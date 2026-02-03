Publicidad

Internacional

Ni "loco" ni "narcotraficante": Trump y Petro descubren que hablan el mismo idioma en su reunión

Los presidentes de Estados Unidos y Colombia aseguran que su reunión en la Casa Blanca ha sido positiva y trabajarán en levantar las sanciones que el republicano impuso al país sudamericano.
mar 03 febrero 2026 06:00 PM
Fotografía difundida por la oficina de prensa de la Presidencia de Colombia que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (izq.) y su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump, reunidos en la Casa Blanca en Washington el 3 de febrero de 2026.
"Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido", dijo Trump sobre su encuentro con Petro. (FOTO: PRENSA PRESIDENCIAL COLOMBIA/AFP)

La tensión se disipó, por lo menos momentáneamente, en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par colombiano, Gustavo Petro, presumieron una buena relación durante su primer encuentro presencial en la Casa Blanca, después de un año de enfrentamientos verbales.

Trump, quien había calificado a Petro de "narcotraficante" en ocasiones anteriores, afirmó que se llevó “muy bien” con el mandatario izquierdista.

"Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

Esta foto publicada por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana muestra un libro con una imagen del presidente colombiano Gustavo Petro estrechando la mano del presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca en Washington el 3 de febrero de 2026.
Donald Trump dijo que él y su par colombiano prometeron estrechar su colaboración en narcotráfico. (FOTO: JUAN DIEGO CANO/AFP)

Petro y Trump habían chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Previamente, el republicano describió a Petro como "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". "

El gobernante estadounidense señaló que ambos países están "trabajando" en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones estadounidenses que el mandatario republicano había impuesto al Colombia el año pasado.

No obstante, Petro afirmó que no hablaron de las sanciones personales contra él y su círculo cercano.

El líder colombiano declaró este martes que "uno no puede actuar bajo chantajes", tras su primer cara a cara con su homólogo estadounidense.

"La verdad es que me gustan los gringos (estadounidenses) francos, que digan lo que sientan. Somos diferentes, indudablemente, por mucho. Pero la franqueza está primero", dijo Petro, que ha sido un contrapeso a Trump en la región en temas como el narcotráfico, la migración, Venezuela y Gaza.

Foto de folleto publicada por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (L) caminando junto a su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump (C), que se reúne en la Casa Blanca en Washington el 3 de febrero de 2026.
Petro halagó la franqueza de Donald Trump, aunque reconoció que tienen diferencias. (FOTO: PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA/AFP)

"Y yo dije: 'si hemos bailado con los Beatles, con John Lennon en Nueva York, porque no podemos estar juntos, se puede. Hay un puente común'", añadió el mandatario izquierdista.

Ayuda en los aranceles y el narcotráfico

"La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar" declaró Petro en rueda de prensa tras el encuentro.

Trump aceptó mediar en la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador, había revelado previamente el mandatario colombiano.

Colombia y Ecuador se impusieron aranceles recíprocos del 30% que entraron en vigor el domingo, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a su vecino de no hacer suficiente para combatir a las mafias en la frontera.

Durante su primer encuentro con Trump en la Casa Blanca este martes, Petro le pidió al presidente estadounidense mediar para superar la crisis con Noboa, un aliado de Washington.

"Él dijo 'bueno, voy a llamarlo'", sostuvo Petro en una entrevista con la emisora colombiana Caracol Radio.

Tras meses de duros reproches mutuos, ambos presidentes acordaron a principios de año reunirse, y Trump invitó a Petro a Washington.

El mandatario republicano ha criticado a Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, por su política antinarcóticos, que bajo la presidencia de Petro cambió para rebajar la política represiva, en favor de alicientes para erradicar los cultivos ilícitos.

Folleto publicado por la oficina de prensa de la Presidencia colombiana que muestra al presidente colombiano Gustavo Petro (C) gesticulando junto a su homólogo, el presidente estadounidense Donald Trump (2-L), que se reúne en la Casa Blanca en Washington el 3 de febrero de 2026.
El mandatario republicano ha criticado a Colombia, el principal productor de cocaína del mundo, por su política antinarcóticos. (FOTO: HANDOUT/AFP)

Hay "confusión en torno a la realidad, por ejemplo el narcotráfico, lineas diferentes sobre cómo ver el problema. Nos agarramos de eso, que nos junta y que nos separa. ¿Qué nos junta? La libertad. Lo que nos junta es la libertad, y ahí empezó la conversación", explicó Petro a la prensa.

"Volví a repetir lo mismo: hay que ir sobre los capos (...). La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas: vive en Dubai, en Miami, en Madrid. Le pasé los nombres al presidente Trump. Están fuera de Colombia y hay que ir a por ellos", enfatizó.

Sobre el tema de Venezuela, Petro aseguró que Colombia tendrá un rol protagónico en la reactivación de su economía tras la captura por parte de Estados Unidos del mandatario Nicolás Maduro.

Según Petro, Trump abrió la posibilidad a que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol participe de la "reactivación" de la industria petrolera en el oeste de Venezuela.

