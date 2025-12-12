Haití, el país más pobre de América, encuentra en el Mundial una razón para celebrar

"Necesitamos un día feriado nacional para celebrar, con las escuelas cerradas. Necesitamos alegría y placer. Desbloquear el país y erradicar las pandillas", dijo a la AFP un aficionado eufórico en Puerto Príncipe.

Numerosos aficionados desfilaron con el torso desnudo, ondeando banderas nacionales, entre aplausos y fuegos artificiales. Fue gente de todas las clases sociales, unida por el triunfo de su selección.

Las pandillas, el gran problema de Haití

La alegría llegó incluso a los barrios controlados por los grupos criminales, como Fontamara o Bas-Delmas.

A los fuegos artificiales se sumaron disparos en la noche de Puerto Príncipe. Y hasta Jimmy Chérisier "Barbecue", el líder de la coalición de pandillas “Vivansanm" (Vivir juntos), se unió a la fiesta con los habitantes de su barrio, según videos publicados en las redes sociales.

Apenas tres días antes de la clasificación, el 19 de noviembre, Barbecue había anunciado su intención de enfrentarse a la policía y pedido a la población que se quedara en sus casas.

La clasificación de la selección ofrece un paréntesis alegre para una población agotada desde hace tiempo por la violencia de las bandas organizadas que controlan el 90% de la capital.

Esos grupos, acusados de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, han provocado una grave crisis humanitaria en el país.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF), uno de los pocos que aún brindaba atención sanitaria a la población, cerró definitivamente su centro de urgencias en Puerto Príncipe debido al aumento de la inseguridad.