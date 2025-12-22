Publicidad

Internacional

Los aliados de Maduro le ofrecen un apoyo debilitado ante los ataques de EU

Rusia, China e Irán ratifican su respaldo al régimen chavista para hacer frente a los embates de Washington, pero en un momento en que no pueden ofrecer mucha ayuda.
lun 22 diciembre 2025 02:20 PM
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una espada que perteneció a Ezequiel Zamora, un soldado venezolano y líder de los federalistas en la Guerra Federal, mientras se dirige a sus partidarios durante una marcha para conmemorar la Batalla de Santa Inés.
Nicolás Maduro asegura que la ofensiva estadoundense tiene como objetivo derrocarlo. (FOTO: Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS)

Venezuela está bajo la mira de Estados Unidos. Desde septiembre, el gobierno de Donald Trump emprendió una ofensiva contra el país sudamericano para, presuntamente, combatir el narcotráfico, pero en la última semana ha dirigido varios de sus ataques a la industria del petróleo.

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos incautó dos tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, que califican las confiscaciones de buques como actos de piratería y un "robo descarado".

A partir de entonces, los aliados tradicionales de Venezuela han manifestado su apoyo en esta situación al gobierno de Nicolás Maduro, a quien el gobierno estadounidense acusa de encabezar un cártel del narcotráfico y de financiar estas actividades con el petróleo venezolano.

Sin embargo, la mayoría de los aliados de Maduro están ocupados con sus propios problemas internos o conflictos, por lo que el apoyo que podrán brindarle es limitado.

Rusia ratifica su “pleno respaldo” a Venezuela

Rusia "ratificó su pleno respaldo" a su aliado Venezuela ante el bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados en medio de su despliegue militar en el Caribe, dijeron los cancilleres de ambos países este lunes tras una llamada telefónica.

El ministro Yván Gil dijo que su par ruso, Serguéi Lavrov, "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", según un mensaje en la red Telegram.

"Los ministros expresaron su profunda preocupación ante la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe, que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar la navegación internacional", indicó por su parte un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el que "reafirmó su apoyo total y su solidaridad con los dirigentes y el pueblo venezolano”.

Los ministros acordaron continuar su estrecha cooperación bilateral y coordinar sus acciones en la escena internacional, en particular en la ONU, para "garantizar el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos", indicó Moscú.

Rusia y Venezuela suman 26 años de cooperación que alcanza el ámbito del equipamiento militar.

El apoyo ruso al gobierno de Maduro no es preocupante para Estados Unidos porque Moscú tiene "las manos ocupadas" con la guerra en Ucrania, aseguró la semana pasada el secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

China condena la incautación de petroleros

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el lunes que la incautación por parte de Estados Unidos de buques de otro país constituye una grave violación del derecho internacional.

Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, en una rueda de prensa diaria, y añadió que China se opone a todas las sanciones "unilaterales e ilegales".

El sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un segundo petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana, días después de que el presidente Donald Trump anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

El petrolero, Centuries, cargó en Venezuela bajo el nombre falso de "Crag" y transportaba unos 1.8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, según mostraron los documentos.

El crudo fue comprado por Satau Tijana Oil Trading, uno de los muchos intermediarios implicados en las ventas de la petrolera estatal venezolana PDVSA a refinerías independientes chinas, mostraron los documentos.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el "buque con bandera falsa" transportaba petróleo sancionado y formaba parte de la flota fantasma de Venezuela.

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.

Irán apoya a Maduro, pero sin medidas concretas

Venezuela afirmó el sábado que Irán le ofreció su apoyo ante "el robo de buques cargados de petróleo" por parte de Estados Unidos, tras la intercepción de un segundo tanquero con crudo venezolano.

No obstante, Teherán no mencionó ninguna medida concreta en su informe de una llamada entre sus jefes diplomáticos.

Irán es uno de los principales aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro.

Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sostuvieron una llamada telefónica en la que, según el canciller venezolano, Teherán ofreció su cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar”.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, "subrayó la determinación de los dirigentes de los dos países a consolidar y desarrollar sus relaciones", precisó la cancillería de Teherán en un comunicado.

El documento no emplea los términos de "piratería" y "terrorismo internacional" que menciona Caracas.

El informe iraní de la llamada, publicado el domingo, destaca la "solidaridad" de Irán y su "apoyo al pueblo y al gobierno electo de Venezuela" frente a "una amenaza evidente a la paz y la estabilidad en la región", aunque no menciona medidas concretas.

Líderes latinoamericanos piden conciliación

El apoyo a Maduro en Latinoamérica se ha difuminado. Sus principales aliados regionales, Nicaragua y Cuba, no han emitido ningún posicionamiento sobre las incautaciones de petroleros venezolanos.

Otros líderes izquierdistas en la región solicitan moderación en este conflicto. Los presidentes de Brasil y de México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, se ofrecieron esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática.

"Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional", dijo Lula en la cumbre del Mercosur el sábado.

"Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", advirtió.

Sheinbaum dijo que el tema central de esta crisis es "el intervencionismo y el injerencismo (sic)", que supondría el estallido de un conflicto entre ambas naciones.

"Hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa y tienen que participar todas las partes", agregó la mandataria.

Sheinbaum descartó asimismo que cualquier actuación de México para evitar una acción armada contra Venezuela vaya a afectar la relación con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial.

"Eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos", dijo.

