Japón, otro de los países más afectados, registró un crecimiento de casos al ritmo más rápido de los últimos 10 años. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar declaró una epidemia nacional el 3 de octubre.

Especialistas en salud pública y epidemiología aclaran que esta enfermedad no constituye un riesgo de pandemia, como la de covid-19, aunque sí podría representar un reto para sistemas sanitarios.

“La influenza no ha generado el riesgo de una epidemia o pandemia como tal, sino el incremento de casos, es decir, brotes de la enfermedad que se pueden controlar con el uso adecuado de los antivirales”, dijo Miguel Nakamura, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud de México en entrevista con la cadena N+.

Sin embargo, estos nuevos brotes de una enfermedad respiratoria son un recordatorio para el mundo sobre cómo una emergencia sanitaria global puede aparecer en cualquier momento.

“No podemos descartar que un nuevo patógeno cause otra crisis sanitaria mundial. No sabemos quién será el causante ni cuándo ocurrirá, pero nadie duda de que habrá otra pandemia”, escribió Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología en la Universidad de Navarra, para The Conversation.

Lo que sí mejoró desde el covid-19

La pandemia de covid-19 provocó una colaboración público-privada sin precedentes. Jamás se había invertido tanto dinero y esfuerzo de forma conjunta para desarrollar vacunas.