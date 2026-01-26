El sábado, agentes del ICE abatieron al enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti, también de 37 años, al que acusan de llevar un arma cargada y oculta a las protestas, con la que supuestamente quería agredirlos.

Además de estas dos muertes, por lo menos seis personas han fallecido bajo custodia del ICE solo desde enero de este año. Una de esas muertes es investigada como un homicidio después de los resultados de la autopsia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a "millones" de personas indocumentadas, defendió a los agentes que mataron a Good y Pretti y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos.

Evitó, sin embargo, decir si el oficial que disparó a Pretti había actuado de forma apropiada.

El mandatario cambió el tono el lunes y anunció una llamada con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz.

"El gobernador Tim Walz me llamó para solicitarme que trabajáramos conjuntamente", aseguró Trump en su plataforma Truth Social. "Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda", añadió.

Varios senadores del Partido Republicano —el mismo de Trump— han pedido una investigación exhaustiva sobre los homicidios y cooperación con las autoridades locales.

Por su parte, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton llamaron a los estadounidenses a que se levanten y defiendan sus valores tras la muerte de Pretti, un hecho que Trump atribuyó al "caos" demócrata.

¿Qué es el ICE?

El ICE se formó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, una respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La legislación creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con ICE como una de sus agencias subsidiarias.