¿Cómo María Corina Machado salió de Venezuela para recibir el Nobel?

"Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí", declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, a periodistas y partidarios congregados en el Grand Hotel, el lugar de alojamiento habitual de los galardonados con el nobel.

La líder opositora, galardonada por su lucha por la democracia, fue "directamente a encontrarse con su familia" en Oslo, adelantó Frydnes.

Machado salió al balcón del hotel a saludar a sus seguidores congregados en la capital noruega.

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre".

La líder de la oposición venezolana no había sido vista en público en 11 meses, después de ser amenazada el día en que Nicolás Maduro juró un tercer mandato como presidente de Venezuela.

De Caracas a Oslo

La ingeniera de 58 años debía recibir el premio en presencia del rey Harald, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades de su país de origen y tras pasar más de un año escondida. Sin embargo, no pudo llegar a la capital noruega a tiempo para la ceremonia.

No es la primera vez que un ganador del Nobel de la Paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).