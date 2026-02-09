¿Qué le pasó a Hawái? La historia detrás de la canción de Bad Bunny

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX dio mucho de qué hablar por su representación de la cultura de Puerto Rico, la isla de la que proviene Bad Bunny, y de la identidad latinoamericana. Dentro del mosaico de momentos destacó la interpretación de Ricky Martin de “LO QUE LE PASÓ A HAWAII”.
“Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No suelte la bandera ni olvide el Lelo Lai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”, dice la canción, parte del último disco de Bad Bunny, “DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS”, que ganó el Grammy a Album del año en la última premiación.
Hawái, un archipiélago en el Pacífico, y Puerto Rico, una isla en el Caribe, tienen una historia en común. Ambos territorios fueron anexionados por Estados Unidos en la última década del siglo XIX, en un momento en el que el país norteamericano se expandía por el mundo.
Esta es la historia de Hawái y los problemas que afectan al estado 50 de Estados Unidos.
¿Dónde está Hawái?
Hawái es un archipiélago formado por seis islas principales: Kahai, Oahu —donde se localiza la capital, Honolulu—, Molakai, Lanai, Maui y la más grande, Hawái. Las islas se encuentran en el Pacífico, a 3,857 km de San Francisco, California, al este y a 8,516 km de Manila, Filipinas, al oeste.
Cada una de las seis islas cuenta con tradiciones distintas, debido a la fusión entre las distintas culturas polinesias que las habitaron y la influencia occidental.
Hawái antes de Estados Unidos
Se estima que los primeros polinesios llegaron a las islas que conforman Hawái en canosas, con la luz de las estrellas como guía, hace 1,500 años. A lo largo de varios siglos, otros pobladores procedentes de Tahití y Bora Bora se instalaron en las islas de Hawái, las cuales se desarrollaron de forma independiente durante siglos, hasta la batalla de Nuuanula, que dio lugar a la unificación por parte del rey Kamehameha en 1795.
Aunque los británicos arribaron a las islas en 1778, se estima que fueron los españoles los primeros europeos en conocer de Hawái, ya que el archipiélago aparece ya en los mapas de navegación de 1555.
Ni españoles ni británicos reivindicaron el territorio hawaiano.
La llegada de Estados Unidos a Hawái
A lo largo del siglo XIX; después de la llegada de los primeros misioneros cristianos estadounidenses en 1820, llegaron diversas oleadas de migración estadounidense a Hawái, que contaba con terreno fértil y apto para la agricultura, en busca de trabajo.
Además de eso, su ubicación en mitad de las rutas marítimas entre América y Asia lo convertía en un destino codiciado por las potencias imperialistas de la época, incluida Estados Unidos.
En aquellas plantaciones de azúcar, impulsadas por europeos y estadounidenses, trabajaban también muchos migrantes japoneses, con frecuencia sometidos a explotación y abusos, lo que, unido a la ubicación estratégica y el creciente peso comercial del archipiélago, alimentaba los deseos de Japón de hacerse con Hawái.
La influencia estadounidense iba en aumento, sobre todo por la presencia de empresarios estadounidenses en el negocio del cultivo de azúcar.
"Se habían hecho muy ricos y ahora querían que su poder político igualara al económico", le explicó a BBC Mundo Robert Merry, historiador estadounidense y autor de una biografía del presidente McKinley.
¿Cómo EU se hizo de Hawái?
Hasta 1890, Hawái era una monarquía independiente gobernada por la reina Liliʻuokalani.
La última reina de Hawái impulsó una nueva constitución que daba más derechos a los nativos y fortalecía su propio poder, algo que los agricultores blancos vieron con malos ojos. Además, el gobierno estadounidense de entonces había impuesto aranceles a todos los productos azucareros.
De acuerdo con historiadores, la única solución viable que los dueños del negocio del azúcar en Hawái vieron fue que la isla se convirtiera en parte de Estados Unidos, por lo que pusieron en marcha un complot para derrocar a la reina Liliʻuokalani.
La última monarca fue derrocada en 1893, tras la llegada de marines estadounidenses a la isla. Los cultivadores de azúcar solicitaron a Washington la anexión del territorio, aunque esta tardaría por lo menos cinco años en concretarse debido a desacuerdos entre los líderes estadounidenses.
Estados Unidos, bajo el gobierno de William McKinley, oficializa la anexión de Hawái en 1898. El presidente dio varios argumentos a favor de la anexión, como el riesgo de que Hawái acabara cayendo en manos de alguna potencia extranjera, lo que veía como una potencial amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
No fue hasta 1959, hace solo 64 años, cuando Estados Unidos convirtió a este territorio de ultramar en su estrella número 50 de su bandera: el último estado incorporado al mapa político del país.
Hawái hoy: gentrificación y desplazamiento
Los problemas comunes de Puerto Rico y Hawái continúan hasta la actualidad. Los dos destinos tropicales sufren por la masificación del turismo y sus consecuencias.
Los habitantes de Hawái han visto cómo en los últimos años el aumento del turismo, la tecnología y la gentrificación amenazan la identidad y la cultura comunitaria del lugar.
“Hay mucha gente mudándose a Hawái. Waikiki se mantuvo igual durante mi infancia, pero ahora está demasiado lleno. Todo está saturado”, dice Kai Smith, un habitante de Honolulu a la cadena France 24.
La llegada de extranjeros, conocidos como haloes por los locales, ha provocado un aumento en los costos de vida. Además, muchas de estas personas no respetan las reglas culturales y el estilo de vida de la isla, lo que provoca tensiones con los nativos.
De acuerdo con el Hawaii Appleseed Center, en Maui el 52% de las viviendas son adquiridas por compradores no residentes, y el 60% de los condominios y apartamentos pertenecen a inversionistas o segundos propietarios.
El costo de la vivienda es 149% más alto que el promedio de Estados Unidos, lo que obliga a cuatro de cada diez hogares a destinar más de 30% de sus ingresos en alquiler o hipoteca.
De acuerdo con el reporte, Hawái necesita entre 64,700 y 66,000 viviendas adicionales a precios asequibles, mientras que muchas propiedades permanecen vacías gran parte del año.
Una encuesta de la organización Housing Hawai‘i’s Future revela que el 45% de los adultos jóvenes, entre 18 y 34 años, consideran abandonar el estado en los próximos 5 años debido a los costos de vivienda.
Pero no solo la gentrificación desplaza a los nativos, también las proyecciones económicas. De acuerdo con el departamento de investigación de la Universidad de Hawái, la economía de la isla entrará en una "recesión leve" en 2026, con un crecimiento desacelerado de 1.2% en 2025.
Esta historia puede resonar con la de Puerto Rico. El éxodo de puertorriqueños de la isla asciende actualmente a millones, en gran parte debido a la carga económica de la gentrificación: desempleo, falta de vivienda asequible y escasez de oportunidades.
"El efecto de la gentrificación en la cultura puertorriqueña deja a muchos locales preocupados de que Puerto Rico pronto será una isla no para puertorriqueños sino para turistas", dice la estudiante Gabriela Rojas-LeBron en un artítculo para ReVista, la Harvard Review for Latin American.