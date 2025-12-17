¿Por qué protestan los médicos ingleses?

Los médicos residentes reclaman aumentos salariales para compensar la inflación, y rechazaron el lunes una nueva oferta del gobierno laborista, que no incluía una subida, sino la cobertura de algunos gastos.

El sindicato British Medical Association (BMA) reclama un aumento salarial de alrededor del 26% para los médicos residentes con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo ligada a la inflación.

La huelga de estos médicos, que representan algo menos de la mitad del personal en Inglaterra, comenzó a las 07:00 del miércoles y debe prolongarse hasta el lunes.

Jack Fletcher, de la Asociación Médica Británica (BMA), que representa a los médicos residentes, dijo que había dos cuestiones en juego: la crisis de empleo, con médicos cualificados incapaces de conseguir un puesto, y el salario.

"Debemos valorar a nuestros médicos en este país", dijo en el piquete frente al hospital St Thomas de Londres.

"El año pasado vimos cómo más médicos daban el paso de abandonar la profesión que en cualquier otro de la última década”.

Streeting, sin embargo, dijo que se trataba "en última instancia de una disputa salarial".

"Hay una brecha, una brecha muy grande, entre las expectativas de la BMA y lo posible", dijo a los legisladores el miércoles.

Epidemia de influenza

Esta huelga se produce en plena epidemia de influenza, con un número récord de hospitalizaciones para esta época del año en Inglaterra.