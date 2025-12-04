Nicolás Maduro confirma llamada con Donald Trump, dice que fue "cordial"

"Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela", dijo Maduro en su primer comentario público sobre la llamada.

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", declaró el gobernante venezolano.

Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles. "No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", precisó entonces.

El miércoles, Trump aseguró que su conversación con Maduro fue breve: "Le dije solo un par de cosas". "Es mucho más que una campaña de presión", afirmó.

Días antes, el mandatario había señalado que Estados Unidos comenzaría "muy pronto" a apuntar a "narcotraficantes venezolanos" en operaciones "en tierra".

En medio de las maniobras militares, autoridades aeronáuticas estadounidenses emitieron una alerta por el incremento de actividad militar en el Caribe.

Esto llevó a ocho aerolíneas internacionales a suspender operaciones desde y hacia Venezuela al argumentar razones de seguridad.

Tras la alerta, Washington suspendió brevemente los vuelos de la aerolínea estadounidense Eastern Airlines con deportados venezolanos. Las deportaciones se retomaron el miércoles con la llegada de 266 repatriados desde Estados Unidos.