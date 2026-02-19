Epstein: una red de nombres poderosos, pero casi ninguna acusación

Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, es la única persona condenada por un delito en relación con el financiero, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, en un hecho que fue calificado como suicidio.

Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con los ricos y poderosos del mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

Maxwell actualmente cumple una condena de 20 años por reclutar menores para Epstein. Fue trasladada en 2025 a una prisión de seguridad mínima tras reunirse con el fiscal adjunto Todd Blanche.

El mismo Blanche, quien fue antes abogado personal del presidente Donald Trump, rebajó las expectativas de que los últimos documentos lleven a nuevas acusaciones.

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a diez "co-conspiradores" de Epstein. Sin embargo, los nombres de los presuntos "co-conspiradores" están tachados en los correos.

Alrededor del 69% de los estadounidenses creen que los archivos de Epstein "muestran que las personas poderosas en los Estados Unidos rara vez se hacen responsables de sus acciones", de acuerdo con una encuesta de Reuters-Ipsos publicada este miércoles.

Dimisiones

Algunos otros personajes vinculados al escándalo han renunciado a sus cargos después de que el escándalo estallara.

Una de estas dimisiones fue la del presidente ejecutivo de la cadena de hoteles Hyatt, quien anunció su dimisión el lunes. El empresario estadounidense Thomas Pritzker mantuvo contacto con Epstein mucho después de que este fuera condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor.

"Una buena gestión (...) significa proteger al Hyatt, particularmente, en el contexto de mi relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente", dijo Pritzker en un comunicado publicado por medios estadounidenses.

Hyatt informó en un comunicado, sin mencionar a Epstein, que Pritzker se retirará de su cargo como presidente ejecutivo del consejo de administración y que no buscará la reelección para el puesto en la asamblea de accionistas de la empresa en mayo.