El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado inquietud más allá de los pasajeros que están a bordo, sino también al resto de la población que ya lo relaciona con una nueva epidemia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) , quien realiza un seguimiento puntual del caso, ha desestimado esta situación, afirmando que no es el comienzo de una epidemia mucho menos de una pandemia.
Esta enfermedad está en vigilancia para determinar cómo es que se ha propagado entre su población, causando la muerte de tres personas infectadas.
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¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia la enfermedad?
En realidad, los hantavirus son un grupo de virus pertenecientes a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, asociados a especies especificas de roedores. De acuerdo con la OMS, hasta la fecha solo se conoce que un número limitado de ellos pueden provocar enfermedades en humanos, como el virus de los Andes, reportado principalmente en Argentina y Chile.
Se transmite a las personas por el contacto de la orina, excrementos o saliva de roedores contaminados, y con muy poca frecuencia, a través de mordeduras. Los espacios cerrados mal ventilados o dormir en viviendas infestadas aumentan el riesgo de exposición.
Mientras tanto, el contagio entre personas se debe a mantener contacto estrecho prolongado, especialmente entre miembros de una misma familia o parejas síntomas. La OMS señala que es más portable durante la fase inicial de la enfermedad, ya que el virus es más transmisible.
Síntomas
Las personas pueden comenzar a sentir síntomas entre una y ocho semanas después de la exposición, dependiendo el tipo de virus. Normalmente, son:
Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores musculares
Síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos.
El diagnóstico precoz puede ser complicado, debido a que la sintomatología es muy común con otras enfermedades febriles o respiratorias, tal como es el caso de la gripe, el dengue o incluso COVID-19.
Sin embargo, es de alto riesgo debido a que puede ocasionar síndrome cardiacopulmonar porcino (SCPH), una enfermedad que progresa rápidamente en tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.
O fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), que en etapas posteriores puede bajar la presión arterial, causar trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.
Actualmente, no existe tratamiento ni vacuna contra las infecciones por hantavirus.
El crucero zarpó de Ushuaia, Argentina, país donde se han documentado casos de hantavirus por el ratón colilargo, especie típica del cono sur de América.
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De acuerdo con expertos en salud, el crucero suele ser una condición idónea para el contagio de esta clase de enfermedad, debido a que mucha gente convive en espacios estrechos por tiempos prolongados.
"Esa es la tormenta perfecta, porque tienes mucha gente en un espacio muy pequeño pasando mucho tiempo juntos, con poca ventilación. Un camarote o algo así, es una situación perfecta, pero eso no es lo que va a pasar normalmente", dijo Julio Álvarez, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), a la agencia EFE.
El contagio de animales con humanos se da por respirar las partículas en suspensión en el ambiente, provenientes de las heces, orina o saliva del ratón. Mientras que entre las personas, se debe a la convivencia prolongada.
"Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", y "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho", dijo Maria Van Kerkhove, Directora de de Epidemias y Pandemias; Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.
Bajo esta premisa, se cree que un pasajero contrajo el virus antes de embarcar en Argentina, y contagió a las personas a bordo.
¿Cuántos casos se han confirmado?
Al jueves 7 de mayo de 2026, la OMS confirmó cinco casos de hantavirus y ve “posible” la detección de más en el crucero MV Hondius, que navega rumbo a la isla canaria de Tenerife, donde tiene previsto llegar el domingo al mediodía, según Marine Traffic, para evacuar a los pasajeros.
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Además de los contagios, al momento se han reportado tres muertes: un matrimonio holandés y una alemana.
Las autoridades sanitarias insisten en el "bajo" nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros que desembarcaron antes del buque.