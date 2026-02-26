Venezuela libera 185 presos tras la Ley de Amnistía; ONG la califican de excluyente

El instrumento representa un paso para "una Venezuela más democrática, más justa, más libre", según la propia presidenta encargada.

Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedaban 644 tras las rejas hasta la aprobación de la ley, según la organización Foro Penal.

Hasta la tarde del miércoles, 185 presos políticos habían salido de la cárcel en Venezuela a través de la amnistía, según la comisión parlamentaria que hace seguimiento a los casos. Entre los liberados hay por lo menos siete miembros del partido de María Corina Machado.

”Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República", señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.

¿Qué dice la ley de amnistía?

La ley abarca en teoría los 27 años del chavismo, aunque el texto enumera 13 momentos específicos, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024.

La organización Foro Penal denunció que el tiempo que abarca la ley equivale realmente a 20 meses.

El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

"Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fin del otorgamiento de la amnistía", reza el texto.

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", indicó la presidenta Delcy Rodríguez en un discurso televisado el lunes.