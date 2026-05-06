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FIFA liberará más boletos para los partidos del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

La Federación de Futbol confirmó que la venta de boletos es de edición limitada para los 104 partidos de la Copa Mundial 2026 en las tres sedes.
mié 06 mayo 2026 05:44 PM
FIFA liberará más boletos para el Mundial 2026: cuándo salen y a qué hora se podrán comprar en México
Vista general del interior del estadio antes del partido final del torneo de repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Bolivia en el Estadio Monterrey el 31 de marzo de 2026 en Guadalupe, México. (Rodrigo Oropeza/Getty Images)

A menos de 40 días para el inicio de la Copa Mundial 2026, la FIFA anunció que abrirá una venta de boletos de edición limitada para los 104 partidos de la competición el jueves 7 de mayo, a las 11:00 horas ET (Eastern Time / Hora del Este), o a las 9:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

“Las entradas estarán disponibles por orden de llegada mientras duren las existencias. Todas las ventas de entradas son definitivas”, señaló la Federación. Además, puede que no sea la última vez que libere más espacios para los partidos en FIFA.com/tickets.

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De acuerdo con la FIFA, esta venta forma parte de la última fase, que inició el 1 de abril de 2026 y termina formalmente hasta el 19 de julio de 2026, según la disponibilidad. Los boletos serán asignados por orden de llegada y las compras se procesarán en tiempo real.

“Todos los boletos comprados exitosamente serán confirmados de inmediato al comprador”, señala el portal oficial.

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Existen cuatro categorías de boletos:

Categoría 1: Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores, por lo que suelen ser más caros.

Categoría 2: Ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores.

Categoría 3: Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores.

Categoría 4: La categoría más accesible. Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3, y disponibles en las gradas superiores.

Además, también tiene las entradas para el área de personas con discapacidad y movilidad reducida.

Las personas interesadas podrán consultar los partidos y categorías disponibles , así como las localidades específicas para elegir. Los boletos ofrecidos pertenecen a Hospitality, con una experiencia premium y otra clasificación que no es mencionada, debido a la alta demanda de la página de la FIFA.

De acuerdo con la organización, estas entradas estarán disponibles desde el 1 de abril bajo un nuevo formato de mayor inmediatez en el proceso de compra por orden de solicitud y sujeto a disponibilidad. En la fila virtual, se menciona que iniciará una cuenta regresiva y una vez finalizado, se habilitará un botón de “ENTRAR”, disponible solo por cinco minutos, para realizar la compra.

La FIFA sugiere revisar constantemente el progreso de la fila, para evitar perder el lugar y, con ello, la oportunidad de comprar los boletos . Una vez que entre, es necesario tener preparado un método de pago válido aceptado, como una tarjeta Visa.

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Opciones adicionales de boletos

La FIFA tiene como alternativa el Mercado de Intercambio, en cual tiene el propósito de regular la reventa de entradas, utilizando su misma plataforma. La intención es que las personas que ya no tengan la posibilidad de acudir al torneo, puedan realizar la transacción de manera autorizada y de forma segura.

La disponibilidad depende de las entradas que sean publicadas y ofertadas por parte de los aficionados, por lo que el precio depende más bien del tipo de boleto.

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Copa Mundial 2026 espera superar récord de 1994

Un gran número de aficionados ya ha asegurado su asistencia a la mayor Copa Mundial de la FIFA mediante las tres fases de venta de entradas completadas hasta ahora.

Solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al final del periodo correspondiente, el 27 de febrero.

A menos de 80 días del comienzo de la competición, la FIFA estima que superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de 1994, realizada en Estados Unidos.

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Copa Mundial Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 United 2026 FIFA

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