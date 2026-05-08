La dolarización formal, un sueño tentador en la Venezuela tutelada por EU

Oficializar el uso del dólar estadounidense es visto como una panacea en Venezuela tras años de recesión y una inflación crónica que expertos atribuyen a malas políticas monetarias. El chavismo, en tanto, lo achaca a las sanciones de Washington.

"Deberían dolarizar el país", se resigna Javier Roa, un supervisor de autobuses de 67 años que a diario recauda enormes fajos de billetes con poco valor. "El bolívar aquí se está muriendo", lamenta.

Rodríguez gobierna temporalmente bajo fuerte presión de Donald Trump, que dice estar a cargo de comercializar el crudo venezolano.

La presidenta encargada firmó acuerdos energéticos con gigantes como BP y Chevron, además de impulsar reformas petroleras y mineras favorables al capital extranjero. Aumentó el llamado "ingreso mínimo integral" de los trabajadores a 240 dólares mensuales, de por sí rezagado frente a una canasta alimentaria básica para una familia de cinco que roza los 700 dólares mensuales.

"Dolarizar es la cosa así grande que falta. Eso viene pronto y con Trump se hace fácil", piensa Carlos, un taxista de Caracas que se reserva su apellido por temor.

El bolívar contante quedó relegado a pagos menudos como el pasaje de bus. Su valor se pulverizó en medio de una acelerada depreciación, tres devaluaciones desde 2008 y 14 ceros menos.

El billete de mayor denominación (500 bolívares) equivale a un dólar al tipo de cambio oficial.