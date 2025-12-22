Publicidad

Internacional

Los líderes mundiales que cayeron, los que se consolidaron y los que surgieron en 2025

El último año permitió una reconfiguración del poder en Latinoamérica y el mundo, gracias a los vaivenes electorales y a los procesos judiciales.
lun 22 diciembre 2025 07:00 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una manifestación política en Rocky Mount, Carolina del Norte, el 19 de diciembre de 2025.
El último año no puede entenderse sin el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. (FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

2025 fue un año en el que los equilibrios de poder se reconfiguraron a nivel global. Mientras algunos líderes regresaron al poder, otros lograron consolidar sus posiciones. Otros no tuvieron tanta suerte y perdieron su poder.

Estos son los líderes mundiales que ascendieron y cayeron durante el año que está a punto de terminar.

Donald Trump y los líderes que llegaron

El último año no puede entenderse sin el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. Desde el inicio de su segundo mandato en enero, el republicano tomó una serie de medidas acordes con su lema "America First", muchas por decreto, aunque la justicia bloqueó algunas de sus decisiones.

Acusado por sus oponentes de despreciar los derechos fundamentales y otros centros de poder, Trump atacó a sus adversarios, envió a la Guardia Nacional a varias grandes ciudades demócratas, se dedicó a intimidar a los medios de comunicación y luchó contra los programas de diversidad e inclusión. También desplegó una intensa actividad diplomática, con mayor o menor éxito.

Las encuestas muestran, sin embargo, un creciente descontento de los estadounidenses sobre las cuestiones económicas, especialmente el costo de la vida.

Los duros reveses sufridos en varias elecciones locales (Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California) colocan a su partido en una posición delicada de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en el otoño boreal de 2026.

Otro recién llegado al poder fue Ahmed al Sharaa, el presidente de Siria que llegó al poder luego de que Bashar Al asad fuera derrocado en diciembre del año pasado. Al Sharaa fue el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

Al Sharaa, de 43 años, formaba parte de la lista negra de terroristas de Estados Unidos hasta noviembre de este año. Desde 2017 y hasta diciembre del año pasado, el FBI ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que llevara al arresto del líder de la antigua rama local de Al Qaeda, el grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Desde que asumió el poder, el dirigente sirio ha roto con su pasado y se abrió a Occidente y a los Estados de la región, incluido Israel, con el cual su país está teóricamente en guerra.

Sin embargo, también prometió "redefinir" la relación de Siria con la Rusia de Vladimir Putin.

Japón rompió un techo de cristal este año con la elección de Sanae Takaichi como su primera ministra. Se trata de la primera mujer en ocupar este cargo. Su victoria marca un momento crucial para un país en el que los hombres siguen teniendo una influencia abrumadora. Pero también es probable que marque el comienzo de un movimiento más a la derecha en temas como la inmigración y las cuestiones sociales.

Sheinbaum y Milei consolidan su poder

Algunos líderes latinoamericanos lograron consolidar su poder durante el último año.

El presidente argentino, Javier Milei, inició la segunda mitad de su mandato con mayor representación en el Congreso tras las elecciones legislativas de octubre, aunque obligado a negociar para aprobar polémicas reformas.

La nueva composición legislativa, con un oficialismo que casi triplica sus bancas, coincide con el llamado a sesiones extraordinarias hasta fin de año, en las que el gobierno buscará aprobar el presupuesto 2026 y avanzar con reformas en lo laboral, penal y fiscal.

La victoria de su partido La Libertad Avanza en las legislativas de octubre, En todas las elecciones que se llevaron a cabo en la región, la victoria fue para candidatos de derecha.

José Antonio Kast emergió como triunfador con su victoria aplastante en Chile (58% de votos), marcando el retorno de la ultraderecha post-Pinochet, junto a posibles cambios conservadores en Honduras, donde el recuento de votos aún no termina tras tres semanas.

En Bolivia, el MAS, el partido de Evo Morales, perdió una elección por primera vez en 20 años. El expresidente Luis Arce ahora enfrenta procesos judiciales por corrupción.

La presidenta de Perú Dina Boluarte, quien ocupaba la presidencia de este país desde diciembre de 2022, tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, fue revocada del puesto en medio de grandes protestas contra la inseguridad.

Los presidentes que cayeron en desgracia

La extrema derecha en Brasil se quedó sin un líder claro. El expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó a la principal economía latinoamericana entre 2019 y 2023, comenzó a cumplir en noviembre su histórica condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, después de que la Corte Suprema considerara que se agotaron los posibles recursos de apelación.

En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles de 50% a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones al juez Alexandre de Moraes.

Sin embargo, la tensión entre Brasil y Estados Unidos se alivió luego de un encuentro entre el presidente estadounidense y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre. Trump levantó ya buena parte de los aranceles contra los productos brasileños.

