¿Cómo María Corina Machado salió de Venezuela para recibir el Nobel?

"Estaré en Oslo, estoy de camino a Oslo ahora mismo", dijo Machado al jefe del Comité Nobel en una grabación de audio difundida por el Instituto Nobel Noruego. No estaba claro desde dónde llamó.
Machado salió de Venezuela en una lancha el martes y viajó a la isla caribeña de Curazao, desde donde partió en un avión privado con destino a Oslo, dijo a Reuters una persona familiarizada con el asunto.
La fuente, informada por el equipo de Machado, afirmó que su escape de la costa venezolana fue gestionado por su personal de seguridad. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el viaje de Machado a Curazao.
A Machado se le prohibió el año pasado presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante a fines del 2023. Se ocultó en agosto de 2024 después de que las autoridades intensificaron las detenciones de dirigentes de la oposición tras la controvertida votación.
La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos a nivel de urnas como prueba de su victoria.
¿Volverá a Venezuela?
Se desconoce cómo Machado pretende volver al país.
"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca.
El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".
Benedicte Bull, profesora especialista en América Latina en la Universidad de Oslo, señaló que Machado "corre el riesgo de ser arrestada si regresa, aunque las autoridades han mostrado más moderación con ella que con muchos otros, porque un arresto tendría un simbolismo muy fuerte".
Por otro lado, "es la líder indiscutible de la oposición, pero si permanece mucho tiempo en el exilio, creo que eso cambiará y perderá progresivamente influencia política", añadió.
Ana Corina Sosa dijo a la AFP que la prioridad de su madre "fue permanecer en Venezuela y asegurarse de que pudiera regresar".