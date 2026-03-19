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Nothing lanza Phone 4a Pro en México para dejar de ser marca de nicho

Con menos del 1% de participación, la firma apuesta por diseño y software para crecer en el competido segmento de gama media. Además, no descarta la posibilidad de abrir una tienda en el país.
jue 19 marzo 2026 12:00 PM
Nothing quiere dejar el nicho en México
De acuerdo con David Sanmartín, cofundador de Nothing, el mercado mexicano es considerado una pieza fundamental de su estrategia de crecimiento actual. (Foto: Nothing)

Nothing presentó la nueva familia Phone 4 en México, un dispositivo pilar para la empresa, pues con él buscan ganar más presencia de marca y relevancia en el país, donde ni siquiera capturan el 1% de la participación de mercado, especialmente en el segmento de gama media.

De acuerdo con David Sanmartín, cofundador de Nothing, el mercado mexicano es considerado una pieza fundamental de su estrategia de crecimiento actual y su oferta de productos más reciente, la serie Phone 4 encaja con las demandas del consumidor local.

Actualmente, Nothing reconoce que todavía opera como una marca de nicho en México, con una participación de mercado pequeña frente a marcas como Samsung, Motorola, Apple, Xiaomi y Oppo, pero su objetivo inmediato es romper esa barrera y expandirse hacia un público más masivo.

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Para acabar con ese estatus de marca pequeña, detalla Sanmartín, la estrategia de expansión se apoya en tres pilares: producto, marketing y distribución. El primero se centra en ofrecer dispositivos que prioricen la batería y la pantalla, que son los elementos que más deciden la compra en México para la gama media, pero también desmarcarse a través del diseño y el software.

El segundo pilar implica fortalecer la presencia de la compañía a través de un equipo local enfocado en relaciones públicas y redes sociales para aumentar el conocimiento de marca. Por último, en términos de distribución, la empresa evalúa pasar de un modelo puramente online a tener una presencia física en México, por medio de una tienda propia de la marca.

Dicha decisión, menciona Sanmartín, se debe a que existe una necesidad real de que el consumidor local de tocar el producto para percibir su calidad antes de comprarlo. Sin embargo, afirma que mantienen una política de eficiencia estricta, buscando que cualquier tienda física que abran sea capaz de ser rentable por sí misma y no se convierta solo en un gasto de marketing.

Nothing lanza el Phone 4(a) Pro y 4(a) en México

Nothing lanzó los dispositivos Phone 4(a) Pro y 4(a) en México y estas son algunas de sus características más relevantes. En el primer caso, incluye una pantalla amoled de 6.83 pulgadas y tasa de refresco de hasta 144 Hz, así como un chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, el cual no es de última generación, pero sí resalta en un gama media.

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Tiene 12 GB de RAM y 256 G de almacenamiento, mientras que en cuestión de cámaras cuenta con tres. La principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 megapíxeles y una telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3.5x y digital de hasta 140x. Su cámara frontal es de 32 megapíxeles y su precio es de 12,499 pesos.

En el segundo caso tiene una pantalla amoled de 6.78 pulgadas, tasa de refresco hasta 120 Hz, chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 y diferentes versiones de 8 y 12 GB de RAM, así como 128 o 256 GB de almacenamiento.

En cuestión de cámaras también tiene tres. La principal de 50 megapíxeles, la ultra gran angular de 8 megapíxeles y la telefoto de 50 megapíxeles, pero con zoom digital de hasta 70x. Su precio va desde los 8,999 pesos a los 10,199 pesos dependiendo de la versión.

El factor que hace destacar a Nothing

Para Sanmartin, esta familia de teléfonos se enfoca en el segmento medio porque se trata de un mercado en donde pueden ofrecer mejoras tecnológicas sustanciales respecto a su generación anterior, principalmente en términos de diseño y software.

Para el ejecutivo, estas dos áreas en donde se puede innovar, debido a que la mayoría de los componentes de hardware, como baterías o pantallas, son compartidos por múltiples fabricantes, lo que dificulta la diferenciación técnica, a menos que la empresa tenga un alto presupuesto para el desarrollo de este aspecto.

En el ámbito del software, señala Sanmartín, la filosofía en hacer que el usuario sea más consciente del uso de su teléfono y, por lo tanto, reduzca el tiempo frente a la pantalla, mientras que respecto a la IA rechaza la tendencia de implementarla de forma superficial, pues prefiere llegar a un punto donde el sistema operativo sea capaz de predecir las necesidades del usuario.

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