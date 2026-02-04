Publicidad

Internacional

“Cada minuto lo lamento”: Bill Gates habla de sus encuentros con Jeffrey Epstein y se arrepiente

Gates confirmó que conoció a Epstein en 2011, cenó con él en varias ocasiones, pero nunca visitó su isla en el Caribe ni tuvo relaciones con mujeres.
mié 04 febrero 2026 08:06 PM
Bill Gates
Bill Gates se disculpó públicamente por sus encuentros con Jeffrey Epstein, diciendo: "cada minuto lo lamento".

El empresario y creador de Microsoft, Bill Gates, expresó su arrepentimiento por los encuentros que sostuvo con el condenado delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien murió en 2019 antes de enfrentar juicio, durante una entrevista transmitida este miércoles en el medio australiano 9News.

"Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo", declaró Gates al referirse a sus encuentros con Epstein.

Las declaraciones del empresario surgen luego de que su exesposa, Melinda French Gates, señalara que todavía existen preguntas pendientes sobre la relación de Gates con Epstein, tras la publicación de un nuevo lote de archivos por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de EU.

Gates habla de los correos

Los documentos, divulgados la semana pasada, incluyen correos electrónicos entre Epstein y personalidades de alto perfil, que muestran vínculos cercanos, supuestos acuerdos de financiación ilegales y fotografías privadas. Entre estos archivos se encuentra un borrador de correo electrónico en el que Epstein afirmaba que Gates había mantenido relaciones extramatrimoniales.

"Ese mensaje nunca fue enviado. (...) Es falso", respondió Gates. "No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", añadió.

Melinda French Gates, en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR, aseguró que la publicación de los documentos le trajo "recuerdos de momentos muy dolorosos (...). Sea cuales sean las preguntas que queden (...), son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos deben responder (...), no yo". La pareja finalizó su matrimonio en 2021.

Internacional

Asegura que nunca visitó la isla de Epstein

Gates explicó que conoció a Epstein en 2011 y que cenó con él en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla en el Caribe o tener relaciones con mujeres. "El enfoque siempre fue que él conocía a mucha gente muy rica, y decía que podía lograr que donaran dinero para la salud global. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida”, sostuvo.

Si bien la inclusión del nombre de una persona en los archivos de Epstein no implica un delito, los documentos ponen de relieve conexiones entre el fallecido financiero y figuras públicas que en varios casos han minimizado o negado esos vínculos.

Jeffrey Epstein fue un financiero condenado por delitos sexuales con menores y mantenía vínculos con personas influyentes, incluido Donald Trump. (FOTO: Stephanie Keith/Getty Images)

¿Quién era Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense condenado por delitos sexuales que involucraban a menores de edad. Durante años, mantuvo relaciones con figuras poderosas del mundo de la política, los negocios y el entretenimiento, incluyendo al hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto amplificó la atención mediática sobre su red de contactos y sus actividades ilegales.

Ghislaine Maxwell y Donald Trump aparecen en esta imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C., EE. UU., el 23 de diciembre de 2025 como parte de un nuevo tesoro de documentos de sus investigaciones sobre el difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
Internacional

Nuevos documentos del archivo Epstein contienen múltiples menciones a Trump

En 2019, Epstein fue arrestado nuevamente por cargos de tráfico sexual de menores, pero fue hallado muerto en su celda antes de que comenzara el juicio, en circunstancias que aún alimentan teorías y controversias sobre posibles irregularidades en el manejo de su caso.

La combinación de su red de contactos influyentes, sus acusaciones de delitos sexuales graves y su muerte repentina ha convertido su historia en uno de los escándalos más discutidos en Estados Unidos y el mundo.

Con información de AFP

