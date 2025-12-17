Según cifras del 11 de diciembre, estos casos aumentaron un 55% en una semana, con una media de 2,660 hospitalizaciones diarias entre el 1 y el 7 de diciembre.
Los responsables sanitarios han afirmado que aún no se vislumbra un pico.
La nueva cepa de la influenza H3N2 ha sido etiquetada como "desagradable" por los jefes de salud, que han advertido que el NHS podría enfrentarse a una "marea" de enfermedades antes de Navidad.
Las autoridades sanitarias piden a los británicos que usen una mascarilla afuera si no se sienten bien y han animado a los elegibles a vacunarse.
Huelgas frecuentes
Desde marzo de 2023, los médicos del sistema público de salud (NHS) han multiplicado las huelgas para exigir revalorizaciones salariales.
"He hecho todo lo posible para evitar estas huelgas, que llegan en el peor momento para el NHS. Lo siento de verdad por los pacientes", declaró el miércoles el ministro de Salud, Wes Streeting, a la emisora LBC.
El primer ministro laborista, Keir Starmer, consideró el lunes que esta nueva huelga es "irresponsable", subrayando que los médicos obtuvieron un "aumento salarial muy sustancial este año”.
El NHS se encuentra en plena crisis, debido sobre todo a largas listas de espera.
NHS England ha dicho que puede haber menos médicos de guardia de lo habitual durante las huelgas, lo que obligará al personal a dar prioridad a los cuidados vitales. Algunas citas se reprogramarán.
Según una encuesta del 12 de diciembre, solo un tercio de los británicos apoya esta huelga.