¿Cómo y dónde ver los archivos de Epstein liberados? Aquí una guía paso a paso

Previamente, y tras la aprobación de una ley para transparentar la investigación, fruto de la presión pública, el Departamento de justicia había publicado dos tandas de documentos vinculados con el caso.

Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump y el expresidente Bill Clinton.

En los últimos documentos, aparecen nuevas fotos y pruebas de la relación de Epstein por el expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor, así como otros miembros de la realeza europea, como la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a al hermano del rey Felipe de Bélgica, el príncipe Lorenzo.

Varios empresarios vinculados al mundo de la tecnología, como Bill Gates, Richard Branson y Elon Musk también aparecen en decenas de los archivos recién liberados.

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 "co-conspiradores" de Epstein.

Solo una persona —la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell— ha sido acusada en relación con sus delitos, y los nombres de los presuntos "co-conspiradores" están tachados en los correos. Maxwell cumple una condena a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio.

Sin embargo, ante la dimensión de la publicación, aún hay mucha información que puede salir a la luz con base en el enorme archivo.