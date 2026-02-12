Publicidad

Internacional

El zar fronterizo de Trump anuncia el fin de la operación antiinmigrante en Minneapolis

Las actividades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en este estado del norte del país provocaron protestas después de que agentes mataran a dos ciudadanos estadounidenses.
jue 12 febrero 2026 10:13 AM
Una persona camina junto a carteles en una pared que muestran imágenes de Renee Good y Alex Pretti, ambos asesinados y asesinados por agentes federales de inmigración, el 9 de febrero de 2026 en Washington, DC.
Tom Homan sugirió que los operativos podrían tener lugar en alguna otra ciudad. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El zar fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, que fue enviado de urgencia a Minneapolis, dijo el jueves que la operación especial contra migrantes "concluiría" pronto.

Miles de agentes federales llegaron al estado de Minesota, norte, en diciembre para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes irregulares.

Esas operaciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, incidentes diarios y la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

"He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya" en el estado de Minesota (norte), dijo el funcionario en una rueda de prensa en la capital estatal, Mineápolis. "Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana" explicó.

Homan sugirió que los operativos podrían tener lugar en alguna otra ciudad.

"La próxima semana vamos a desplegar a los agentes que están aquí de nuevo en sus lugares de origen, o en otras zonas del país donde se los necesite. Pero vamos a seguir haciendo cumplir las leyes de inmigración", dijo.

Los demócratas piden reformas en profundidad de las operaciones del servicio de migraciones y aduanas ICE, que incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales.

Las divergencias entre demócratas y republicanos, que deben ponerse de acuerdo sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, podría provocar un cierre gubernamental parcial a partir de este viernes.

