Miami hace historia: tendrá a su primera alcaldesa demócrata en 30 años y da un golpe a los republicanos

“Esta noche, la gente de Miami hizo historia. Juntos dejamos atrás años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva etapa para nuestra ciudad “, dijo Higgins en un comunicado.

Higgins se convierte en la primera demócrata y en la primera persona sin raíces cubanas en ocupar este puesto en 30 años.

La alcaldía de Miami tiene poco poder formal, pero la persona en ese cargo actúa como embajadora de alto perfil de la ciudad. El alcalde saliente Francis Suarez intentó usar el puesto como trampolín hacia una candidatura presidencial en 2023, que terminó tras solo dos meses.

La ganadora de la contienda de este martes no será la única alcaldesa en la ciudad. La ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade eligen alcaldes.

Miami-Dade está dirigido por la alcaldesa Daniella Levine Cava, también demócrata, aunque el cargo es oficialmente no partidista. Ella supervisa todo el condado, incluyendo la gestión de asuntos más amplios que afectan a Miami propiamente dicha.

Termómetro del voto latino

La contienda por la alcaldía de Miami, la segunda ciudad más poblada de Florida, no es estrictamente partidista, pero fue vista desde el principio como una batalla política entre Higgins, demócrata, y González, republicano, después de que el condado de Miami-Dade, un bastión demócrata por década, se volviera republicano en las elecciones presidenciales pasadas al apoyar a Donald Trump.

Higgins lideró tras la primera ronda de votación el 4 de noviembre con el 35% de los votos frente al 19% de González. Después de esos resultados, Trump brindo su “respaldo total” a González. El Comité Nacional Demócrata respaldó a Higginns, algo inusual nivel municipal.