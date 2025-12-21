EU persigue a un tercer petrolero cerca de Venezuela, dicen funcionarios

Otro funcionario dijo que el petrolero estaba bajo sanciones, pero añadió que no había sido abordado hasta el momento y que las interceptaciones pueden tomar diferentes formas, incluyendo navegar o volar cerca de los buques en cuestión.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, no dieron una ubicación específica para la operación, ni nombraron el buque perseguido.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo.

La campaña de presión de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada un "bloqueo" de todos los petroleros bajo sanciones que entren y salgan de Venezuela.

La campaña de presión de Trump sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos docenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de la nación sudamericana. Al menos 100 personas han muerto en los ataques.

Los dos primeros petroleros incautados operaban en el mercado negro y suministraban petróleo a países sometidos a sanciones, dijo el domingo en una entrevista televisiva Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

"No creo que la gente deba preocuparse aquí en Estados Unidos de que los precios vayan a subir debido a la incautación de estos barcos", dijo Hassett en el programa "Face the Nation" de CBS. "Sólo hay un par de ellos, y eran barcos del mercado negro".