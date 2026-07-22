Daniel Siad, presunto cómplice de Jeffrey Epstein, es encontrado muerto cerca de París

"Murió y era inocente", declaró a AFP su abogada Menya Arab-Tigrine, para quien "si murió de un infarto, esa espera [judicial] insoportable, la presión y la angustia con las que vivía a diario habrán tenido algo que ver".

La exmodelo sueca Ebba P. Karlsson presentó la primera denuncia en febrero, tras reconocerlo en los archivos desclasificados sobre Epstein, en los que se menciona a Daniel Siad en más de 1,000 documentos.

En su denuncia, acusaba al cazatalentos de violarla cuando tenía 20 años y de explotarla sexualmente, presentándola a Gérald Marie, antiguo director de la prestigiosa agencia de modelos Elite, a quien también acusaba de violación. Ambos siempre lo han negado.

"Estoy conmocionada", dijo a la AFP Karlsson. "Daniel Siad estaba a punto de ser detenido. Hemos trabajado tan duro para obtener justicia y ahora... Es muy frustrante", agregó.

"Todas teníamos miedo de que lo mataran para impedirle hablar de los demás criminales... Espero que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento", precisó.

La fiscalía de París afirmó que con la muerte de Siad se extingue el proceso en su contra, pero continúa la investigación sobre "los cargos de trata de personas en banda organizada y asociación ilícita con el fin de preparar un delito" vinculado a Epstein, que tenía un apartamento en la capital francesa.

"Devastador"

Karlsson y la periodista británica Lisa Brinkworth —que acusa a Gérald Marie de agresión sexual en 1998—fundaron el colectivo "Victorious Angels - WE RISE", que desde hace varios años denuncia violencias sexuales en este sector y en el entorno de Epstein.

En 2019, el financiero estadounidense, detenido por explotación sexual de menores, fue hallado ahorcado en su celda en Estados Unidos.

Y en 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, cercano a Epstein, se suicidó en detención, tras ser imputado por violaciones a menores y acoso sexual.