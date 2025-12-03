El ataque en Washington abre una pregunta: ¿qué pasó con los talibanes en Afganistán?

Fue miembro de las "unidades cero" de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA que combatía a los talibanes. Entró a Estados Unidos como parte del programa de reasentamiento tras la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en 2021.

De acuerdo con los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó al país sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo más flexibles del gobierno de Joe Biden.

“La administración Biden lo trajo en septiembre de 2021 en esos infames vuelos de los que todo el mundo hablaba”, dijo Trump el jueves. También afirmó que “su estatus fue ampliado bajo la legislación firmada por el presidente Biden, un presidente desastroso, el peor en la historia de nuestro país”.

Sin embargo, el presidente no aclaró que al sospechoso le fue concedido asilo en abril de 2025, bajo su administración.

Tras el tiroteo, Trump escribió que planeaba "pausar permanentemente la inmigración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Al ser preguntado sobre qué nacionalidades serían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional señaló a la AFP una lista de 19 países, incluyendo Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania, que ya enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos desde junio.