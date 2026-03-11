Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Estatua de Trump y Epstein recrea escena de Titanic frente al Capitolio en Washington

La escultura parodia la famosa escena de la proa del Titanic, con ambos personajes imitando la pose de Jack y Rose.
mié 11 marzo 2026 09:00 AM
Trump Epstein estatua
Instalan escultura de Donald Trump y Jeffrey Epstein frente al Capitolio, en Washington. (Especial)

Una nueva estatua apareció esta semana en el National Mall, en Washington, D.C., y rápidamente comenzó a llamar la atención de turistas y transeúntes. Se trata de una escultura que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, recreando una escena icónica de la película Titanic.

La obra, titulada “King of the World” (“Rey del Mundo”), mide cerca de 3.6 metros de altura y fue colocada cerca del Capitolio. En ella, ambos personajes aparecen en una pose similar a la de los protagonistas Jack y Rose en la famosa escena del filme de 1997, cuando se colocan en la proa del transatlántico con los brazos extendidos.

Publicidad

Parodian la relación Trump-Epstein

En la base de la escultura se colocó una placa con un mensaje irónico que describe la pieza como un homenaje a una supuesta “historia de amor”. El texto menciona viajes de lujo, fiestas desenfrenadas y secretos compartidos, para concluir que el monumento honra el vínculo entre Trump y Epstein.

La instalación también está acompañada por una fila de pancartas con fotografías de ambos juntos en eventos sociales de las décadas de 1990 y 2000. Las imágenes aparecen junto al lema “Make America Safe Again” (“Hacer a Estados Unidos seguro otra vez”), una frase utilizada en tono satírico dentro de la intervención.

Publicidad

La pieza fue creada por Secret Handshake, un colectivo artístico cuyos integrantes permanecen en el anonimato y que ha realizado otras intervenciones provocadoras en el mismo espacio público.

En septiembre de 2025, el grupo instaló frente al Capitolio una escultura titulada “Mejores amigos por siempre”, en la que Trump y Epstein aparecían tomados de la mano. Esa obra fue retirada poco después. Entre sus trabajos también se encuentran una escultura de protesta relacionada con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y una réplica gigante de una supuesta tarjeta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein en 2003.

Según reportes de medios estadounidenses, el colectivo suele gestionar permisos temporales para colocar obras efímeras en el National Mall, por lo que se espera que esta instalación permanezca solo algunos días antes de ser retirada.

Claudia Sheinbaum descarta afectación a la relación bilateral con Estados Unidos por exclusión a la Cumbre de Trump
presidencia

Sheinbaum confirma exclusión de la Cumbre de Trump: “No fuimos invitados, pero no lo necesitábamos"

Publicidad

¿Cuál es la relación de Trump con Epstein?

La relación entre Donald Trump y el financiero Jeffrey Epstein se remonta a los años noventa y principios de los 2000, cuando ambos coincidían en los círculos de la alta sociedad de Nueva York y Florida.

Durante ese periodo, los dos fueron vistos en fiestas y eventos privados junto a empresarios, celebridades y modelos. Fotografías y videos de la época los muestran conversando y socializando en reuniones exclusivas, así como en clubes privados y mansiones de Palm Beach. Epstein también frecuentaba Mar-a-Lago, el club propiedad de Trump.

La cercanía entre ambos quedó documentada en una entrevista publicada en 2002 por New York Magazine, en la que Trump se refirió a Epstein como alguien a quien conocía desde hacía años dentro de ese mismo ambiente social.

Bill Clinton niega saber lo que hacía Epstein: "No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo"
Internacional

"No tenía idea de los delitos que estaba cometiendo Jeffrey Epstein", dice Bill Clinton

Con el paso del tiempo, Epstein comenzó a enfrentar investigaciones por delitos sexuales contra menores de edad, lo que transformó su figura en uno de los mayores escándalos judiciales de Estados Unidos. El financiero fue arrestado nuevamente en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió ese mismo año mientras estaba detenido en una cárcel de New York City.

Tras ese escándalo, las antiguas fotografías y registros de la relación social entre Trump y Epstein volvieron a circular ampliamente en medios y redes sociales, convirtiéndose en un tema recurrente en el debate político y mediático en Estados Unidos.

Tags

Donald Trump Jeffrey Epstein

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad