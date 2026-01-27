Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que estaba liderando las operaciones, abandonará la ciudad, después de que el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, desatara una nueva ola de indignación en Minneapolis.

El hecho ocurrió menos de tres semanas después de que otro policía de migración abatiera, el 7 de enero, a Renee Good en medio de una redada.

El gobierno acusó a Pretti de intentar lastimar a los uniformados porque portaba un arma. Pero en varios videos se ve que el enfermero nunca sacó el arma y que los policías le dispararon varias veces después de haberlo tumbado en el suelo.

Para Bovino, las víctimas eran sus agentes y no Pretti, un eco del mismo discurso del gobierno.

La urbe más poblada de Minnesota es una ciudad santuario, es decir, que no colabora con las autoridades federales en materia de persecución de la inmigración irregular.

Trump volvió a exigir el lunes la cooperación de las autoridades locales para evitar más tragedias en una de sus políticas clave. Sin embargo, bajó el tono de la confrontación y anunció que enviará a su “zar” antiinmigración, Tom Homan, para que le informe personalmente de la situación.

La oposición demócrata exige en cambio que acabe con el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, y amenaza incluso con bloquear en el Senado votaciones presupuestarias inminentes.