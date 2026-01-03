EU gobernará Venezuela hasta que haya una transición segura, dice Trump

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, incluyendo a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos", expresó Trump.

El mandatario estadounidense afirmó además que los venezolanos podrán regresar a su país una vez que el cambio de gobierno se haya completado y garantizado el bienestar del pueblo.

Trump también recalcó que el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado de nuevo y destacó la “amenaza” que representaba el gobierno de Maduro: acusó que protegía a adversarios extranjeros y adquirió armamento ofensivo que ponía en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

El presidente confirmó que el líder venezolano, junto con su esposa Cilia Flores, fue detenido durante una operación nocturna de las fuerzas especiales estadounidenses.

Maduro se encuentra bajo custodia en un buque y será trasladado a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcoterrorismo.

Incluso, antes de la conferencia el presidente Trump publicó en redes sociales una imagen de Maduro detenido, en la que viste uniforme gris, está esposado y sostiene una botella de agua en su mano derecha.