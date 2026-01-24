Publicidad

Internacional

Agentes federales matan a tiros a un hombre en Minneapolis y desatan protestas

El tiroteo ocurrió durante una operación federal de inmigración y es el segundo caso mortal contra un civil en la ciudad este mes.
sáb 24 enero 2026 06:14 PM
Agentes federales matan a tiros a un hombre en Minneapolis y desatan protestas
La gente rinde homenaje cerca del lugar donde un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre este sábado en Minneapolis, Minnesota, informaron las autoridades. Se trata del segundo tiroteo mortal contra un civil en la ciudad en lo que va del mes, un hecho que reavivó protestas, tensiones políticas y llamados para frenar las operaciones federales en la zona.

La muerte ocurrió menos de tres semanas después de que Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fuera abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una redada contra inmigrantes indocumentados. Desde entonces, Minneapolis ha vivido jornadas de manifestaciones cada vez más intensas contra la presencia de agentes federales.

El gobierno federal sostiene que el tiroteo del sábado ocurrió en defensa propia durante una “operación selectiva” para localizar a una persona descrita como un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta. Sin embargo, autoridades estatales y locales ofrecieron una lectura distinta del hecho, lo que amplificó la confrontación política.

Un video que comenzó a circular en redes sociales y que después fue confirmado por las autoridades muestra a varios agentes, al menos uno con un chaleco que dice “policía”, rodeando a un hombre en el suelo mientras lo golpean. En las imágenes se escuchan varios disparos.

Otro video, que no ha sido verificado de forma independiente, muestra al hombre aparentemente intentando proteger a una mujer de ser rociada con un spray antes de ser derribado por los agentes.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el individuo se acercó a agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 milímetros y que, al intentar desarmarlo, el hombre se resistió de manera violenta.

Según la versión oficial, un agente disparó al sentirse amenazado. Paramédicos presentes intentaron auxiliar al hombre, pero fue declarado muerto en el lugar. Medios locales identificaron al fallecido como Alex Pretti, un enfermero de 37 años.

La respuesta del gobierno estatal fue inmediata. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió que las autoridades estatales encabezaran la investigación y afirmó que no se podía confiar en el gobierno federal para conducirla. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió al presidente Donald Trump poner fin a la operación federal de inmigración en la ciudad y llamó a priorizar la calma.

Trump respondió acusando tanto al gobernador como al alcalde de incitar a la insurrección, mientras que el jefe de la policía local, Brian O’Hara, calificó la situación posterior al tiroteo como extremadamente volátil y pidió a la población evitar la zona.

Horas antes, Walz ya había denunciado lo ocurrido como “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales y aseguró que Minnesota estaba harta de la violencia asociada a estas operaciones. Legisladores demócratas se sumaron a las críticas.

La representante Ilhan Omar calificó el hecho como una ejecución y la senadora Amy Klobuchar pidió al gobierno federal observar los videos del incidente, advirtiendo que el mundo estaba mirando.

El contexto reciente ha intensificado la indignación. El 7 de enero, Renee Good murió durante una redada del ICE. Una autopsia concluyó que se trató de un homicidio, aunque eso no implica automáticamente que se haya cometido un delito. El agente que disparó, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado.

La tensión volvió a crecer esta semana tras la detención de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre Adrián Conejo Arias, ciudadano ecuatoriano, cuando regresaban a su domicilio, un caso que provocó protestas adicionales.

Trump ha amenazado anteriormente con invocar la Ley de Insurrección para enviar tropas federales a Minnesota. Mientras tanto, las manifestaciones continúan en Minneapolis, donde residentes colocaron un memorial improvisado cerca del lugar del tiroteo para recordar al hombre fallecido.

La ciudad permanece bajo un clima de alta tensión, con una investigación en curso, versiones enfrentadas sobre el uso de la fuerza y una creciente presión política para definir el rumbo de las operaciones federales de inmigración en el estado.

