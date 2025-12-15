Durante los dos últimos años, además, el número de homicidios diminuyó.
De acuerdo con datos oficiales, en 2024 se cometieron 1,207 homicidio. En comparación con 2023, esta cifra representó una disminución absoluta de 42 víctimas y una reducción relativa del 4.8% en la tasa de homicidios, que pasó de 6.3 a 6.0 por cada 100,000 habitantes.
En el primer semestre de este año, registró una disminución de 13%, de acuerdo con cifras oficiales.
Las propuestas de Kast van contra los inmigrantes
La ola de criminalidad en Chile se suele vincular con la llegada del crimen internacional, de la mano de organizaciones como El Tren de Aragua, de origen venezolano.
Una mayoría de chilenos asocia el incremento de la delincuencia a los cientos de miles de migrantes sin papeles, en su mayoría venezolanos, que llegaron a Chile en los últimos cinco años.
La población migrante se duplicó en siete años en Chile y alcanzó al 8.8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Kast combinará el ataque frontal al crimen organizado y el narcotráfico con expulsiones masivas de indocumentados, y mayor poder de fuego a la policía, y el envío de militares a zonas críticas.
Su plan antiinmigrante es irrealizable a ojos de sus opositores. El presidente electo, que visitó la megacárcel para pandilleros del presidente Nayib Bukele en El Salvador, invitó a los sin papales a irse antes del 11 de marzo.