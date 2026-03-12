¿Por qué EU atacó a Irán? Las versiones contradictorias de Trump

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo la mañana del miércoles que la campaña militar de su país y Estados Unidos contra Irán, iniciada el 28 de febrero, durará "el tiempo necesario".

Esta operación continuará sin límite de tiempo, el tiempo necesario, hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, 11 de marzo

Katz dijo que los ataques continuarían "para permitir que el pueblo iraní se levante, actúe y derroque a este régimen", y añadió que "en última instancia, eso es algo que depende de ellos”.

Sin embargo, para Estados Unidos los motivos para atacar a Irán no son igual de claros.

Desde el inicio del conflicto, hace casi dos semanas, las versiones de los principales funcionarios estadounidenses sobre las razones para atacar a Irán han variado e incluso se han contradicho en más de una ocasión, entre sí e incluso dentro de la propia administración.

Solo este miércoles, en Washington y en dos actos en feudos electorales, el presidente Donald Trump mandó de nuevo mensajes aparentemente contradictorios sobre el desarrollo del conflicto y que muestran un desacuerdo con Israel, su socio.

No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que acabar el trabajo, ¿no? Trump, 11 de marzo, ante partidarios suyos en Hebrón, Kentucky

Poco antes, sin embargo, en una conversación telefónica con el sitio Axios, había asegurado que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán, y que el conflicto terminará “pronto".

En cuanto [yo] quiera que esto se detenga, se detendrá Trump, 11 de marzo, en entrevista para Axis

Estas son algunas de las razones para justificar la guerra que han dado los principales funcionarios estadounidenses: Trump; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.