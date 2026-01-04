Colas en supermercados, zozobra e incertidumbre: así está Venezuela ante ataque de EU

En Miranda, Mérida, Táchira, Lara, Falcón, Zulia, Trujillo, Anzoátegui, Bolívar, Apure, Vargas y Portuguesa, las colas para comprar alimentos eran largas en los pocos establecimiento que abrieron sus puertas con las santamarías a medias y con restricción en la entrada de clientes.

“A las 3:00 de la madrugada, en Farmatodo estaba la cola afuera para comprar comida. Yo salí a esa hora porque no sabemos qué puede pasar y no tenía suficiente comida en la casa”, dijo un vecino del oeste de Maracaibo, mientras hacía la cola en una carnicería para comprar proteína.

Otro habitante de Maracaibo salió en la madrugada a surtir su carro de combustible. “Uno no sabe qué puede pasar y es preferible ser precavido. Yo fui y llené mi tanque de gasolina”, dijo.

“Uno no sabe qué puede pasar y es preferible ser precavido. Yo fui y llené mi tanque de gasolina”, dijo un habitante de Maracaibo. (FOTO: La Hora de Venezuela)

Las colas en los supermercados de Mérida eran a las 8:00 horas tan extensas como las de 2017, cuando en el país se registraba una alta escasez de alimentos y la venta de los productos de primera necesidad eran restringidos.

“Las calles están solas. Hay pocos comercios abiertos y la gente sólo está donde venden comida”, dijo un ciudadano.

Este escenario se repite en Táchira, Falcón, Miranda, Portuguesa y Lara, según reportes de ciudadanos para La Hora de Venezuela.

“Todos estamos amanecidos. No sabemos qué va a pasar. Hay que esperar lo oficial y ver qué pasa”, comentan entredientes los ciudadanos en los establecimientos de comida. “No se hace nada con que salga Maduro y no todo el gabinete”, dijo una señora mientras esperaba para pagar sus artículos.