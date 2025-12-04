Nicolás Maduro confirma llamada con Donald Trump, dice que fue "cordial"

"Terrorismo psicológico"
Fuerzas militares estadounidenses han bombardeado a 20 presuntas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con un saldo de 83 muertos.
El primer ataque estadounidense contra una lancha en el Caribe, el 2 de septiembre, se saldó con 11 muertos, según publicó el propio Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Recientemente la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque en esa acción en aguas del Caribe. Ese segundo impacto mató en el agua a sobrevivientes del primer misil.
Ese segundo ataque contra personas flotando en aguas internacionales es considerado como un posible crimen de guerra por legisladores demócratas, que han prometido presionar para lograr una investigación en el Congreso.
Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo nada que ver con esa decisión, y responsabilizan al almirante que supervisó la operación.
Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También aumentó en agosto la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Maduro denuncia que las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país.
El mandatario, cuyas dos reelecciones (2018 y 2024) Washington desconoce al tacharlas de fraudulentas, afirma que el país ha resistido ante "22 semanas de guerra psicológica" y "asedio".
"Me gusta la prudencia, a mí no me gusta la diplomacia de micrófonos, cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se dé", añadió Maduro.
El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo la noche del miércoles que las últimas semanas Venezuela ha estado sometida a una "guerra psicológica" que "pasó a terrorismo psicológico".