Irán amenaza destruir la infraestructuras energéticas de Medio Oriente tras el ultimátum de Trump

Trump —bajo una fuerte presión por el alza de los precios de los combustibles en un año de elecciones de mitad de mandato— dio un ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Irán impone un bloqueo casi total a esta vía marítima pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por ella, alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra, según la consultora Kpler.

Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, "Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!", dijo el presidente de Estados Unidos en un mensaje en Truth Social.

Irán replicó de inmediato. El poderoso presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, amenazó con destruir "irreversiblemente" las infraestructuras energéticas, de tecnología de la información y de desalinización de agua de la región.

Además advirtió que esto hará subir los precios del petróleo por "mucho tiempo".

"Escalar para desescalar"

El mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya amenazó con cerrar "completamente" el estrecho si Trump ejecuta sus amenazas.

Irán busca además desestabilizar el suministro mundial de hidrocarburos con sus ataques contra los países del Golfo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo que Estados Unidos podría tener que intensificar sus ataques a Irán para poner fin a la guerra.

Cuando NBC le preguntó si el presidente Donald Trump va a apaciguar o intensificar la guerra, Bessent respondió: "No son cosas que se excluyan mutuamente. A veces hay que escalar para desescalar". "Este es el único lenguaje que entienden los iraníes", aseguró.

En paralelo, el ejército israelí dijo llevar a cabo ataques "en el corazón de Teherán".

"Todos hemos perdido nuestro trabajo, ya no tenemos ingresos y no sabemos cuánto tiempo podremos seguir así", contó a la AFP Shiva, una habitante de Teherán de 31 años.