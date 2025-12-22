Un ataque con coche bomba en Moscú mata a un alto mando militar ruso

El negociador ucraniano Rustem Umerov y el emisario especial estadounidense Steve Witkoff elogiaron el domingo el "progreso" de las negociaciones.
El enviado ruso Kirill Dmitriev también se reunió con el equipo estadounidense, del que formó parte Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Witkoff calificó las reuniones de "productivas y constructivas".
Estos diálogos fueron impulsados por el plan de 28 puntos presentado por Estados Unidos el mes pasado, una propuesta inicial criticada por ser muy favorable a Rusia.
Desde entonces, el plan ha sido enmendado tras los diálogos con Ucrania y los países europeos, pero el contenido de la propuesta no se ha hecho público.
Ucrania afirma que todavía se le pide que haga concesiones importantes, como ceder toda la región oriental del Donbás a Rusia.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado escepticismo sobre si Rusia realmente quiere poner fin a la contienda, que ha causado decenas de miles de muertos y devastado el este y el sur de Ucrania.
El Kremlin negó el lunes querer recrear la Unión Soviética, apoderarse de toda Ucrania y más territorios en Europa del Este, después de que Reuters informara de que los servicios de inteligencia estadounidenses habían llegado a la conclusión de que Putin buscaba mucho más que controlar el este del país vecino.
No es la primera vez que una explosión de este tipo mata a un alto funcionario ruso.
En abril, una detonación en un automóvil cerca de Moscú mató al general Yaroslav Moskalik, subjefe del Estado Mayor.
En diciembre de 2024, el comandante de las fuerzas rusas de defensa radiológica, química y biológica, Igor Kirilov, murió por el estallido de un patinete eléctrico cargado con explosivos en la capital.
El asesinato fue reivindicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
El bloguero militar ruso Maxim Fomin murió cuando una estatuilla explotó en una cafetería de San Petersburgo en abril de 2023.
Y en agosto de 2022, un coche bomba mató a Daria Dugina, hija del ideólogo ultranacionalista Alexander Dugin.