Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

La inseguridad y la inmigración irregular llevan a Kast a la presidencia de Chile

El líder de extrema derecha nutrió su campaña con propuesta de mano dura para revertir los problemas de criminalidad que golpean al país sudamericano, uno de los más seguros de la región.
lun 15 diciembre 2025 12:37 PM
Los partidarios del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del Partido Republicano, celebran tras los primeros resultados de la segunda sección presidencial en Santiago el 14 de diciembre de 2025. La candidata presidencial de izquierda chilena, Jeanette Jara, admitió la derrota ante Kast en las elecciones del 14 de diciembre, diciendo que los votantes habían hablado alto y claro (imagen principal del artículo web "Estos son los dos factores de peso que llevaron a José Antonio Kast a la presidencia de Chile")
El 63% de los chilenos afirma que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguido por el bajo crecimiento, según un sondeo Ipsos de octubre. (FOTO: EITAN ABRAMOVICH/AFP)

Chile giró a la derecha y eligió al ultraconservador José Antonio Kast como su próximo presidente. Kast, candidato del Partido Republicano que él fundó, se impuso a Jara, una militante del Partido Comunista y exministra del gobierno de Gabriel Boric, por más de 15 puntos porcentuales, con casi la totalidad de los votos escrutados, de acuerdo a los datos oficiales.

Los temas que marcaron la campaña, más allá de la economía, fueron la inseguridad y la inmigracion irregular, sobre todo de personas venezolanas.

Publicidad

En un discurso ante sus seguidores, Kast convocó a todo el arco político para trabajar para que Chile recupere "la tranquilidad, el orden y el crecimiento”.

"Nos van a tocar en momentos muy difíciles donde tendremos que tomar decisiones muy relevantes y eso necesita un equipo (...) Un gobierno no se construye solo con los partidarios, la oposición es importante", destacó horas después de haber hablado por teléfono con el presidente izquierdista Boric, quien lo llamó para felicitarlo por el triunfo.

Lee

sheinbaum-chile-izquierda.jpeg
presidencia

Sheinbaum: México no virará a la derecha como sucedió en Chile; hay mucho apoyo

"Le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto (...) me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país", dijo a Boric el presidente electo, quien asumirá el poder el 11 de marzo.

La inseguridad, la mayor preocupación de los chilenos

Al igual que otros políticos como el salvadoreño Nayib Bukele, Kast centró su campaña en el tema que definió la contienda: la criminalidad.

"Hay cientos y miles de emprendedores que se esfuerzan, trabajan y ven que en una noche lo pierden todo porque hay un delincuente, un criminal que les arrebata lo que no le corresponde", sostuvo Kast en su discurso. A esos delincuentes "los vamos a encontrar y los vamos a juzgar y después los vamos a encerrar".

El 63% de los chilenos afirma que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguido por el bajo crecimiento, según un sondeo Ipsos de octubre.

Publicidad

Los homicidios llegaron a aumentar un 140% en la última década antes de que las cifras se estabilizaran: de 2.5 casos por cada 100,000 habitantes pasó a 6 en 2024. La media en Latinoamérica es de 15, de acuerdo con la ONU. También hubo un aumento exponencial de secuestros.

"Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa", asegura Kast, quien asumirá el 11 de marzo.

El crecimiento de la violencia se convirtió en un dolor de cabeza para Gabriel Boric. El izquierdista, quien por ley no podía repostularse, se apresuró a adaptarse, aumentando los recursos para las fuerzas policiales, creando grupos de trabajo dedicados a combatir el crimen organizado y desplegando militares en la frontera.

Pero no fue suficiente para muchos votantes. Boric lidia con bajos índices de aprobación, mientras que las propuestas de línea dura de Kast contra la delincuencia y los migrantes consolidaron el apoyo.

El fundador del Partido Republicano realizó varios actos de campaña detrás de un vidrio blindado y reveló que tenía un revólver con cinco tiros.

Sin embargo, especialistas indican que percepción de inseguridad supera por mucho la evidencia de que Chile sea un país tomado por el crimen, pese al repunte de delitos en los últimos años.

Si bien una encuesta reciente del gobierno mostró que el 88% de los chilenos cree que el crimen aumentó en el último año, el porcentaje de la población que fue víctima de delitos violentos fue de poco menos del 6%.

Publicidad

Durante los dos últimos años, además, el número de homicidios diminuyó.

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 se cometieron 1,207 homicidio. En comparación con 2023, esta cifra representó una disminución absoluta de 42 víctimas y una reducción relativa del 4.8% en la tasa de homicidios, que pasó de 6.3 a 6.0 por cada 100,000 habitantes.

En el primer semestre de este año, registró una disminución de 13%, de acuerdo con cifras oficiales.

Las propuestas de Kast van contra los inmigrantes

La ola de criminalidad en Chile se suele vincular con la llegada del crimen internacional, de la mano de organizaciones como El Tren de Aragua, de origen venezolano.

Una mayoría de chilenos asocia el incremento de la delincuencia a los cientos de miles de migrantes sin papeles, en su mayoría venezolanos, que llegaron a Chile en los últimos cinco años.

La población migrante se duplicó en siete años en Chile y alcanzó al 8.8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Kast combinará el ataque frontal al crimen organizado y el narcotráfico con expulsiones masivas de indocumentados, y mayor poder de fuego a la policía, y el envío de militares a zonas críticas.

Su plan antiinmigrante es irrealizable a ojos de sus opositores. El presidente electo, que visitó la megacárcel para pandilleros del presidente Nayib Bukele en El Salvador, invitó a los sin papales a irse antes del 11 de marzo.

"En la medida que no se disminuya la migración, que no mejore la percepción de inseguridad, le puede explotar en la cara (...) Puede enfrentar un escenario adverso bien complejo si es que no tiene rápidamente resultados", señala a la AFP Alejandro Olivares, analista político de la Universidad de Chile.

¿Una ola a la derecha?

La victoria de Kast marca el último triunfo de una derecha fortalecida en Latinoamérica. Se une así a Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. En octubre, la elección del centrista Rodrigo Paz puso fin a casi dos décadas de gobierno socialista en Bolivia.

La elección de estos líderes también coincidió con el regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump.

Recomendamos

El presidente de Chile, Gabriel Boric (ir), estrecha la mano del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de diciembre de 2025, el día después de la segunda secución de las elecciones presidenciales. Chile eligió a su presidente de más derechista en 35 años de democracia el domingo, con el archiconservador José Antonio Kast logrando una contundente victoria sobre su rival de izquierda.
Internacional

Países de América Latina que dijeron adiós a la izquierda y apuestan por la derecha en 2025

Sin embargo, analistas dicen que esto debe tomarse con cautela.

"No se trata de una ola de derecha, se trata de una ola de pragmatismo asociado a un conservadurismo (...) lo que hay es una reconfiguración a una izquierda que está malentendiendo el proceso que vive la sociedad", dijo Guillermo Holzmann, analista político y profesor de la Universidad de Valparaíso.

Tags

Inseguridad Chile migrantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad