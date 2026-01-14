"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", dijo Rodríguez a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores.

Unas horas antes un grupo de periodistas salió de prisión, en una nueva tanda de las excarcelaciones prometidas por el gobierno interino, que recibe la presión de Estados Unidos.

Estas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 17 liberaciones hasta las 12:30 locales (11:30 de la mañana del miércoles), entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición.

Organizaciones de la sociedad civil estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1,000 presos políticos. Y van 75 liberaciones, incluidos los profesionales de la comunicación, de acuerdo con el conteo de Foro Penal.

Las excarcelaciones incluyeron a ciudadano estadounidenses, españoles, italianos y un peruano. No hay noticias de liberación de un preso mexicano.

El gobierno informó esta semana que salieron de prisión 116 detenidos y el jefe del Parlamento asomó que van 400, aunque incluyó cifras de diciembre.

Poca transparencia

Las autoridades evitan liberaciones directamente en los penales, donde decenas de familiares se agolparon desde el 8 de enero con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos.