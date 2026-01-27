Publicidad

Internacional

¿Quién es Gregory Bovino, el líder de las redadas antiinmigrantes que se va de Minneapolis?

Donald Trump ordena la salida del comandante de la Patrulla Fronteriza después de que un oficial de esta agencia matara a tiros a un ciudadano estadounidense.
mar 27 enero 2026 11:22 AM
El comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino sostiene una hoja de papel que muestra presuntos crímenes cometidos por un inmigrante indocumentado durante una conferencia de prensa en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple el 20 de enero de 2026 en Minneapolis, Minnesota.
Bovino es el hombre que puede cumplir con el plan de Trump de deportar a millones de inmigrantes sin documentos, opina César García Hernández, profesor de derecho migratorio de la universidad estatal de Ohio. (FOTO: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP)

En una redada migratoria en Minneapolis, Gregory Bovino viste su equipo táctico y lanza una bomba lacrimógena contra manifestantes. Este comandante de la Patrulla Fronteriza se ha convertido en la cara visible de la agresiva campaña antiinmigrantes de Donald Trump en Estados Unidos.

Bovino va con el rostro al descubierto, a diferencia de sus agentes que se tapan con pasamontañas negros, y defiende las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que ya mataron a dos ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota.

Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que estaba liderando las operaciones, abandonará la ciudad, después de que el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, desatara una nueva ola de indignación en Minneapolis.

El hecho ocurrió menos de tres semanas después de que otro policía de migración abatiera, el 7 de enero, a Renee Good en medio de una redada.

El gobierno acusó a Pretti de intentar lastimar a los uniformados porque portaba un arma. Pero en varios videos se ve que el enfermero nunca sacó el arma y que los policías le dispararon varias veces después de haberlo tumbado en el suelo.

Para Bovino, las víctimas eran sus agentes y no Pretti, un eco del mismo discurso del gobierno.

La urbe más poblada de Minnesota es una ciudad santuario, es decir, que no colabora con las autoridades federales en materia de persecución de la inmigración irregular.

Trump volvió a exigir el lunes la cooperación de las autoridades locales para evitar más tragedias en una de sus políticas clave. Sin embargo, bajó el tono de la confrontación y anunció que enviará a su “zar” antiinmigración, Tom Homan, para que le informe personalmente de la situación.

La oposición demócrata exige en cambio que acabe con el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, y amenaza incluso con bloquear en el Senado votaciones presupuestarias inminentes.

Eso podría conducir a finales de semana a un nuevo cierre parcial del gobierno, como ya ocurrió a finales de 2025.

Bovino fue demandado en dos querellas en las que se acusa a sus agentes de traspasar los límites legales, incluyendo el arresto de residentes latinos basándose en su color de piel.

¿Quién es Greg Bovino?

Nacido hace 55 años en Carolina del Norte, Gregory Bovino se crió en el seno de una familia italoestadounidense. Sus bisabuelos por parte de padre emigraron desde Calabria, en el sur de Italia, a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero, y recibieron la ciudadanía estadounidense en 1927.

Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, Bovino ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20,000 habitantes enclavada en la Cordillera Azul, en el oeste del estado.

Continuó su educación en la Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en conservación de recursos naturales, y en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde obtuvo una maestría en administración pública, de acuerdo con la BBC.

Tras trabajar un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, en 1996 Bovino dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.

Ya como miembro de esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), fue destinado al Sector El Centro, en California, a unas dos horas en coche de San Diego y fronterizo con México.

Bovino ascendió en las filas del organismo, con misiones en distintas estaciones a lo largo de la frontera y también en Nueva Orleans, indica la BBC. En 2020 regresó a El Centro como jefe de sector, uno de los nueve del país.

De la retórica a la acción

Bovino es el hombre que puede cumplir con el plan de Trump de deportar a millones de inmigrantes sin documentos, opina César García Hernández, profesor de derecho migratorio de la universidad estatal de Ohio.

"Está convirtiendo la retórica agresiva" de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el presidente Trump y "otros altos funcionarios en una realidad operativa", dijo García Hernández a la AFP.

El jefe fronterizo también dirigió en el último año otras redadas masivas en Los Ángeles y Chicago, usando la táctica de capturar rápido a los migrantes y retirarse antes de que lleguen los manifestantes.

Bovino encabezó la redada en Minneapolis del 7 de enero, cuando un agente disparó fatalmente a Good, madre de tres niños.

También defendió a los agentes que detuvieron a un pequeño de cinco años y a su padre cuando llegaban a su casa. "Somos expertos tratando con niños", afirmó.

En videos que circularon la semana pasada, Bovino aparece lanzando una bomba lacrimógena contra manifestantes en Minneapolis.

"Voy a lanzar gas, retrocedan. Viene el gas", dice en medio de una redada en la que a sus espaldas se ve a dos de sus agentes someter a una persona contra el suelo.

Indumentaria de Nazi

Cuando no usa su equipo táctico, se lo ve con un largo abrigo verde oliva de solapas anchas, que fue popular durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Algunos incluso asocian su aspecto con el de las tropas nazis: "Greg Bovino literalmente se vistió como si hubiera entrado a eBay y comprado indumentaria de las SS", dijo la semana pasada Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California.

Bovino se defendió diciendo que tiene ese abrigo desde hace 25 años y que es parte del uniforme estándar de la Patrulla Fronteriza. También acusó a políticos demócratas de alimentar sin cesar críticas contra su agencia.

"Tratan de retratar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE como la Gestapo, Nazis y otras muchas palabras", dijo en CNN, donde además afirmó que el enfermero Pretti pudo haber sido influenciado por esas afirmaciones.

"¿Fue esta persona víctima, como tantos otros, de este tipo de retórica incendiaria?", cuestionó.

Pero el profesor García Hernández sostiene que las acciones y la retórica de Bovino transmiten un mensaje claro.

"No deja lugar a confusiones: la posición del gobierno de Trump es que no hay espacio para la disidencia en Estados Unidos, y ese es un planteamiento aterrador", añadió.

