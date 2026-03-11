Estatua de Trump y Epstein recrea escena de Titanic frente al Capitolio en Washington

¿Cuál es la relación de Trump con Epstein?

La relación entre Donald Trump y el financiero Jeffrey Epstein se remonta a los años noventa y principios de los 2000, cuando ambos coincidían en los círculos de la alta sociedad de Nueva York y Florida.

Durante ese periodo, los dos fueron vistos en fiestas y eventos privados junto a empresarios, celebridades y modelos. Fotografías y videos de la época los muestran conversando y socializando en reuniones exclusivas, así como en clubes privados y mansiones de Palm Beach. Epstein también frecuentaba Mar-a-Lago, el club propiedad de Trump.

La cercanía entre ambos quedó documentada en una entrevista publicada en 2002 por New York Magazine, en la que Trump se refirió a Epstein como alguien a quien conocía desde hacía años dentro de ese mismo ambiente social.

Con el paso del tiempo, Epstein comenzó a enfrentar investigaciones por delitos sexuales contra menores de edad, lo que transformó su figura en uno de los mayores escándalos judiciales de Estados Unidos. El financiero fue arrestado nuevamente en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió ese mismo año mientras estaba detenido en una cárcel de New York City.

Tras ese escándalo, las antiguas fotografías y registros de la relación social entre Trump y Epstein volvieron a circular ampliamente en medios y redes sociales, convirtiéndose en un tema recurrente en el debate político y mediático en Estados Unidos.