el narcotráfico del que obtienen millonarios recursos las guerrillas izquierdistas y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha.

"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", dijo Petro en su cuenta de X al responder las declaraciones de Trump.

El presidente también lanzó un discurso antimigrante, pues aseguró que muchas de las personas provenientes de Venezuela son “asesinos” y narcotraficantes, a pesar de que los datos del gobierno muestran que los inmigrantes no suelen estar involucrados en delitos violentos.

“Vamos a sacar a esos hijos de puta”, dijo Trump.

Polémica por ataques en el Caribe

La ofensiva de Trump contra presuntos traficantes en el Caribe y el Pacífico es bbjeto de críticas en particular porque las fuerzas estadounidenses hicieron un segundo ataque contra una supuesta narcolancha para eliminar a sobrevivientes.

Medios estadounidenses informaron la semana pasada que dos personas sobrevivieron al ataque inicial y fueron abatidas en un asalto posterior para cumplir una orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo que ver con esa decisión, que según legisladores podría suponer un crimen de guerra, y responsabilizan al almirante que supervisó la operación.

En la reunión de gabinete, Heghseth dijo que "vio ese primer ataque" pero "no se quedó" en el intervalo en el que se decidió el segundo ataque debido a otra reunión. "No vi personalmente sobrevivientes", declaró, al añadir que "eso estaba en llamas ... es lo que se llama la niebla de la guerra”.

El almirante responsable de la operación, Frank Bradley, "actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo la vocera de la casa Blanca, Karoline Leavitt, el lunes.

Ese ataque del 2 de septiembre —que dejó 11 muertos, según Trump— fue el primero de la veintena siguiente en el Caribe y el Pacífico. Críticos de las operaciones sostienen que los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.

Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo, junto a otros buques de guerra, aviones caza y miles de tropas. El despliegue, asegura, forma parte de operaciones contra el narcotráfico, aunque el presidente Nicolás Maduro afirma que el objetivo es su derrocamiento.

Las maniobras en el Caribe dejaron 83 muertos en el bombardeo de al menos 20 supuestas narcolanchas. Estados Unidos no presentó aún pruebas para sustentar que los blancos eran efectivamente narcotraficantes.

Ataques posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.

Con información de AFP

