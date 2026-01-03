Publicidad

Internacional

EU gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura, dice Trump

El presidente Donald Trump afirmó que los venezolanos podrán regresar a su país tras la detención de Nicolás Maduro y el cambio en el gobierno que se avecina.
sáb 03 enero 2026 01:26 PM
“Él sabe exactamente lo que quiero”: Trump no descarta una guerra contra Venezuela
El presidente Donald Trump ofreció detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y una operación armada ejecutada por las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano. (DOUG MILLS/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que su país gobernará Venezuela hasta que se complete una transición segura y ordenada en el gobierno venezolano.

En conferencia de prensa, Trump ofreció detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y una operación armada ejecutada por las fuerzas estadounidenses en territorio sudamericano.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, incluyendo a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos", expresó Trump.

El mandatario estadounidense afirmó además que los venezolanos podrán regresar a su país una vez que el cambio de gobierno se haya completado y garantizado el bienestar del pueblo.

Trump también recalcó que el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado de nuevo y destacó la “amenaza” que representaba el gobierno de Maduro: acusó que protegía a adversarios extranjeros y adquirió armamento ofensivo que ponía en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

El presidente confirmó que el líder venezolano, junto con su esposa Cilia Flores, fue detenido durante una operación nocturna de las fuerzas especiales estadounidenses.

Maduro se encuentra bajo custodia en un buque y será trasladado a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcoterrorismo.

Incluso, antes de la conferencia el presidente Trump publicó en redes sociales una imagen de Maduro detenido, en la que viste uniforme gris, está esposado y sostiene una botella de agua en su mano derecha.

Fuerzas de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo sacaron del país tras un "ataque a gran escala" que el mandatario estadounidense, Donald Trump dijo haber seguido de cerca como un "show televisivo".

Tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y varias regiones de Venezuela, Trump anunció que Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, y advirtió que no permitirá que nadie de su círculo retome el poder.

El presidente de Estados Unidos contó a la cadena Fox que siguió la captura de Maduro "literalmente como si hubiera visto un show televisivo", pocas horas después de anunciar la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

-Con información de AFP

