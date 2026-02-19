Publicidad

Internacional

Epstein: una red de nombres poderosos, pero casi ninguna acusación

Ghislaine Maxwell es la única condenada en EU, mientras nuevos documentos reavivan sospechas, provocan dimisiones y abren indagatorias en Europa sin que surjan más cargos formales.
jue 19 febrero 2026 05:55 AM
Esta ilustración fotográfica muestra documentos redactados de los archivos de la Biblioteca Epstein publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, DC, el 18 de febrero de 2026.
Todd Blanche, fiscal adjunto de Estados Unidos, rebajó las expectativas de que los últimos documentos del Archivo Epstein lleven a nuevas acusaciones. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

La revelación de los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, un exfinanciero de Nueva York y criminal sexual que abusó de cientos de mujeres jóvenes y niñas, reveló la profundidad de sus relaciones con algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.

A pesar de la magnitud de las revelaciones, pocos de los personajes que aparecen en el archivo enfrentan actualmente una investigación judicial en relación con Epstein.

Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, es la única persona condenada por un delito en relación con el financiero, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, en un hecho que fue calificado como suicidio.

Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con los ricos y poderosos del mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

Maxwell actualmente cumple una condena de 20 años por reclutar menores para Epstein. Fue trasladada en 2025 a una prisión de seguridad mínima tras reunirse con el fiscal adjunto Todd Blanche.

El mismo Blanche, quien fue antes abogado personal del presidente Donald Trump, rebajó las expectativas de que los últimos documentos lleven a nuevas acusaciones.

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a diez "co-conspiradores" de Epstein. Sin embargo, los nombres de los presuntos "co-conspiradores" están tachados en los correos.

Alrededor del 69% de los estadounidenses creen que los archivos de Epstein "muestran que las personas poderosas en los Estados Unidos rara vez se hacen responsables de sus acciones", de acuerdo con una encuesta de Reuters-Ipsos publicada este miércoles.

Dimisiones

Algunos otros personajes vinculados al escándalo han renunciado a sus cargos después de que el escándalo estallara.

Una de estas dimisiones fue la del presidente ejecutivo de la cadena de hoteles Hyatt, quien anunció su dimisión el lunes. El empresario estadounidense Thomas Pritzker mantuvo contacto con Epstein mucho después de que este fuera condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor.

"Una buena gestión (...) significa proteger al Hyatt, particularmente, en el contexto de mi relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente", dijo Pritzker en un comunicado publicado por medios estadounidenses.

Hyatt informó en un comunicado, sin mencionar a Epstein, que Pritzker se retirará de su cargo como presidente ejecutivo del consejo de administración y que no buscará la reelección para el puesto en la asamblea de accionistas de la empresa en mayo.

Pritzker es primo del gobernador de Illinois, JB Pritzker, un posible contendiente para la nominación presidencial del Partido Demócrata en 2028.

La asesora jurídica de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, había estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia publicara varios correos electrónicos en las últimas semanas que mostraban su amistad con el fallecido exfinanciero.

El jueves 12 de febrero anunció su dimisión del banco de Wall Street.

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, señaló en un comunicado que respeta su decisión de renunciar y agradeció a Ruemmler "la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes" para el grupo.

El banco precisó que su salida será efectiva a partir del 30 de junio.

En una declaración enviada al diario Financial Times, Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que "la atención mediática" sobre su figura "se convierta en una distracción" para Goldman Sachs.

El exministro francés de Cultura, Jack Lang, tuvo que dimitir de la dirección del Instituto del Mundo Árabe, con sede en París, mientras que su hija, la productora Caroline Lang, dimitió de la presidencia de un sindicato de productores de cine, tras la revelación de sus vínculos personales y profesionales con Epstein.

Joanna Rubinstein dimitió de su cargo de responsable de recaudación de fondos para la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) en Suecia después de que se revelara que viajó con su familia a la isla de Epstein en el Caribe en 2012.

Investigaciones en Europa

Mientras en Estados Unidos, las investigaciones sobre el caso no muestran avances desde la publicación de los nuevos documentos, varios países europeos han abierto indagatorias sobre los crímenes de Epstein.

La policía británica anunció este martes que está "evaluando" la información de los archivos Epstein que indican que varias mujeres fueron objeto de trata de personas en vuelos con destino al Reino Unido.

En el país, ha habido peticiones para que se investiguen los vínculos con esos vuelos del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

"Estamos evaluando la información que ha surgido en relación con vuelos privados hacia y desde el aeropuerto de Stansted [cerca de Londres] tras la publicación de los archivos Epstein del Departamento de Justicia de los Estados Unidos“, indicó la policía de Essex en un comunicado.

En Reino Unido es delito organizar, facilitar o ayudar a que una persona entre en el país si se hace con la intención de explotarla, incluida la explotación sexual.

La fiscalía de París abrió este miércoles dos nuevas investigaciones sobre posibles delitos de abuso sexual e irregularidades financieras vinculadas a Jeffrey Epstein.

La fiscal de París, Laurence Beccuau, explicó que las investigaciones buscan aprovechar los archivos difundidos por el gobierno de Estados Unidos, reportes de prensa y nuevas denuncias que se están presentando.

“Todos esos datos… algunos arrojarán luz sobre otros para poder obtener una visión bien informada, muy amplia, panorámica”, indicó Beccuau en la emisora France Info.

Una investigación se centrará en delitos de abuso sexual y la otra en irregularidades financieras, cada una con magistrados especializados, añadió.

La policía de Noruega anunció por su parte la apertura de una investigación sobre el expresidente Thorbjørn Jagland por sospechas de "corrupción agravada" debido a sus vínculos pasados con Epstein, junto a la diplomática Mona Juul y su esposo Terje Rød-Larsen, por complicidad.

Los investigadores examinan los vínculos de Jagland con el delincuente sexual cuando presidía el Comité del Nobel —que otorga el prestigioso Premio Nobel de la Paz— y era secretario general del Consejo de Europa.

Los vínculos de Juul con Epstein, cuando trabajaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores antes de convertirse en embajadora ante las Naciones Unidas, también están bajo estrecho escrutinio. El 8 de febrero dejó su puesto de embajadora de Noruega en Irak y Jordania.

