Internacional

En medio de la epidemia de influenza H3N2, los médicos de Inglaterra se van a huelga

El personal sanitario realizará su decimocuarto paro de actividades en dos años para reclamar mejoras salariales.
mié 17 diciembre 2025 02:10 PM
El personal enmascarado del NHS posa para las fotos mientras toman un breve descanso fuera del Departamento de Emergencias del Royal Cornwall Hospital el 4 de enero de 2025 en Truro, Inglaterra. El NHS en Cornualles ha declarado un incidente crítico para el sistema, citando la "presión sostenida" provocada por un aumento de la gripe y otras enfermedades estacionales que llevaron a las admisiones hospitalarias experimentadas por el principal hospital y departamento de emergencias del condado durante la última semana (Imagen principal del artículo web "Estalla una nueva huelga de médicos en Inglaterra en plena epidemia de influenza H3N2")
De acuerdo con cifras del 11 de diciembre, los casos de influenza aumentaron un 55% en una semana, con una media de 2,660 hospitalizaciones diarias entre el 1 y el 7 de diciembre. (FOTO: HUGH_HASTINGS/Getty Images)

Miles de médicos ingleses iniciaron el miércoles una nueva huelga de cinco días, la decimocuarta en menos de dos años, en plena epidemia de influenza H3N2 y cuando se acercan las fiestas navideñas.

Esto es lo que sabemos sobre esta huelga en Inglaterra.

¿Por qué protestan los médicos ingleses?

Los médicos residentes reclaman aumentos salariales para compensar la inflación, y rechazaron el lunes una nueva oferta del gobierno laborista, que no incluía una subida, sino la cobertura de algunos gastos.

El sindicato British Medical Association (BMA) reclama un aumento salarial de alrededor del 26% para los médicos residentes con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo ligada a la inflación.

La huelga de estos médicos, que representan algo menos de la mitad del personal en Inglaterra, comenzó a las 07:00 del miércoles y debe prolongarse hasta el lunes.

Jack Fletcher, de la Asociación Médica Británica (BMA), que representa a los médicos residentes, dijo que había dos cuestiones en juego: la crisis de empleo, con médicos cualificados incapaces de conseguir un puesto, y el salario.

"Debemos valorar a nuestros médicos en este país", dijo en el piquete frente al hospital St Thomas de Londres.

"El año pasado vimos cómo más médicos daban el paso de abandonar la profesión que en cualquier otro de la última década”.

Streeting, sin embargo, dijo que se trataba "en última instancia de una disputa salarial".

"Hay una brecha, una brecha muy grande, entre las expectativas de la BMA y lo posible", dijo a los legisladores el miércoles.

Epidemia de influenza

Esta huelga se produce en plena epidemia de influenza, con un número récord de hospitalizaciones para esta época del año en Inglaterra.

Según cifras del 11 de diciembre, estos casos aumentaron un 55% en una semana, con una media de 2,660 hospitalizaciones diarias entre el 1 y el 7 de diciembre.

Los responsables sanitarios han afirmado que aún no se vislumbra un pico.

La nueva cepa de la influenza H3N2 ha sido etiquetada como "desagradable" por los jefes de salud, que han advertido que el NHS podría enfrentarse a una "marea" de enfermedades antes de Navidad.

Las autoridades sanitarias piden a los británicos que usen una mascarilla afuera si no se sienten bien y han animado a los elegibles a vacunarse.

Huelgas frecuentes

Desde marzo de 2023, los médicos del sistema público de salud (NHS) han multiplicado las huelgas para exigir revalorizaciones salariales.

"He hecho todo lo posible para evitar estas huelgas, que llegan en el peor momento para el NHS. Lo siento de verdad por los pacientes", declaró el miércoles el ministro de Salud, Wes Streeting, a la emisora LBC.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, consideró el lunes que esta nueva huelga es "irresponsable", subrayando que los médicos obtuvieron un "aumento salarial muy sustancial este año”.

El NHS se encuentra en plena crisis, debido sobre todo a largas listas de espera.

NHS England ha dicho que puede haber menos médicos de guardia de lo habitual durante las huelgas, lo que obligará al personal a dar prioridad a los cuidados vitales. Algunas citas se reprogramarán.

Según una encuesta del 12 de diciembre, solo un tercio de los británicos apoya esta huelga.

