¿Venezuela le robó tierras y petróleo a EU? Este es el nuevo argumento de Trump para atacar

El mandatario estadounidense también señaló que Maduro, a quien acusa de encabezar una organización criminal desde el poder, tiene los días contados.

Estas declaraciones llevan al petróleo, junto con las drogas ilícitas, al centro de la campaña de presión de la administración Trump contra el líder venezolano, Nicolás Maduro.

Aunque los dos países no han tenido ninguna disputa territorial en el pasado, el mandatario estadounidense se refiere a la nacionalización de la industria petrolera venezolana, que cumplirá 50 años el próximo 1 de enero.

"El sudor, el ingenio y el trabajo estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela. Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense", escribió Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump.

American sweat, ingenuity and toil created the oil industry in Venezuela. Its tyrannical expropriation was the largest recorded theft of American wealth and property. These pillaged assets were then used to fund terrorism and flood our streets with killers, mercenaries and drugs. https://t.co/SXCAjcsFiF — Stephen Miller (@StephenM) December 17, 2025

El origen de la industria petrolera de Venezuela

La historia del petróleo venezolano comenzó hace más de un siglo. Geólogos de Royal Dutch Shell, en La Rosa, un campo petrolífero en la Cuenca de Maracaibo, encontraron en 1922 petróleo, que se filtró a un ritmo extraordinario de 100,000 barriles diarios.

“En cuestión de años, más de cien empresas extranjeras producían petróleo, respaldadas por el dictador general Juan Vicente Gómez (1908-1935)”, indica el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en un artículo.