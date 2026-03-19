Nothing lanza Phone 4a Pro en México para dejar de ser marca de nicho

Tiene 12 GB de RAM y 256 G de almacenamiento, mientras que en cuestión de cámaras cuenta con tres. La principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 megapíxeles y una telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3.5x y digital de hasta 140x. Su cámara frontal es de 32 megapíxeles y su precio es de 12,499 pesos.

En el segundo caso tiene una pantalla amoled de 6.78 pulgadas, tasa de refresco hasta 120 Hz, chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 y diferentes versiones de 8 y 12 GB de RAM, así como 128 o 256 GB de almacenamiento.

En cuestión de cámaras también tiene tres. La principal de 50 megapíxeles, la ultra gran angular de 8 megapíxeles y la telefoto de 50 megapíxeles, pero con zoom digital de hasta 70x. Su precio va desde los 8,999 pesos a los 10,199 pesos dependiendo de la versión.

El factor que hace destacar a Nothing

Para Sanmartin, esta familia de teléfonos se enfoca en el segmento medio porque se trata de un mercado en donde pueden ofrecer mejoras tecnológicas sustanciales respecto a su generación anterior, principalmente en términos de diseño y software.

Para el ejecutivo, estas dos áreas en donde se puede innovar, debido a que la mayoría de los componentes de hardware, como baterías o pantallas, son compartidos por múltiples fabricantes, lo que dificulta la diferenciación técnica, a menos que la empresa tenga un alto presupuesto para el desarrollo de este aspecto.

En el ámbito del software, señala Sanmartín, la filosofía en hacer que el usuario sea más consciente del uso de su teléfono y, por lo tanto, reduzca el tiempo frente a la pantalla, mientras que respecto a la IA rechaza la tendencia de implementarla de forma superficial, pues prefiere llegar a un punto donde el sistema operativo sea capaz de predecir las necesidades del usuario.