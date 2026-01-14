Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Internacional

El gobierno y la oposición en Venezuela discrepan sobre el número de presos liberados

Las autoridades aseguran que han liberado a 406 presos políticos desde diciembre, pero organizaciones de la sociedad civil dicen que solo unas decenas están libres.
mié 14 enero 2026 02:38 PM
Una mujer coloca un cartel en la pared durante una vigilia para exigir la libertad de los presos políticos fuera de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), también conocida como Centro de Detención y Custodia de Boleita, en el municipio de Sucre, Distrito Metropolitano de Caracas (DMC), el 13 de enero de 2026.
Las autoridades evitan liberaciones directamente en los penales, donde decenas de familiares se agolparon desde el 8 de enero con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos. (FOTO: PEDRO MATTEY/AFP)

El gobierno de Venezuela y organizaciones de la sociedad civil difieren sobre el número de personas que han sido liberadas, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez anunciara hace seis días la excarcelación de “un número importante” de presos políticos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, también hermana del líder legislativo, reportó este miércoles 406 liberaciones de presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró fue iniciado por Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero.

Publicidad

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", dijo Rodríguez a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores.

El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez (IZ) y el Ministro del Poder Popular para el Interior, Diosdado Cabello, hacen un gesto después de una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial Miraflores en Caracas el 14 de enero de 2026. El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el 14 de enero que su país estaba buscando "una nueva era política" después de la derrocación del líder Nicolás Maduro en un ataque militar estadounidense el 3 de enero.
"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", dijo Delcy Rodríguez a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores. (FOTO: JUAN BARRETO/AFP)

Unas horas antes un grupo de periodistas salió de prisión, en una nueva tanda de las excarcelaciones prometidas por el gobierno interino, que recibe la presión de Estados Unidos.

Estas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 17 liberaciones hasta las 12:30 locales (11:30 de la mañana del miércoles), entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

Lee

protestas nicolas maduro estados unidos
Internacional

Estados Unidos insta a sus ciudadanos a irse de Venezuela "inmediatamente"

Organizaciones de la sociedad civil estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1,000 presos políticos. Y van 75 liberaciones, incluidos los profesionales de la comunicación, de acuerdo con el conteo de Foro Penal.

Las excarcelaciones incluyeron a ciudadano estadounidenses, españoles, italianos y un peruano. No hay noticias de liberación de un preso mexicano.

El gobierno informó esta semana que salieron de prisión 116 detenidos y el jefe del Parlamento asomó que van 400, aunque incluyó cifras de diciembre.

Poca transparencia

Las autoridades evitan liberaciones directamente en los penales, donde decenas de familiares se agolparon desde el 8 de enero con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos.

Publicidad

Los detenidos son trasladados desde los centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.

"Si la Asamblea Nacional, dada su posición de privilegio, posee información distinta de la nuestra, lejos de descalificarnos, debe mostrarla públicamente, pues se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano. La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional", indicó Foro Penal en un comunicado el martes.

Lee

Familiares de prisioneros hacen cola fuera de la prisión El Rodeo I en Guatire, Estado de Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 11 de enero de 2026.
Internacional

Una familia de presos políticos en Venezuela espera la liberación de cinco miembros

Carreño fue liberado por ejemplo en un centro comercial. Otros dirigentes, como el excandidato presidencial Enrique Márquez, fueron llevados en una patrulla de los servicios de inteligencia a su casa.

"Con las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros, que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación", dijo Carreño en un video de Luis López, otro periodista liberado, difundido por la prensa local.

"Aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso", añadió. "No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos".

Carreño estuvo entre las más de 2,000 personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal de noticias Globovisión.

Estaba recluido en la cárcel del Rodeo I, a las afueras de Caracas, y precisó que fue informado de su excarcelación de madrugada.

Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo". Y fue excarcelado en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos en camino a las elecciones presidenciales.

Publicidad

Tags

Venezuela Intervención de EU en Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad