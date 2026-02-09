¿Qué le pasó a Hawái? La historia detrás de la canción de Bad Bunny

Ricky Martín interpretó “LO QUE LE PASÓ A HAWAII” como invitado en el espectáculo de medio tiempo del Superbowl LX. (FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images)

Hawái, un archipiélago en el Pacífico, y Puerto Rico, una isla en el Caribe, tienen una historia en común. Ambos territorios fueron anexionados por Estados Unidos en la última década del siglo XIX, en un momento en el que el país norteamericano se expandía por el mundo.

Esta es la historia de Hawái y los problemas que afectan al estado 50 de Estados Unidos.

¿Dónde está Hawái?

Hawái es un archipiélago formado por seis islas principales: Kahai, Oahu —donde se localiza la capital, Honolulu—, Molakai, Lanai, Maui y la más grande, Hawái. Las islas se encuentran en el Pacífico, a 3,857 km de San Francisco, California, al este y a 8,516 km de Manila, Filipinas, al oeste.

Cada una de las seis islas cuenta con tradiciones distintas, debido a la fusión entre las distintas culturas polinesias que las habitaron y la influencia occidental.

Hawái antes de Estados Unidos

Se estima que los primeros polinesios llegaron a las islas que conforman Hawái en canosas, con la luz de las estrellas como guía, hace 1,500 años. A lo largo de varios siglos, otros pobladores procedentes de Tahití y Bora Bora se instalaron en las islas de Hawái, las cuales se desarrollaron de forma independiente durante siglos, hasta la batalla de Nuuanula, que dio lugar a la unificación por parte del rey Kamehameha en 1795.

Aunque los británicos arribaron a las islas en 1778, se estima que fueron los españoles los primeros europeos en conocer de Hawái, ya que el archipiélago aparece ya en los mapas de navegación de 1555.