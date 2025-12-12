Haití, el país más pobre de América, encuentra en el Mundial una razón para celebrar

¿Cómo Haití logró calificar al Mundial?
A pesar de todas estas circunstancias adversas, la selección de Haití alcanzó uno de sus mayores hitos deportivos.
El logro se debe en gran parte al trabajo meticuloso de su seleccionador, el francés Sébastien Migné, que ha guiado a la selección caribeña al segundo mundial de su historia.
"Vi algunas imágenes en las redes, ha sido una locura en Haití. ¡Todo el mundo estaba en la calle!", dijo el seleccionador en conversación telefónica con la AFP la noche del 19 de noviembre.
Este logro recompensa un año y medio de trabajo en el que una de sus principales labores fue "convencer a los binacionales de unirse a la aventura”.
Lo logró con jugadores como Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton y que se unió "para esta última fase de clasificación", y Ruben Providence, el delantero del Almere City de Países Bajos, autor de uno de los dos goles contra Nicaragua que amarraron el pase al Mundial.
Para involucrar a todos estos jugadores con doble nacionalidad, "a veces viajé, a veces utilicé las comunicaciones modernas con videollamadas, a menudo hablé con las familias, a veces con el hermano que actúa como agente, ha sido una labor ardua", explica Migné, quien también apartó a algunos veteranos que ya no tenían nivel internacional.
"También fue necesario convencer a mi federación de que había que mejorar ciertas cosas para atraer a algunos jugadores, especialmente la calidad de los viajes, la calidad del personal médico", añade.
Curiosamente, Migné aún no ha podido viajar a Haití por motivos de seguridad.
El entrenador espera que la participación en el Mundial sirva como bálsamo y aporte algo de alegría a los haitianos.
"Mis jugadores serán formidables embajadores de un país que carece desesperadamente de ellos. Haití no es un destino fácil, con un pueblo que sufre y que no tiene muchas ocasiones para celebrar", concluyó.