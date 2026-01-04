Estos son los nombres de 18 víctimas que dejaron los bombardeos en Venezuela

Del Batallón de Seguridad Presidencial murieron el teniente Yendis Cristofer Gregorio Barreto; los guardias de honor Jeampier Josue Parra Parra, Franyerson Javier Hurtado Ortuño, José Ángel Ilarraza González, Jerry Antonio Aguilera Velásquez, Franco Abrahan Contreras Tochon e Isaac Enrique Tovar Lamont; además del cabo segundo Luis Enrry López Sánchez.

También murieron miembros del llamado “Escuadrón Bravo” del mismo batallón, como el teniente Lerwis Geovanny Rivero Chirinos y el sargento segundo Richard.

Rodríguez Bellorín, así como efectivos del Batallón De Custodia número 3: las sargentas segundo Anaís Katherine Molina Goenaga y Alejandra Del Valle Oliveros Velasquez, el guardia de honor Carlos Julio Quiñónez Perozo, así como los alumnos de la Academia Militar, Jhonatan Alexander Cordero Moreno (distinguido) y Saúl Abrahan Pereira Martínez.

A este grupo se suma el escolta Juan Escalona, quien formaba parte del anillo de seguridad de Maduro; además de la primera teniente de la Aviación Militar, Deimar Elizabeth Páez Torres, quien estaba en el Telepuerto de la Red Tettra, ubicada en la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en Fuerte Tiuna; y otro miembro de la FANB identificado como Lenín Osorio Ramírez, hijo de Soraida Ramírez, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna).

Aunque no se conocen sus nombres, reportes extraoficiales indicaron que hubo otros 6 muertos en varias de las dependencias bombardeadas: 2 en la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, cuya sede está a 500 metros del Cuartel de la Montaña, donde están los restos de Hugo Chávez; otras 2 víctimas en el Aeropuerto Caracas Óscar Machado Zuloaga, en Valles del Tuy; 1 persona fallecida en el Grupo Misilístico de Defensa Aérea Almirante José María García y 1 persona más en la Estación de Radar de Altos de Irapa.