A partir de entonces, los aliados tradicionales de Venezuela han manifestado su apoyo en esta situación al gobierno de Nicolás Maduro, a quien el gobierno estadounidense acusa de encabezar un cártel del narcotráfico y de financiar estas actividades con el petróleo venezolano.

Sin embargo, la mayoría de los aliados de Maduro están ocupados con sus propios problemas internos o conflictos, por lo que el apoyo que podrán brindarle es limitado.

Rusia ratifica su “pleno respaldo” a Venezuela

Rusia "ratificó su pleno respaldo" a su aliado Venezuela ante el bloqueo de Estados Unidos a buques petroleros sancionados en medio de su despliegue militar en el Caribe, dijeron los cancilleres de ambos países este lunes tras una llamada telefónica.

El ministro Yván Gil dijo que su par ruso, Serguéi Lavrov, "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", según un mensaje en la red Telegram.

"Los ministros expresaron su profunda preocupación ante la escalada de las acciones de Washington en el mar Caribe, que podrían tener graves consecuencias para la región y amenazar la navegación internacional", indicó por su parte un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el que "reafirmó su apoyo total y su solidaridad con los dirigentes y el pueblo venezolano”.

Los ministros acordaron continuar su estrecha cooperación bilateral y coordinar sus acciones en la escena internacional, en particular en la ONU, para "garantizar el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos", indicó Moscú.