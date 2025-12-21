Publicidad

Internacional

EU persigue a un tercer petrolero cerca de Venezuela, dicen funcionarios

Se trata de la segunda operación de este tipo este fin de semana y la tercera en menos de dos semanas.
dom 21 diciembre 2025 01:19 PM
Esta captura de pantalla tomada de un vídeo publicado en la cuenta X de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, muestra un avión de la Guardia Costera de los Estados Unidos volando sobre un camión cisterna de petróleo crudo, atracado por última vez en Venezuela, antes de detenerlo el 20 de diciembre de 2025.
Los dos primeros petroleros incautados operaban en el mercado negro y suministraban petróleo a países sometidos a sanciones, dijo el domingo en una entrevista televisiva Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. (FOTO: HANDOUT/CUENTA DE X DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD NACIONAL KRISTI NOEM/ AFP)

La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, dijeron funcionarios a Reuters el domingo, en lo que sería la segunda operación de este tipo este fin de semana y la tercera en menos de dos semanas si tiene éxito.

"La Guardia de Estados Unidos está en persecución activa de un buque de la flota oscura sancionado que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela", dijo un funcionario estadounidense. "Está enarbolando una bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación".

Otro funcionario dijo que el petrolero estaba bajo sanciones, pero añadió que no había sido abordado hasta el momento y que las interceptaciones pueden tomar diferentes formas, incluyendo navegar o volar cerca de los buques en cuestión.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dieron una ubicación específica para la operación, ni nombraron el buque perseguido.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo.

La campaña de presión de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros bajo sanciones que entren y salgan de Venezuela.

La campaña de presión de Trump sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de la nación sudamericana. Al menos 100 personas han muerto en los ataques.

Los dos primeros petroleros incautados operaban en el mercado negro y suministraban petróleo a países sometidos a sanciones, dijo el domingo en una entrevista televisiva Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

"No creo que la gente deba preocuparse aquí en Estados Unidos de que los precios vayan a subir debido a la incautación de estos barcos", dijo Hassett en el programa "Face the Nation" de CBS. "Sólo hay un par de ellos, y eran barcos del mercado negro".

Pero un comerciante de petróleo dijo a Reuters que las incautaciones aumentan los riesgos geopolíticos y probablemente harán subir los precios del petróleo cuando se reanuden las operaciones asiáticas el lunes.

"Podríamos ver que los precios suben modestamente en la apertura, teniendo en cuenta que los participantes del mercado podrían ver esto como una escalada con más barriles venezolanos en riesgo, ya que el petrolero no estaba en una lista de sanciones de Estados Unidos", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

Lee

venezuela-estados-unidos.jpg
Internacional

Venezuela califica como un “grave acto de piratería internacional” la incautación del buque por EU

Otro analista dijo que las incautaciones aumentan los riesgos geopolíticos y es probable que aumenten las fricciones en la flota en la sombra de buques que transportan petróleo de países sancionados como Venezuela, Rusia e Irán.

Las incautaciones podrían legitimar y animar a Ucrania a seguir atacando a los buques rusos y posiblemente animar a Europa a detener también a los buques de la flota oscura vinculados a Moscú, dijo Matías Togni, analista de transporte marítimo de petróleo de NextBarrel.

La producción de petróleo de Venezuela e Irán ya está mostrando signos de desaceleración, dijo Togni, y añadió que espera que ocurra lo mismo con Rusia.

Es probable que el petróleo de los países sometidos a sanciones se ofrezca con mayores descuentos a medida que la logística se encarezca, lo que podría contribuir a limitar las subidas de los precios de referencia del petróleo, señaló.

