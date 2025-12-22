Rusia y Venezuela suman 26 años de cooperación que alcanza el ámbito del equipamiento militar.
El apoyo ruso al gobierno de Maduro no es preocupante para Estados Unidos porque Moscú tiene "las manos ocupadas" con la guerra en Ucrania, aseguró la semana pasada el secretario de Estado, Marco Rubio, en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.
China condena la incautación de petroleros
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo el lunes que la incautación por parte de Estados Unidos de buques de otro país constituye una grave violación del derecho internacional.
Venezuela tiene derecho a desarrollar relaciones con otros países, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, en una rueda de prensa diaria, y añadió que China se opone a todas las sanciones "unilaterales e ilegales".
El sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un segundo petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana, días después de que el presidente Donald Trump anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.
El petrolero, Centuries, cargó en Venezuela bajo el nombre falso de "Crag" y transportaba unos 1.8 millones de barriles de crudo venezolano Merey con destino a China, según mostraron los documentos.
El crudo fue comprado por Satau Tijana Oil Trading, uno de los muchos intermediarios implicados en las ventas de la petrolera estatal venezolana PDVSA a refinerías independientes chinas, mostraron los documentos.
Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el "buque con bandera falsa" transportaba petróleo sancionado y formaba parte de la flota fantasma de Venezuela.
China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones.