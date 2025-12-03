Publicidad

Internacional

El ataque en Washington abre una pregunta: ¿qué pasó con los talibanes en Afganistán?

El presidente de Estados Unidos critica a su antecesor, el demócrata Joe Biden, por la manera en la que el ejército salió de este país asiático en agosto de 2021, y por acoger a miles de refugiados.
mié 03 diciembre 2025 07:08 AM
Los dolientes afganos y los familiares de las víctimas cubren las tumbas con tierra durante una ceremonia de entierro masivo de nueve niños y una mujer que murieron en un ataque aéreo de Pakistán, en el distrito de Gurbuz, en la provincia de Khost, el 25 de noviembre de 2025. El gobierno talibán de Afganistán prometió el 25 de noviembre "responder adecuadamente" a los ataques nocturnos que culpó al vecino Pakistán que mataron a 10 personas, ya que las tensiones aumentaron el día después de un atentado suicida en una ciudad pakistaní.
Afganistán y Pakistán se han estado enfrentando desde octubre con actos de violencia registrados en Kabul y en la frontera mutua. (FOTO: AFP)

El ataque de un ciudadano afgano contra miembros de la Guardia Nacional en Washington abre el debate sobre el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

El autor de los disparos fue identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, que fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

Fue miembro de las "unidades cero" de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA que combatía a los talibanes. Entró a Estados Unidos como parte del programa de reasentamiento tras la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en 2021.

De acuerdo con los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó al país sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo más flexibles del gobierno de Joe Biden.

“La administración Biden lo trajo en septiembre de 2021 en esos infames vuelos de los que todo el mundo hablaba”, dijo Trump el jueves. También afirmó que “su estatus fue ampliado bajo la legislación firmada por el presidente Biden, un presidente desastroso, el peor en la historia de nuestro país”.

Sin embargo, el presidente no aclaró que al sospechoso le fue concedido asilo en abril de 2025, bajo su administración.

Tras el tiroteo, Trump escribió que planeaba "pausar permanentemente la inmigración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Al ser preguntado sobre qué nacionalidades serían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional señaló a la AFP una lista de 19 países, incluyendo Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania, que ya enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos desde junio.

¿Cuántos afganos viven en Estados Unidos?

La población afgana en Estados Unidos creció de manera sustancial en las últimas décadas. “Incluso antes de la caída de Kabul en 2021, la población inmigrante afgana estadounidense se duplicó con creces entre 2010 y 2019, pasando de 54,000 a 132,000”, indicó el Instituto de Política Migratoria.

Hasta 2022, el número de migrantes provenientes de Afganistán era de 195,000 personas, de acuerdo con la misma fuente, que cita información de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las ciudades estadounidenses con el mayor número de afganos a partir del período 2018-22 fueron las áreas metropolitanas de Washington, DC, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles y Nueva York. Estas cinco áreas metropolitanas representaban casi el 48% de los afganos que residían en Estados Unidos.

El sospechoso del ataque vivía en el estado de Washington, una zona en la que viven algunas de las comunidades afganas más numerosas del país.

La Operación Bienvenidos Aliados

Más de 190,000 afganos se han reasentado en Estados Unidos en el marco de la Operación Bienvenidos Aliados y del programa que la reemplazó, conocido como Bienvenida Duradera, según el Departamento de Estado.

El entonces presidente Biden lanzó el programa en agosto de 2021, para proteger a los afganos vulnerables tras la retirada militar estadounidense de Afganistán y cuando los talibanes recuperaron el control del país.

Afganistán está más cerca que nunca de consolidar una visión de sociedad que borra casi por completo a las mujeres de la vida pública, de acuerdo con ONU Mujeres.

Las niñas tienen prohibido asistir a la escuela a partir de los trece años, las mujeres están vetadas de la mayoría de los trabajos y de la vida política, y en muchas regiones no pueden salir a la calle sin la compañía de un hombre. La mayoría, incluso, ha perdido la capacidad de tomar decisiones dentro de sus propios hogares.

Además, las prohibiciones para que las mujeres estudien medicina y la restricción de recibir atención médica de doctores varones, sumadas a recortes de ayuda internacional, han provocado una crisis sanitaria entre las mujeres.

Como resultado, la mortalidad materna está aumentando, los matrimonios infantiles se han disparado y la violencia contra las mujeres crece sin control.

El país ocupa el segundo lugar en el mundo con la brecha de género más amplia y las crisis humanitarias superpuestas y una pobreza generalizada afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas, apuntó ONU Mujeres.

Las autoridades talibanes suspendieron todas las comunicaciones el 29 de septiembre de este año. Los servicios fueron restablecidos 48 horas después, tras recibir presión de Naciones Unidas.

De acuerdo con ACNUR, solo en 2025 la cifra de personas retornadas de Pakistán e Irán a Afganistán aumentó desde comienzos de agosto a más de 2.1 millones.

El masivo corte se produjo semanas después de que el gobierno comenzara a cortar las conexiones de internet de alta velocidad en algunas provincias para evitar el "vicio", por orden del líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada.

El gobierno talibán continúa en gran medida excluido de la comunidad internacional, que le reprocha sus represivas medidas, tomadas en nombre de una interpretación extremadamente rigurosa de la ley islámica y dirigidas especialmente contra las mujeres.

Además de la represión talibán, los afganos sufrieron a finales de agosto de este año el peor sismo en su historia. Más de 2,200 personas murieron y miles resultaron heridas. El terremoto destruyó 7,000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.

Por otra parte, la relación de Afganistán con su vecino Pakistán se ha dañado.

Ambos países se han estado enfrentando desde octubre con actos de violencia registrados en Kabul y en la frontera con Pakistán, país que acusa a los talibanes de promover un movimiento paramilitar. Las negociaciones de paz han fracasado.

Tags

Afganistán Washington Donald Trump

