Ni "loco" ni "narcotraficante": Trump y Petro descubren que hablan el mismo idioma en su reunión

"Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.

Donald Trump dijo que él y su par colombiano prometeron estrechar su colaboración en narcotráfico. (FOTO: JUAN DIEGO CANO/AFP)

Petro y Trump habían chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Previamente, el republicano describió a Petro como "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". "

El gobernante estadounidense señaló que ambos países están "trabajando" en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones estadounidenses que el mandatario republicano había impuesto al Colombia el año pasado.

No obstante, Petro afirmó que no hablaron de las sanciones personales contra él y su círculo cercano.

El líder colombiano declaró este martes que "uno no puede actuar bajo chantajes", tras su primer cara a cara con su homólogo estadounidense.

"La verdad es que me gustan los gringos (estadounidenses) francos, que digan lo que sientan. Somos diferentes, indudablemente, por mucho. Pero la franqueza está primero", dijo Petro, que ha sido un contrapeso a Trump en la región en temas como el narcotráfico, la migración, Venezuela y Gaza.

Petro halagó la franqueza de Donald Trump, aunque reconoció que tienen diferencias. (FOTO: PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA/AFP)

"Y yo dije: 'si hemos bailado con los Beatles, con John Lennon en Nueva York, porque no podemos estar juntos, se puede. Hay un puente común'", añadió el mandatario izquierdista.

Ayuda en los aranceles y el narcotráfico

"La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar" declaró Petro en rueda de prensa tras el encuentro.