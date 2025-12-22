Los líderes mundiales que cayeron, los que se consolidaron y los que surgieron en 2025

Donald Trump y los líderes que llegaron

El último año no puede entenderse sin el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. Desde el inicio de su segundo mandato en enero, el republicano tomó una serie de medidas acordes con su lema "America First", muchas por decreto, aunque la justicia bloqueó algunas de sus decisiones.

Acusado por sus oponentes de despreciar los derechos fundamentales y otros centros de poder, Trump atacó a sus adversarios, envió a la Guardia Nacional a varias grandes ciudades demócratas, se dedicó a intimidar a los medios de comunicación y luchó contra los programas de diversidad e inclusión. También desplegó una intensa actividad diplomática, con mayor o menor éxito.

Las encuestas muestran, sin embargo, un creciente descontento de los estadounidenses sobre las cuestiones económicas, especialmente el costo de la vida.

Los duros reveses sufridos en varias elecciones locales (Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California) colocan a su partido en una posición delicada de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en el otoño boreal de 2026.

Otro recién llegado al poder fue Ahmed al Sharaa, el presidente de Siria que llegó al poder luego de que Bashar Al asad fuera derrocado en diciembre del año pasado. Al Sharaa fue el primer líder sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.