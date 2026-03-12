Publicidad

Internacional

¿Por qué EU atacó a Irán? Las versiones contradictorias de Trump

El presidente y sus principales funcionarios han ofrecido distintas justificaciones para la ofensiva, desde frenar el programa nuclear iraní hasta anticiparse a un ataque.
jue 12 marzo 2026 05:55 AM
El presidente Donald Trump se dirige a la audiencia mientras el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Defensa Pete Hegseth escuchan durante la Cumbre del Escudo de las Américas, una reunión con jefes de estado y funcionarios de gobierno de 12 países de las Américas en el Trump National Doral Golf Club el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida.
Rubio, Hegseth y Trump se han contradicho en ocasiones sobre las razones por las que Estados Unidos ataca a Irán. (FOTO: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP)

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos se unieron para lanzar ataques aéreos masivos contra Irán, golpeando oficinas gubernamentales e instalaciones militares, entre otros sitios. Ese mismo día, anunciaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Irán ha respondido con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto según Estados Unidos, y con declaraciones desafiantes, tras elegir a un nuevo ayatolá, Mojtaba Jamenei, hijo del líder fallecido.

Para Israel el objetivo siempre ha estado claro: terminar con el régimen de los ayatolás en Irán.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo la mañana del miércoles que la campaña militar de su país y Estados Unidos contra Irán, iniciada el 28 de febrero, durará "el tiempo necesario".

Esta operación continuará sin límite de tiempo, el tiempo necesario, hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, 11 de marzo

Katz dijo que los ataques continuarían "para permitir que el pueblo iraní se levante, actúe y derroque a este régimen", y añadió que "en última instancia, eso es algo que depende de ellos”.

Sin embargo, para Estados Unidos los motivos para atacar a Irán no son igual de claros.

Desde el inicio del conflicto, hace casi dos semanas, las versiones de los principales funcionarios estadounidenses sobre las razones para atacar a Irán han variado e incluso se han contradicho en más de una ocasión, entre sí e incluso dentro de la propia administración.

Solo este miércoles, en Washington y en dos actos en feudos electorales, el presidente Donald Trump mandó de nuevo mensajes aparentemente contradictorios sobre el desarrollo del conflicto y que muestran un desacuerdo con Israel, su socio.

No queremos irnos antes de tiempo, ¿verdad? Tenemos que acabar el trabajo, ¿no?
Trump, 11 de marzo, ante partidarios suyos en Hebrón, Kentucky

Poco antes, sin embargo, en una conversación telefónica con el sitio Axios, había asegurado que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán, y que el conflicto terminará “pronto".

En cuanto [yo] quiera que esto se detenga, se detendrá
Trump, 11 de marzo, en entrevista para Axis

Estas son algunas de las razones para justificar la guerra que han dado los principales funcionarios estadounidenses: Trump; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

¿Por la democracia en Irán?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó el 28 de febrero a los iraníes a "tomar el control" de su gobierno, en su primer mensaje después del inicio de la operación militar contra Irán.

Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones
Trump, 28 de febrero, en un mensaje grabado en video

En las semanas previas a los ataques, Irán vivió sus protestas más grandes en años. La respuesta del régimen fue una represión que dejó miles de muertos, de acuerdo con reportes de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Trump amenazó entonces con una intervención militar.

“Algo tenía que hacerse, y han pasado 47 años. Han estado matando gente en todo el mundo durante mucho tiempo. Ellos eran los reyes y padres de la bomba al borde de la carretera”, dijo Trump durante una reunión bilateral con el canciller Friedrich Merz el 3 de marzo en la Casa Blanca.

Sin embargo, el secretario de Defensa se alejó pronto de la narrativa del cambio de régimen.

"

Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento, nada de atolladeros de construcción nacional, nada de ejercicios de construcción de democracia. Nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas
Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, 2 de marzo

¿Un peligro inminente para Estados Unidos?

El enfoque de los Estados Unidos cambió de preocupaciones humanitarias a preocupaciones nucleares, con Trump expresando repetidamente su determinación de que a la República Islámica nunca se le permita adquirir un arma nuclear.

Sin embargo, dejó la puerta abierta para un acuerdo diplomático, y a lo largo de febrero, incluso cuando inundó el Medio Oriente con activos militares, Estados Unidos entabló conversaciones con Teherán, que presuntamente aseguró concesiones sin precedentes, aunque no alcanzaron para satisfacer a la Casa Blanca.

Israel, por su parte, parece haber estado principalmente preocupado por el programa de misiles balísticos de Irán, que la República Islámica había estado rehabilitando desde la guerra de los doce días de junio de 2025.

El 2 de marzo, Trump insinuó preocupaciones similares, sugiriendo —“inverosímilmente, si se cree a las agencias de inteligencia estadounidenses”, según el International Crisis Group— que Irán podría pronto tener proyectiles capaces de alcanzar territorio continental de Estados Unidos.

El régimen ya tenía misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como en el extranjero, y pronto habría tenido misiles capaces de alcanzar nuestro hermoso Estados Unidos
Trump, 2 de marzo, en una ceremonia para dar la medalla de honor a tres soldados.

La Agencia de Inteligencia de Defensa informó la primavera pasada que Irán no podría desarrollar un misil de largo alcance para 2035.

Para Daniel Shapiro, del centro de estudios Atlantic Council, Trump "no ha explicado la urgencia ni la amenaza inminente que hacía necesaria una guerra en este momento”.

¿Israel iba a atacar primero?

La explicación más cuestionada hasta el momento fue la otorgada por el secretario de Estado, Marco Rubio. De acuerdo con el jefe de la diplomacia estadounidense, Israel estaba decidido a atacar a Irán, y Estados Unidos sabía que Irán respondería con fuego a las bases estadounidenses, lo que significa que Washington tenía que atacar primero.

Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas
Marco Rubio, secretario de Estado, 2 de marzo, ante periodistas en el Congreso de Estados Unidos.

"Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada" de atacar junto a Israel, señaló el secretario de Estado.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente" —un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso—, Rubio insistió en los planes israelíes.

"Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado —y creíamos que lo sería—, vendrían inmediatamente a por nosotros", dijo Rubio.

"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió, precisando que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".

Esos comentarios llevaron a críticas generalizadas, incluso de los partidarios de la derecha, de que Trump estaba permitiendo que Israel lo llevara a la guerra.

Rubio afirmó, sin embargo, que la administración de Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara el momento oportuno.

"Pase lo que pase, en última instancia esta operación tenía que ocurrir", afirmó.

