Irán amenaza destruir la infraestructuras energéticas de Medio Oriente tras el ultimátum de Trump

Líbano teme una "invasión terrestre"
Israel anticipó este domingo varias semanas más de combates contra Irán y el grupo proiraní libanés Hezbolá.
En otro frente, Hezbolá, un movimiento islamista proiraní libanés, afirmó que lanzó una salva de cohetes contra soldados israelíes en el norte de Israel.
En la frontera norte de Israel, un civil falleció el domingo por un disparo de cohete lanzado desde Líbano.
El ejército israelí atacó un importante puente situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país, después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas presuntamente por Hezbolá.
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el bombardeo israelí de un puente estratégico en el sur del país y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen "el preludio de una invasión terrestre".
En el sur de Israel, dos ataques de misiles iraníes dejaron el sábado más de un centenar de heridos y provocaron el pánico.
El primero alcanzó una zona residencial de Dimona, una ciudad que alberga un centro estratégico de investigación nuclear, en el desierto del Néguev, y causó una treintena de heridos.
En el lugar del impacto, la magnitud de las destrucciones es espeluznante.
"No nos esperábamos esto", comentó Gali Amir, de 50 años, responsable de una residencia para personas con trastornos cognitivos y mentales cercana al lugar del impacto.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que atacará "personalmente" a todos los dirigentes de Irán.
"Vamos a ir a por el régimen", dijo.
"Fase peligrosa"
Irán justificó los misiles lanzados hacia Dimona —a cinco kilómetros del centro de investigación nuclear israelí—como una "respuesta" a un ataque "enemigo" contra uno de sus complejos nucleares en Natanz.