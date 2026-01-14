Los detenidos son trasladados desde los centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.
"Si la Asamblea Nacional, dada su posición de privilegio, posee información distinta de la nuestra, lejos de descalificarnos, debe mostrarla públicamente, pues se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano. La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional", indicó Foro Penal en un comunicado el martes.
Carreño fue liberado por ejemplo en un centro comercial. Otros dirigentes, como el excandidato presidencial Enrique Márquez, fueron llevados en una patrulla de los servicios de inteligencia a su casa.
"Con las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros, que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación", dijo Carreño en un video de Luis López, otro periodista liberado, difundido por la prensa local.
"Aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso", añadió. "No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos".
Carreño estuvo entre las más de 2,000 personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal de noticias Globovisión.
Estaba recluido en la cárcel del Rodeo I, a las afueras de Caracas, y precisó que fue informado de su excarcelación de madrugada.
Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de "terrorismo". Y fue excarcelado en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos en camino a las elecciones presidenciales.