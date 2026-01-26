La ley en Minnessota, el estado donde ocurrieron los asesinatos de Good y Pretti, es similar.
¿Los agentes de ICE pueden enfrentar cargos?
Los agentes federales generalmente son inmunes al enjuiciamiento estatal por las acciones tomadas como parte de sus deberes oficiales. La inmunidad solo se aplica cuando las acciones de un oficial fueron autorizadas por la ley federal y fueron necesarias y apropiadas.
Si Minnesota acusa a los agentes, podrían tratar de trasladar el caso a la corte federal y argumentar que son inmunes al enjuiciamiento. Para prevalecer, el estado tendría que demostrar que sus acciones estaban fuera de sus deberes oficiales o eran objetivamente irrazonables o claramente ilegales.
Si un juez dictamina que un oficial era inmune, el caso sería desestimado y el estado no podría acusarlo de nuevo.
Los fiscales federales pueden acusar a los agentes de la ley por tiroteos fatales, pero la barra es muy alta y los cargos son raros.
Los fiscales tendrían que demostrar a un oficial que sabía que su conducta era ilegal o que actuó con imprudente desprecio por los límites constitucionales de su autoridad, lo cual es difícil de probar en los tribunales.
La administración Trump ha defendido hasta ahora las acciones de los oficiales.
Un tribunal federal de Minesota celebrará audiencias este lunes sobre dos demandas clave, mientras crece la presión para que se realice una investigación independiente sobre los homicidios.
En uno de los casos, el fiscal general de Minnesota ha solicitado a una jueza federal que detenga el despliegue de agentes del ICE en la zona.
La otra demanda se centra en impedir que los agentes federales supuestamente destruyan pruebas relacionadas con el homicidio de Pretti.
Los oficiales federales son inmunes a las demandas civiles a menos que su conducta haya violado claramente un derecho constitucional claramente establecido.
Esta norma legal, conocida como inmunidad calificada, se ha convertido en una herramienta altamente efectiva para proteger a los agentes de policía acusados de usar fuerza excesiva, de acuerdo con un reportaje de la agencia Reuters.