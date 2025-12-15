En un discurso ante sus seguidores, Kast convocó a todo el arco político para trabajar para que Chile recupere "la tranquilidad, el orden y el crecimiento”.

"Nos van a tocar en momentos muy difíciles donde tendremos que tomar decisiones muy relevantes y eso necesita un equipo (...) Un gobierno no se construye solo con los partidarios, la oposición es importante", destacó horas después de haber hablado por teléfono con el presidente izquierdista Boric, quien lo llamó para felicitarlo por el triunfo.

"Le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto (...) me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país", dijo a Boric el presidente electo, quien asumirá el poder el 11 de marzo.

La inseguridad, la mayor preocupación de los chilenos

Al igual que otros políticos como el salvadoreño Nayib Bukele, Kast centró su campaña en el tema que definió la contienda: la criminalidad.

"Hay cientos y miles de emprendedores que se esfuerzan, trabajan y ven que en una noche lo pierden todo porque hay un delincuente, un criminal que les arrebata lo que no le corresponde", sostuvo Kast en su discurso. A esos delincuentes "los vamos a encontrar y los vamos a juzgar y después los vamos a encerrar".

El 63% de los chilenos afirma que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguido por el bajo crecimiento, según un sondeo Ipsos de octubre.