“Cada minuto lo lamento”: Bill Gates habla de sus encuentros con Jeffrey Epstein y se arrepiente

El empresario y creador de Microsoft, Bill Gates, expresó su arrepentimiento por los encuentros que sostuvo con el condenado delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien murió en 2019 antes de enfrentar juicio, durante una entrevista transmitida este miércoles en el medio australiano 9News.

"Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo", declaró Gates al referirse a sus encuentros con Epstein.

Las declaraciones del empresario surgen luego de que su exesposa, Melinda French Gates, señalara que todavía existen preguntas pendientes sobre la relación de Gates con Epstein, tras la publicación de un nuevo lote de archivos por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de EU.