Dinamarca fracasa en disuadir a Trump de su idea de anexionarse Groenlandia

Trump argumenta que su país necesita controlar este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China.

"No conseguimos cambiar la postura estadounidense. Está claro que el presidente tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Y dejamos muy, muy claro que eso no beneficia al reino" de Dinamarca, señaló el ministro danés, Lars Løkke Rasmussen, tras la reunión.

No es "en lo absoluto necesario" que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, como repite Trump, ya que "no hay buques de guerra chinos a lo largo de las costas de Groenlandia (...) Tampoco hay inversiones chinas masivas en Groenlandia", explicó.

El canciller añadió que este tema es "muy sensible" para los habitantes de Groenlandia y Dinamarca, un aliado de la OTAN que apoyó con tropas las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irán.

"Las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", afirmó Lokke.

"Por lo tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental".

"Seguridad nacional"

Desde que regresó a la presidencia hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela el 3 de enero, con el que depuso a Nicolás Maduro.