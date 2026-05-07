¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia la enfermedad?

En realidad, los hantavirus son un grupo de virus pertenecientes a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, asociados a especies especificas de roedores. De acuerdo con la OMS, hasta la fecha solo se conoce que un número limitado de ellos pueden provocar enfermedades en humanos, como el virus de los Andes, reportado principalmente en Argentina y Chile.

Argentina ha experimentado un aumento en los casos de hantavirus, pero no un brote, según declaró un experto a la AFP el 6 de mayo. (HANDOUT/AFP)

Se transmite a las personas por el contacto de la orina, excrementos o saliva de roedores contaminados, y con muy poca frecuencia, a través de mordeduras. Los espacios cerrados mal ventilados o dormir en viviendas infestadas aumentan el riesgo de exposición.

Mientras tanto, el contagio entre personas se debe a mantener contacto estrecho prolongado, especialmente entre miembros de una misma familia o parejas síntomas. La OMS señala que es más portable durante la fase inicial de la enfermedad, ya que el virus es más transmisible.

Síntomas

Las personas pueden comenzar a sentir síntomas entre una y ocho semanas después de la exposición, dependiendo el tipo de virus. Normalmente, son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas o vómitos.

El diagnóstico precoz puede ser complicado, debido a que la sintomatología es muy común con otras enfermedades febriles o respiratorias, tal como es el caso de la gripe, el dengue o incluso COVID-19.

Sin embargo, es de alto riesgo debido a que puede ocasionar síndrome cardiacopulmonar porcino (SCPH), una enfermedad que progresa rápidamente en tos, dificultad para respirar, acumulación de líquido en los pulmones y shock.

O fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS), que en etapas posteriores puede bajar la presión arterial, causar trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.

Actualmente, no existe tratamiento ni vacuna contra las infecciones por hantavirus.

¿Por qué se propagó en el crucero MV Hondius?

El crucero zarpó de Ushuaia, Argentina, país donde se han documentado casos de hantavirus por el ratón colilargo, especie típica del cono sur de América.