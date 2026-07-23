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Internacional

Tres latinoamericanas disputan la secretaría general de la ONU entre seis candidatos

Michelle Bachelet, María Fernanda Espinosa y Rebeca Grynspan compiten por dirigir un organismo que enfrenta su mayor crisis financiera desde 1945 y una creciente parálisis política.
jue 23 julio 2026 05:55 AM
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Sala vacía de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York durante la 76a sesión regular de la Asamblea el 2 de febrero de 2022.
Mientras el mundo experimenta el recrudecimiento de guerras en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el actual proceso de selección se desarrolla en un contexto de crisis política y financiera, y acusaciones de inacción de la ONU. (FOTO: Viktor Sidorov/Getty Images)

La ONU se encuentra en el pleno proceso para seleccionar al sucesor del portugués Antonio Guterres como secretario general, máxima autoridad del organismo. Este jueves se llevará a cabo un diálogo abierto de la ONU con los candidatos al cargo. Durante la sesión, los candidatos explicarán por qué quieren convertirse en el próximo secretario general de la ONU y debatirán sobre cómo resolver los retos actuales.

Naciones Unidas enfrenta esta elección en medio de una crisis financiera, parálisis política y tensiones globales. La disputa por su máximo cargo evidencia fracturas geopolíticas, falta de consenso regional y el desafío de redefinir su rol.

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¿Cómo es el proceso?

El proceso de selección del sucesor de Guterres inició el 25 de noviembre de 2025 con una carta conjunta del Presidente de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Seguridad, donde se invitaba a los Estados miembros a presentar candidaturas.

Las candidaturas fueron presentadas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros, que deben proporcionar una declaración de intenciones, un currículum vitae y la información relativa a la financiación de la campaña.

Los candidatos fueron sometidos en abril y junio a sesiones de tres horas de preguntas de los 193 Estados miembros y de representantes de la sociedad civil.

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A 80 años de su creación, ¿la ONU aún es útil?

Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la ONU organiza sesiones de este tipo. Fueron creadas en 2016 para mayor transparencia.

Sin embargo, los miembros del Consejo de Seguridad —en la práctica, los cinco miembros permanentes con su derecho de veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia)— serán quienes tienen realmente el futuro de los candidatos en sus manos.

El próximo secretario general deberá estar en sintonía con "los valores y los intereses estadounidenses", advirtió el embajador estadounidense Mike Waltz.

La Asamblea General de la ONU, compuesta por los Estados miembros, solo puede elegir al secretario general tras una recomendación del Consejo de Seguridad. Se prevé que las deliberaciones del Consejo comiencen la próxima semana, antes de una votación de la Asamblea General en los meses siguientes.

¿Quiénes son los candidatos?

Se presentaron siete candidaturas, pero una fue retirada antes del inicio de los diálogos abiertos, por lo que seis aspirantes permanecen en la contienda.

Muchos Estados quieren que una mujer asuma por primera vez el cargo, y Latinoamérica lo reivindica en virtud de una tradición no reglamentada de rotación geográfica que, sin embargo, no siempre se respeta.

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Cuatro mujeres siguen en la contienda: las latinoamericanas Michelle Bachelet (Chile), María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica), además de la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca impulsar la candidatura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien considera una persona respetada internacionalmente y con capacidad para unir a diferentes sectores, de acuerdo con una fuente citada por The New York Post, pero aún no presenta su nominación de manera formal.

Nombre: Michelle Bachelet Jeria
País: Chile
Nominada por: Chile, Brasil y México (Chile retiró su apoyo a la candidatura)
Trayectoria: Presidenta de Chile (2006-2010; 2014-2018)
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2014)
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2018-2021)

Michelle Bachelet
Bachelet fue la primer mujer en convertirse en presidenta en Chile. (FOTO: Sean Gallup/Getty Images)

Nombre: María Fernanda Espinosa Garcés (nombrada el 11 de mayo de 2026)
País: Ecuador
Nominada por: Antigua y Barbuda
Trayectoria: Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas (2018-2019)
Ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador (2007-2008; 2017-2018)
Ministra de Defensa Nacional del Ecuador (2012-2014)

María Fernanda Espinosa asiste al Global Citizen Festival 2018: Be The Generation en Central Park el 29 de septiembre de 2018 en la ciudad de Nueva York.
Espinosa fue apenas la cuarta mujer en presidir la Asamblea General de Naciones Unidas. (FOTO: Noam Galai/Getty Images for Global Citizen)

Nombre: Rafael Mariano Grossi
País: Argentina
Nominado por: Argentina
Trayectoria: Director del Organismo Internacional de Energía Atómica (2019-presente)

Rafael Mariano Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas, habla con miembros de los medios de comunicación después de un diálogo informal para el puesto de candidatura del próximo Secretario General en la sede de las Naciones Unidas el 21 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York.
Rafael Grossi lidera la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) desde 2019. (FOTO: Michael M. Santiago/Getty Images)

Nombre: Rebeca Grynspan Mayufis
País: Costa Rica
Nominada por: Costa Rica
Trayectoria: Vicepresidenta de Costa Rica (1994-1998)
Secretaria General, Conferencia Iberoamericana (2014–2021)
Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2021–2026)

Rebeca Grynspan Mayufis, actual jefa de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (ONU) (UNCTAD) y exvicepresidenta de Costa Rica, camina después de una audición como candidata para ser la próxima secretaria general de la ONU el 22 de abril de 2026 en la ciudad de Nueva York.
Economista de 70 años, Grynspan es hija de padres judíos que emigraron a Costa Rica tras sobrevivir al Holocausto. (FOTO: Spencer Platt/Getty Images)

Nombre: Carolyn Rodrigues Birkett
País: Guyana
Nominada por: Guyana
Trayectoria: Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación Internacional de Guyana (2008-2015)
Representante Permanente de Guyana ante las Naciones Unidas (2020 – presente)

António Guterres, Secretario General de la ONU, escucha mientras la embajadora Carolyn Rodrigues-Birkett, Representante Permanente de Guyana ante la ONU y presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de junio, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales en la sede de las Naciones Unidas el 22 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York.
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, afirmó que la nominación se basa en el liderazgo que mantuvo la embajadora de 52 años durante el mandato de Guyana como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (2024-2025). (Michael M. Santiago/Getty Images)

Nombre: Macky Sall
País: Senegal
Nominado por: Burundi
Trayectoria: Presidente de Senegal (2012–2024)

El canciller alemán Olaf Scholz (R) y el presidente de Senegal Macky Sall (L) antes de su reunión durante la Cumbre de Inversión del G20 - Negocios Alemanes y los Países CwA al margen de un Pacto con África el 20 de noviembre de 2023 en Berlín, Alemania.
Macky Sall, de 64 años, es el único candidato de fuera de Latinoamérica y el Caribe. (FOTO: Pool/Getty Images)

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Tres crisis urgentes

Mientras el mundo experimenta el recrudecimiento de guerras en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, el actual proceso de selección se desarrolla en un contexto de crisis política y financiera, y acusaciones de inacción de la ONU.

El propio secretario general saliente, Antonio Guterres, lo resumió como “el contexto es el caos”.

La ONU enfrenta cuatro problemas principales. El primero es la fractura geopolítica del Consejo de Seguridad, que se encuentra paralizado por el uso constante del veto. Conflictos como Ucrania, Gaza, Irán o Sudán evidencian que las grandes potencias están optando por acciones unilaterales, lo que debilita el rol de la ONU como espacio de mediación.

El segundo problema es una grave crisis financiera, la peor desde su fundación en 1945. La ONU enfrenta un déficit histórico debido al retraso en el pago de cuotas por parte de los estados miembros. Incluso se ha advertido que podría no haber fondos suficientes para cubrir salarios en los próximos meses.

En este punto, el rol de Estados Unidos es clave, dado que mantiene una deuda millonaria con la institución que se niega a pagar.

“La ONU, más que en cualquier otro momento en su historia, es tener que pensar en un futuro en el que tendrá menos dinero y por lo tanto tendrá que probablemente reorientar su papel o reprioritizar su trabajo porque tiene menos dinero”, dijo Comfort Ero, presidenta del International Crisis Group en una entrevista a Expansión en noviembre de 2025.

Un tercer problema es la obsolescencia institucional. Las estructuras de poder de la ONU aún reflejan el orden mundial de la posguerra, completamente desfasado respecto a la realidad actual. A esto se suma el estancamiento de la Agenda 2030, con la mayoría de sus metas lejos de cumplirse por falta de financiamiento.

Para Ero, el futuro de la ONU dependerá de su capacidad para representar los intereses del mundo fuera de Europa y Norteamérica. Regiones como Latinoamérica y África “se han dado cuenta de que ellos también pueden tomar una posición para realmente empezar a desafiar el estatus quo e insistir en reformas”.

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