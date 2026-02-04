Publicidad

Internacional

¿Cómo consultar los archivos de Epstein liberados? Aquí una guía paso a paso

El Departamento de Justicia tiene a disposición de los interesados millones de documentos, fotografías y videos relacionados con la investigación por tráfico sexual contra el financiero.
mié 04 febrero 2026 01:44 PM
¿Cómo y dónde ver los archivos de Epstein liberados? Aquí una guía paso a paso
Los documentos incluyen comunicaciones,fotografías, videos, testimonios, pruebas entre otro tipo de documentos. (FOTO: Stephanie Keith/Getty Images)

El exfinanciero Jeffrey Epstein se suicidó hace más de seis años, pero las huellas de los delitos que cometió aún persiguen a sus víctimas y las personas poderosas que aparecen en los miles de correos, electrónicos, documentos, interrogatorios y testimonios que los investigadores del caso han acumulado por años.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar el viernes más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos.

Previamente, y tras la aprobación de una ley para transparentar la investigación, fruto de la presión pública, el Departamento de justicia había publicado dos tandas de documentos vinculados con el caso.

Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump y el expresidente Bill Clinton.

En los últimos documentos, aparecen nuevas fotos y pruebas de la relación de Epstein por el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, así como otros miembros de la realeza europea, como la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a al hermano del rey Felipe de Bélgica, el príncipe Lorenzo.

Varios empresarios vinculados al mundo de la tecnología, como Bill Gates, Richard Branson y Elon Musk también aparecen en decenas de los archivos recién liberados.

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 "co-conspiradores" de Epstein.

Solo una persona —la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell— ha sido acusada en relación con sus delitos, y los nombres de los presuntos "co-conspiradores" están tachados en los correos. Maxwell cumple una condena a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio.

Sin embargo, ante la dimensión de la publicación, aún hay mucha información que puede salir a la luz con base en el enorme archivo.

¿Dónde consultar los documentos?

El Departamento de Justicia habilitó una sección en su sitio web donde pueden consultarse todos los documentos relacionados con el caso Epstein hechos públicos hasta el momentos. Estos materiales responden a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada en noviembre.

archivo-esptein-como-consultar.png

Aunque esta agencia federal tenía hasta el 19 de diciembre como fecha límite para la publicación de los documentos, la publicación comenzó justo en esa fecha y se extendió hasta el 30 de enero. El Departamento de Justicia ha dicho que está es la última liberación de documentos, pero indica en su sitio web que este será actualizado si más material relacionado con el caso es identificado.

La página incluye un buscador interno para encontrar información especifica dentro de los archivos.

explorador-archivo-esptein.png

En otro apartado, se pueden consultar los data set uno por uno. Hasta el martes 3 de febrero, estos archivos podían descargarse como carpetas comprimidas, pero actualmente el sitio no permite esa opción.

Por la naturaleza de los documentos, que pueden incluir descripciones de abuso sexual y otros crímenes, el sitio solicita al usuario confirmar que es mayor de edad.

El Departamento de Justicia también incluye un enlace a las publicaciones sobre el caso hechas por el Comité de la Cámara de Representantes sobre Supervisión y Reforma Gubernamental previo a la aprobación de la ley. Estos archivos incluyen, por ejemplo, una carta de Donald Trump para felicitar a Epstein por su cumpleaños 50.

¿Qué materiales se pueden encontrar como parte de los archivos Epstein?

De acuerdo con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, el Departamento de Justicia deberá hacer Todos los registros no clasificados, documentos, comunicaciones y materiales de investigación en posesión de la agencia y que se relaciones con los siguientes personajes y asuntos:

  1. Jeffrey Epstein, incluidas todas las investigaciones, procesos y materias de custodia
  2. Ghislaine Maxwell
  3. Registros de vuelo o registros de viaje, incluidos, entre otros, manifiestos, itinerarios, registros de pilotos y documentación aduanera o de inmigración, para cualquier aeronave, buque o vehículo propiedad, operado o utilizado por Jeffrey Epstein o cualquier entidad relacionada.
  4. Individuos, incluso oficiales de gobierno, nombrados o referenciados en conexión con acuerdos civiles, acuerdos de inmunidad o declaración de culpabilidad, o procedimientos de investigación sobre las actividades criminales de Epstein.
  5. Entidades (corporativas, sin fines de lucro, académicas o gubernamentales) con lazos conocidos o presuntos con las redes de tráfico o financieras de Epstein.
  6. Cualquier acuerdo de inmunidad, acuerdo de no persecución, declaración de culpabilidad o acuerdos sellados que involucren a Epstein o a sus asociados.
  7. Comunicaciones internas del Departamento de Justicia, incluidos correos electrónicos, memo, notas de reuniones, con respecto a las decisiones de acusar, no acusar, investigar o negarse a investigar a Epstein o sus asociados.
  8. Todas las comunicaciones, memorandos, directivas, registros o metadata relacionada con la destrucción, delación, alteración, extravío, ocultación de documentos, grabaciones o datos electrónicos relacionados con Epstein, sus asociados, su detención y muerte y cualquier documento de la investigación.
  9. Documentación de la detención de Epstein o su muere, incluidos reportes de incidentes, entrevistas a testigos, expedientes del médico forense, reportes de autopsia, y registros escritos detallando las circunstancias y causa de la muerte.

¿Por qué algunos documentos aparecen como “no localizado”?

Todd Blanche, vicefiscal general de Estados Unidos, explicó el viernes que todas las imágenes de niñas y mujeres habían sido ocultadas, excepto las de Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein y que cumple una condena de 20 años de prisión por traficar con menores.

Sin embargo, las víctimas de los abusos de Epstein denunciaron en una carta hecha pública el sábado que los documentos contienen información que permite identificarlas, "mientras los hombres que abusaron de nosotros siguen ocultos y protegidos”.

La carta, firmada por 19 personas, algunas con seudónimos o iniciales, exige "la publicación completa de los archivos de Epstein" y que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, testifique directamente sobre el caso el mes que viene en el Congreso.

La publicación de la información llevó a una petición a un tribunal para que examinara una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes, lo que podría hacer que algunos de ellos no estén disponibles por el momento.

Un juez federal de Estados Unidos canceló el martes la audiencia judicial prevista para el miércoles, afirmando que "las partes pudieron resolver las cuestiones de privacidad".

