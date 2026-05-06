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La FIFA falla en vender los derechos de transmisión del Mundial en China e India

Las autoridades de tres países en Asia están en negociaciones con la FIFA para los derechos de transmisión de los partidos de la Copa del Mundo 2026.
mié 06 mayo 2026 11:38 AM
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La imagen corresponde al estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca) en la CDMX en donde se llevará a cabo el juego inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de México vs. Sudáfrica (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

A 35 días del Mundial de Futbol 2026 , los países asiáticos, entre ellos China e India, todavía no han firmado un acuerdo con la FIFA, una anomalía que se explica en parte por los horarios de los partidos, poco atractivos debido al desfase en el continente.

Si bien estas dos naciones no están clasificadas para el Mundial organizado en Estados Unidos, Canadá y México y que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, el interés por el torneo es elevado, especialmente entre los chinos.

Según la FIFA, el país representó el 49.8 % del total de horas de visualización en plataformas digitales y redes sociales a escala mundial durante la Copa del Mundo de 2022 en Catar.

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Pero en India y en China, que juntas suman cerca de 3,000 millones de habitantes, los aficionados al futbol temen no poder seguir los partidos del torneo.

Consultada por AFP sobre si le preocupaba la cuestión de los derechos a medida que se acerca el Mundial, la FIFA declaró haber cerrado acuerdos para la difusión de los partidos en más de 175 países.

"Las conversaciones en curso en los pocos mercados restantes deben seguir siendo confidenciales en esta fase", añade la instancia.

La actitud expectante de los difusores asiáticos se debe en particular a los horarios de los partidos.

Para los espectadores de Pekín y Shanghái, el partido inaugural comenzará a las 03:00 horas (h) de la madrugada, al igual que la final. En Nueva Delhi, será a las 00:30 h.

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Según el empresario indio Sandeep Goyal, presidente de la agencia de publicidad Rediffusion, consultado por la AFP, "a excepción de los aficionados incondicionales al futbol, la audiencia de los partidos corre el riesgo de ser baja en India".

"En consecuencia, las oportunidades de monetización para los canales disminuyen considerablemente", añade.

Según Goyal, JioStar, el mayor conglomerado mediático indio, ha ofrecido 20 millones de dólares, mientras que la FIFA quería inicialmente 100 millones por los derechos de las Copas del Mundo de 2026 y 2030.

"Evitar fomentar la piratería"

En China, el acuerdo con el gigante nacional CCTV también se hace esperar. Tampoco hay acuerdo en Tailandia, país que nunca ha participado en la Copa del Mundo pero donde el futbol es muy popular.

El primer ministro Anutin Charnvirakul tranquilizó a los espectadores asegurando que no se perderían el torneo.

En Malasia, en cambio, el Ministerio de Comunicaciones anunció el miércoles que el canal público Radio Televisyen Malaysia y Unifi TV retransmitirán la competición.

Según James Walton, responsable del sector de deportes en la consultora Deloitte Asia-Pacífico, "de una forma u otra se llegará a un acuerdo".

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"Las cadenas nacionales quieren obtener el mejor acuerdo posible, ya que deben encontrar un equilibrio entre ese coste y los ingresos potenciales. Y la FIFA querrá asegurarse de que su evento estrella tenga la máxima cobertura posible para cumplir sus compromisos con los patrocinadores, reforzar la visibilidad de este deporte y evitar fomentar la piratería", señaló.

Con información de AFP

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FIFA Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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