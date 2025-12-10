Miami hace historia: tendrá a su primera alcaldesa demócrata en 30 años y da un golpe a los republicanos

Estos movimientos situaron la elección bajo el foco nacional como un termómetro del voto hispano en Estados Unidos. El 70% del medio millón de habitantes de Miami son hispanos y casi el 60% son inmigrantes.
La agenda antiinmigrante de Donald Trump ha golpeado a las comunidades del sur de Florida.
Miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Miami-Dade se quedaron en el limbo después que el gobierno canceló programas humanitarios y protecciones que les permitían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Además, los habitantes de Miami-Dade han sido testigos de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a inmigrantes, incluso aquellos que no tienen antecedentes criminales. Además, Florida es sede de varios centros de detención como Aligator Alcatraz donde se denuncian malos tratos e, incluso, violaciones a los derechos humanos.
“Trump y yo tenemos puntos de vista muy diferentes sobre cómo deberíamos tratar a nuestros residentes, muchos de los cuales son inmigrantes”, dijo Higgins al diario El País. “Esa es la fortaleza de esta comunidad, que somos un lugar basado en los inmigrantes, eso es lo que nos hace especiales”.
González dijo en un debate el mes pasado que apoya que las fuerzas federales arresten a “personas que cometen delitos”, aunque está confirmado que la mayoría de las personas detenidas por ICE no tienen un registro criminal.
El costo de vida, otro tema clave
El costo de vida ha sido un tema clave durante la campaña, especialmente relevante en una de las ciudades más caras del país.
Higgins aprovecha el enfoque nacional de los demócratas sobre el tema y apoya la construcción de más viviendas asequibles.
González respalda un plan apoyado por el gobernador Ron DeSantis que eliminaría los impuestos a la propiedad para las residencias principales.
“Mi oponente está empeñada en construir, construir, construir”, dijo González en una entrevista con CNN. “Quiere poner un rascacielos en cada esquina y luego llamarlo vivienda asequible, lo cual es un término incorrecto, porque rara vez es realmente asequible”.