A 35 días del Mundial de Futbol 2026 , los países asiáticos, entre ellos China e India, todavía no han firmado un acuerdo con la FIFA, una anomalía que se explica en parte por los horarios de los partidos, poco atractivos debido al desfase en el continente.

Si bien estas dos naciones no están clasificadas para el Mundial organizado en Estados Unidos, Canadá y México y que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, el interés por el torneo es elevado, especialmente entre los chinos.

Según la FIFA, el país representó el 49.8 % del total de horas de visualización en plataformas digitales y redes sociales a escala mundial durante la Copa del Mundo de 2022 en Catar.