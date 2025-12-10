Publicidad

Internacional

Miami tendrá una alcaldesa demócrata por primera vez en 30 años

Eileen Higgins derrota al administrador de la ciudad Emilio González, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump.
mié 10 diciembre 2025 01:15 PM
Miami hace historia: tendrá a su primera alcaldesa demócrata en 30 años y da un golpe a los republicanos
La alcaldía de Miami tiene poco poder formal, pero la persona en ese cargo actúa como embajadora de alto perfil de la ciudad. (Foto: Joe Raedle/Getty Images)

La demócrata Eileen Higgins será la próxima alcaldesa de la ciudad de Miami, de acuerdo con proyecciones de medios estadounidenses. Así rompe una racha republicana de casi 30 años en el cargo no partidista.

Higgins derrotó al administrador de la ciudad Emilio González, quien recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

“Esta noche, la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad “, dijo Higgins en un comunicado.

Higgins se convierte en la primera demócrata y en la primera persona sin raíces cubanas en ocupar este puesto en 30 años.

La alcaldía de Miami tiene poco poder formal, pero la persona en ese cargo actúa como embajadora de alto perfil de la ciudad. El alcalde saliente Francis Suarez intentó usar el puesto como trampolín hacia una candidatura presidencial en 2023, que terminó tras solo dos meses.

La ganadora de la contienda de este martes no será la única alcaldesa en la ciudad. La ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade eligen alcaldes.

Miami-Dade está dirigido por la alcaldesa Daniella Levine Cava, también demócrata, aunque el cargo es oficialmente no partidista. Ella supervisa todo el condado, incluyendo la gestión de asuntos más amplios que afectan a Miami propiamente dicha.

Termómetro del voto latino

La contienda por la alcaldía de Miami, la segunda ciudad más poblada de Florida, no es estrictamente partidista, pero fue vista desde el principio como una batalla política entre Higgins, demócrata, y González, republicano, después de que el condado de Miami-Dade, un bastión demócrata por década, se volviera republicano en las elecciones presidenciales pasadas al apoyar a Donald Trump.

Higgins lideró tras la primera ronda de votación el 4 de noviembre con el 35% de los votos frente al 19% de González. Después de esos resultados, Trump brindo su “respaldo total” a González. El Comité Nacional Demócrata respaldó a Higginns, algo inusual nivel municipal.

Estos movimientos situaron la elección bajo el foco nacional como un termómetro del voto hispano en Estados Unidos. El 70% del medio millón de habitantes de Miami son hispanos y casi el 60% son inmigrantes.

La agenda antiinmigrante de Donald Trump ha golpeado a las comunidades del sur de Florida.

Miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Miami-Dade se quedaron en el limbo después que el gobierno canceló programas humanitarios y protecciones que les permitían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Además, los habitantes de Miami-Dade han sido testigos de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes, incluso aquellos que no tienen antecedentes criminales. Además, Florida es sede de varios centros de detención como Aligator Alcatraz donde se denuncian malos tratos e, incluso, violaciones a los derechos humanos.

“Trump y yo tenemos puntos de vista muy diferentes sobre cómo deberíamos tratar a nuestros residentes, muchos de los cuales son inmigrantes”, dijo Higgins al diario El País. “Esa es la fortaleza de esta comunidad, que somos un lugar basado en los inmigrantes, eso es lo que nos hace especiales”.

González dijo en un debate el mes pasado que apoya que las fuerzas federales arresten a “personas que cometen delitos”, aunque está confirmado que la mayoría de las personas detenidas por ICE no tienen un registro criminal.

El costo de vida, otro tema clave

El costo de vida ha sido un tema clave durante la campaña, especialmente relevante en una de las ciudades más caras del país.

Higgins aprovecha el enfoque nacional de los demócratas sobre el tema y apoya la construcción de más viviendas asequibles.

González respalda un plan apoyado por el gobernador Ron DeSantis que eliminaría los impuestos a la propiedad para las residencias principales.

“Mi oponente está empeñada en construir, construir, construir”, dijo González en una entrevista con CNN. “Quiere poner un rascacielos en cada esquina y luego llamarlo vivienda asequible, lo cual es un término incorrecto, porque rara vez es realmente asequible”.

