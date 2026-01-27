Eso podría conducir a finales de semana a un nuevo cierre parcial del gobierno, como ya ocurrió a finales de 2025.
Bovino fue demandado en dos querellas en las que se acusa a sus agentes de traspasar los límites legales, incluyendo el arresto de residentes latinos basándose en su color de piel.
¿Quién es Greg Bovino?
Nacido hace 55 años en Carolina del Norte, Gregory Bovino se crió en el seno de una familia italoestadounidense. Sus bisabuelos por parte de padre emigraron desde Calabria, en el sur de Italia, a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero, y recibieron la ciudadanía estadounidense en 1927.
Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, Bovino ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20,000 habitantes enclavada en la Cordillera Azul, en el oeste del estado.
Continuó su educación en la Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en conservación de recursos naturales, y en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde obtuvo una maestría en administración pública, de acuerdo con la BBC.
Tras trabajar un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, en 1996 Bovino dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.
Ya como miembro de esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), fue destinado al Sector El Centro, en California, a unas dos horas en coche de San Diego y fronterizo con México.