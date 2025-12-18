La administración Trump se niega a pagar las cuotas acordadas para 2024 y 2025, además de que congeló prácticamente toda la ayuda exterior estadounidense, incluida la destinada a proyectos sanitarios en todo el mundo.
La decisión obliga a la OMS a ajustarse el cinturón, a través de un posible recorte del 25% de los gastos salariales y de la contratación en ciudades más baratas.
La OMS ya recortó su presupuesto para 2026-2027 de 5,300 millones de dólares a 4,200 millones, pero aun así Tedros advirtió que la agencia necesita encontrar 1,700 millones de dólares.
Falta de recursos
Muchos sistemas sanitarios en el mundo ya operan con pocos recursos. La caída en la ayuda internacional, principalmente en la estadounidense, empeoró la situación.
Durante 2025 la ayuda externa para la salud se redujo entre un 30% y un 40% en comparación con 2023, lo que provocará importantes perturbaciones inmediatas en los servicios de salud de los países de ingreso bajo y mediano.
Los datos de una encuesta de la OMS recopilados en marzo de 2025 entre 108 países de ingreso bajo y mediano apuntan a que los recortes en la financiación han reducido servicios cruciales—la atención de maternidad, la vacunación, la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias y la vigilancia de enfermedades— hasta en un 70% en algunos países.
Más de 50 países han notificado la pérdida de puestos de trabajo entre los trabajadores de la salud y asistenciales, junto con perturbaciones importantes en los programas de capacitación de los trabajadores de la salud.
“Estos recortes repentinos e imprevistos de la ayuda han golpeado con fuerza a muchos países, y han provocado muertes y amenazado beneficios de salud que costó muchísimo conseguir”, señaló el Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
Los recortes financieros de este año han agravado años de problemas persistentes en la financiación de la salud, como la creciente carga de la deuda, la inflación, la incertidumbre económica, los elevados gastos directos, el déficit presupuestario sistémico y la fuerte dependencia de la ayuda externa.