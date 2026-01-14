Dinamarca fracasa en disuadir a Trump de su idea de anexionarse Groenlandia

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital", señaló Trump horas antes de la reunión.
"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", añadió.
Mientras se desarrollaban las conversaciones, la Casa Blanca publicó en X: "¿Hacia dónde, groenlandés?".
La publicación estaba acompañada de un dibujo de dos trineos tirados por perros: uno se dirigía hacia la Casa Blanca y una enorme bandera estadounidense, y el otro hacia las banderas china y rusa sobre el Kremlin y la Gran Muralla China atenazados por rayos, aunque ni Moscú ni Beijing han reclamado al isla del Ártico.
Dinamarca prometió antes de la reunión aumentar aún más su presencia militar en la vasta isla, escasamente poblada y estratégicamente situada.
Unos esfuerzos de los que Trump se mofó: "¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan!".
Dinamarca afirma haber invertido casi 14,000 millones de dólares en la seguridad del Ártico.
"Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico", escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado a AFP antes de la reunión.
Suecia indicó el miércoles que, a petición de Copenhague, enviará militares a Groenlandia para realizar maniobras.