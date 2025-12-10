Publicidad

Internacional

¿Cómo María Corina Machado salió de Venezuela para recibir el Nobel?

La líder opositora venezolana llega a Oslo, horas después de la entrega del galardón, y a pesar de una prohibición de viaje en su contra.
mié 10 diciembre 2025 08:21 PM
La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado se reúne con la multitud reunida fuera del Grand Hotel en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025
Machado salió a saludar a sus seguidores congregados en la capital noruega. (FOTO: Jonas Been Henriksen/via REUTERS)

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela llegó a Oslo horas después de la entrega del Premio Nobel de la Paz, galardón que recibió su hija, Ana Corina Sosa, en su nombre.

Machado llegó a Noruega el miércoles en la noche. El presidente del Comité Noruego del Nobel confirmó la llegada de la ganadora del Nobel.

"Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí", declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, a periodistas y partidarios congregados en el Grand Hotel, el lugar de alojamiento habitual de los galardonados con el nobel.

La líder opositora, galardonada por su lucha por la democracia, fue "directamente a encontrarse con su familia" en Oslo, adelantó Frydnes.

Una foto de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, se muestra dentro del Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.
Internacional

¿Quién es María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025?

Machado salió al balcón del hotel a saludar a sus seguidores congregados en la capital noruega.

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre".

La líder de la oposición venezolana no había sido vista en público en 11 meses, después de ser amenazada el día en que Nicolás Maduro juró un tercer mandato como presidente de Venezuela.

De Caracas a Oslo

La ingeniera de 58 años debía recibir el premio en presencia del rey Harald, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades de su país de origen y tras pasar más de un año escondida. Sin embargo, no pudo llegar a la capital noruega a tiempo para la ceremonia.

No es la primera vez que un ganador del Nobel de la Paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).

"Estaré en Oslo, estoy de camino a Oslo ahora mismo", dijo Machado al jefe del Comité Nobel en una grabación de audio difundida por el Instituto Nobel Noruego. No estaba claro desde dónde llamó.

Machado salió de Venezuela en una lancha el martes y viajó a la isla caribeña de Curazao, desde donde partió en un avión privado con destino a Oslo, dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto.

La fuente, informada por el equipo de Machado, afirmó que su escape de la costa venezolana fue gestionado por su personal de seguridad. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el viaje de Machado a Curazao.

trump-carteles.jpg
México

En su estrategia de seguridad, Trump prevé usar “fuerza letal” contra cárteles

A Machado se le prohibió el año pasado presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante a fines del 2023. Se ocultó en agosto de 2024 después de que las autoridades intensificaron las detenciones de dirigentes de la oposición tras la controvertida votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos a nivel de urnas como prueba de su victoria.

¿Volverá a Venezuela?

Se desconoce cómo Machado pretende volver al país.

"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca.

Una embarcacione de reconocimiento anfibio ligero (LARC) de la Marina de los Estados Unidos se mueve a través del agua hacia la playa durante los movimientos militares en Arroyo, Puerto Rico, el 5 de diciembre de 2025.
Internacional

Los aliados de Estados Unidos en el Caribe para su operación contra Venezuela

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo, señaló que Machado "corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte".

Por otro lado, "es la líder indiscutible de la oposición, pero si permanece mucho tiempo en el exilio, creo que eso cambiará y perderá progresivamente influencia política", añadió.

Ana Corina Sosa dijo a la AFP que la prioridad de su madre "fue permanecer en Venezuela y asegurarse de que pudiera regresar".

