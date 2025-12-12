Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Haití, el país más pobre de América, encuentra en el Mundial una razón para celebrar

La selección logró su segunda clasificación a una Copa del Mundo sin pisar ni una vez la nación caribeña, hundida en una crisis humanitaria y de seguridad.
vie 12 diciembre 2025 05:55 AM
Los aficionados reaccionan después de la victoria de Haití sobre Nicaragua durante una clasificación para la Copa del Mundo de 2026, en Puerto Príncipe, Haití, el 18 de noviembre de 2025.
Miles de personas en Puerto Príncipe salieron a celebrar con fuegos artificiales, cánticos y bailes que la nación caribeña consiguió su pase al Mundial. (FOTO: Egeder Pq Fildor/REUTERS)

Haití, un país en el que casi todo lo que podía salir mal ha salido mal, tiene una razónn para celebrar gracias a la clasificación de su selección de fútbol al Mundial 2026.

Miles de personas en Puerto Príncipe salieron a celebrar con fuegos artificiales, cánticos y bailes que celebraban que la nación caribeña consiguió a la competición por primera vez en medio siglo, toda una hazaña considerando que no disputó ningún partido en casa por motivos de seguridad.

Publicidad

"Necesitamos un día feriado nacional para celebrar, con las escuelas cerradas. Necesitamos alegría y placer. Desbloquear el país y erradicar las pandillas", dijo a la AFP un aficionado eufórico en Puerto Príncipe.

Numerosos aficionados desfilaron con el torso desnudo, ondeando banderas nacionales, entre aplausos y fuegos artificiales. Fue gente de todas las clases sociales, unida por el triunfo de su selección.

Las pandillas, el gran problema de Haití

La alegría llegó incluso a los barrios controlados por los grupos criminales, como Fontamara o Bas-Delmas.

A los fuegos artificiales se sumaron disparos en la noche de Puerto Príncipe. Y hasta Jimmy Chérisier "Barbecue", el líder de la coalición de pandillas “Vivansanm" (Vivir juntos), se unió a la fiesta con los habitantes de su barrio, según videos publicados en las redes sociales.

Lee

EU revisara el historial de redes de los turistas
Internacional

Revisión de redes sociales y datos biométricos: EU endurece los requisitos de entrada para los turistas sin visa

Apenas tres días antes de la clasificación, el 19 de noviembre, Barbecue había anunciado su intención de enfrentarse a la policía y pedido a la población que se quedara en sus casas.

La clasificación de la selección ofrece un paréntesis alegre para una población agotada desde hace tiempo por la violencia de las bandas organizadas que controlan el 90% de la capital.

Esos grupos, acusados de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, han provocado una grave crisis humanitaria en el país.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF), uno de los pocos que aún brindaba atención sanitaria a la población, cerró definitivamente su centro de urgencias en Puerto Príncipe debido al aumento de la inseguridad.

Publicidad

Inestabilidad política

La situación se ha deteriorado aún más desde principios de 2024, cuando las pandillas obligaron al entonces primer ministro, Ariel Henry, a dimitir.

Lee

Vista general mientras el asistente del sorteo Shaquille O'Neal menciona a Irán durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Internacional

Irán y Egipto rechazan jugar el "juego del orgullo" en el Mundial 2026

Ante el debilitamiento de las fuerzas del orden, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una fuerza de seguridad con respaldo multinacional y liderada por Kenia para ayudar a la policía haitiana a combatir la violencia de las pandillas. La misión comenzó, tras repetidos retrasos, el 25 de junio de 2024.

Sin embargo, el equipo, que tiene solo 1,000 de los 2,500 oficiales esperados y una financiación insuficiente, se ha quedado corto para abordar el desafío.

El lunes 8 de diciembre, 230 policías kenianos llegaron a Haití, al tiempo que otros 100 terminaron su misión, dijo una fuente del gobierno haitiano a AFP bajo la condición de anonimato.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el envío de una fuerza antipandillas más robusta.

Haití también se enfrenta a la parálisis del sistema judicial y a la ausencia de elecciones desde el asesinato del Presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021.

Este país no ha tenido comicios en nueve años y se encuentra actualmente bajo un gobierno de transición. Las elecciones legislativas y presidenciales fueron programadas para el verano de 2026.

Publicidad

Desastres naturales

Más allá de la inestabilidad política, la vulnerabilidad de Haití a los desastres naturales ha exacerbado la inseguridad en el país. Haití se encuentra en la trayectoria de los huracanes del Atlántico y se asienta sobre la falla geológica entre las placas tectónicas de Norteamérica y del Caribe.

La topografía del país también lo hace propenso a inundaciones, ciclones, sequías y deslizamientos de tierra.

La vulnerabilidad a los desastres naturales, junto con varios factores agravantes, como la infraestructura inadecuada y la planificación urbana deficiente, ha causado devastación en todo el país.

El terremoto de 2010 fue el desastre natural más grave y destructivo de Haití; aproximadamente 250,000 personas murieron y 300,000 resultaron heridas.

El más reciente fenómeno natural que golpeó a este país fue el huracán Melissa, que causó la muerte de 43 personas.

El país más pobre de América

Como consecuencia de todos los problemas anteriores, Haití es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo. La inflación anual en la nación caribeña se ubicó en 26.9%, de acuerdo con el Banco Mundial.

El PIB de Haití, golpeado por la violencia y los constantes desastres naturales, suma cinco años al hilo de recesión.

Unas 5.7 millones de personas sufren desnutrición y más de 1.4 millones de habitantes fueron desplazados en 2025, de los cuales más de la mitad son mujeres y niños.

¿Cómo Haití logró calificar al Mundial?

A pesar de todas estas circunstancias adversas, la selección de Haití alcanzó uno de sus mayores hitos deportivos.

El logro se debe en gran parte al trabajo meticuloso de su seleccionador, el francés Sébastien Migné, que ha guiado a la selección caribeña al segundo mundial de su historia.

"Vi algunas imágenes en las redes, ha sido una locura en Haití. ¡Todo el mundo estaba en la calle!", dijo el seleccionador en conversación telefónica con la AFP la noche del 19 de noviembre.

Este logro recompensa un año y medio de trabajo en el que una de sus principales labores fue "convencer a los binacionales de unirse a la aventura”.

Lo logró con jugadores como Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton y que se unió "para esta última fase de clasificación", y Ruben Providence, el delantero del Almere City de Países Bajos, autor de uno de los dos goles contra Nicaragua que amarraron el pase al Mundial.

Para involucrar a todos estos jugadores con doble nacionalidad, "a veces viajé, a veces utilicé las comunicaciones modernas con videollamadas, a menudo hablé con las familias, a veces con el hermano que actúa como agente, ha sido una labor ardua", explica Migné, quien también apartó a algunos veteranos que ya no tenían nivel internacional.

"También fue necesario convencer a mi federación de que había que mejorar ciertas cosas para atraer a algunos jugadores, especialmente la calidad de los viajes, la calidad del personal médico", añade.

Curiosamente, Migné aún no ha podido viajar a Haití por motivos de seguridad.

El entrenador espera que la participación en el Mundial sirva como bálsamo y aporte algo de alegría a los haitianos.

"Mis jugadores serán formidables embajadores de un país que carece desesperadamente de ellos. Haití no es un destino fácil, con un pueblo que sufre y que no tiene muchas ocasiones para celebrar", concluyó.

Tags

Haití Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad