Agentes federales matan a tiros a un hombre en Minneapolis y desatan protestas

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre este sábado en Minneapolis, Minnesota, informaron las autoridades. Se trata del segundo tiroteo mortal contra un civil en la ciudad en lo que va del mes, un hecho que reavivó protestas, tensiones políticas y llamados para frenar las operaciones federales en la zona.

La muerte ocurrió menos de tres semanas después de que Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, fuera abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante una redada contra inmigrantes indocumentados. Desde entonces, Minneapolis ha vivido jornadas de manifestaciones cada vez más intensas contra la presencia de agentes federales.

El gobierno federal sostiene que el tiroteo del sábado ocurrió en defensa propia durante una “operación selectiva” para localizar a una persona descrita como un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta. Sin embargo, autoridades estatales y locales ofrecieron una lectura distinta del hecho, lo que amplificó la confrontación política.

