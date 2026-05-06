FIFA liberará más boletos para el Mundial 2026: cuándo salen y a qué hora se podrán comprar en México

De acuerdo con la FIFA, esta venta forma parte de la última fase, que inició el 1 de abril de 2026 y termina formalmente hasta el 19 de julio de 2026, según la disponibilidad. Los boletos serán asignados por orden de llegada y las compras se procesarán en tiempo real.

“Todos los boletos comprados exitosamente serán confirmados de inmediato al comprador”, señala el portal oficial.

Existen cuatro categorías de boletos:

Categoría 1: Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores, por lo que suelen ser más caros.

Categoría 2: Ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores.

Categoría 3: Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores.

Categoría 4: La categoría más accesible. Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3, y disponibles en las gradas superiores.

Además, también tiene las entradas para el área de personas con discapacidad y movilidad reducida.

Get ready for the #FIFAWorldCup! A limited release of tickets begins May 7!



🗓️ Thursday, May 7

⏰ 12PM ET/6PM CET



🎟️ Tickets will be available on a first-come, first-served basis while supplies last. All ticket sales are final. Terms apply. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 6, 2026

Las personas interesadas podrán consultar los partidos y categorías disponibles , así como las localidades específicas para elegir. Los boletos ofrecidos pertenecen a Hospitality, con una experiencia premium y otra clasificación que no es mencionada, debido a la alta demanda de la página de la FIFA.

De acuerdo con la organización, estas entradas estarán disponibles desde el 1 de abril bajo un nuevo formato de mayor inmediatez en el proceso de compra por orden de solicitud y sujeto a disponibilidad. En la fila virtual, se menciona que iniciará una cuenta regresiva y una vez finalizado, se habilitará un botón de “ENTRAR”, disponible solo por cinco minutos, para realizar la compra.

La FIFA sugiere revisar constantemente el progreso de la fila, para evitar perder el lugar y, con ello, la oportunidad de comprar los boletos . Una vez que entre, es necesario tener preparado un método de pago válido aceptado, como una tarjeta Visa.

Opciones adicionales de boletos

La FIFA tiene como alternativa el Mercado de Intercambio, en cual tiene el propósito de regular la reventa de entradas, utilizando su misma plataforma. La intención es que las personas que ya no tengan la posibilidad de acudir al torneo, puedan realizar la transacción de manera autorizada y de forma segura.

La disponibilidad depende de las entradas que sean publicadas y ofertadas por parte de los aficionados, por lo que el precio depende más bien del tipo de boleto.