Tres latinoamericanas disputan la secretaría general de la ONU entre seis candidatos

¿Cómo es el proceso?

El proceso de selección del sucesor de Guterres inició el 25 de noviembre de 2025 con una carta conjunta del Presidente de la Asamblea General y el Presidente del Consejo de Seguridad, donde se invitaba a los Estados miembros a presentar candidaturas.

Las candidaturas fueron presentadas por un Estado Miembro o un grupo de Estados Miembros, que deben proporcionar una declaración de intenciones, un currículum vitae y la información relativa a la financiación de la campaña.

Los candidatos fueron sometidos en abril y junio a sesiones de tres horas de preguntas de los 193 Estados miembros y de representantes de la sociedad civil.

Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la ONU organiza sesiones de este tipo. Fueron creadas en 2016 para mayor transparencia.

Sin embargo, los miembros del Consejo de Seguridad —en la práctica, los cinco miembros permanentes con su derecho de veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia)— serán quienes tienen realmente el futuro de los candidatos en sus manos.

El próximo secretario general deberá estar en sintonía con "los valores y los intereses estadounidenses", advirtió el embajador estadounidense Mike Waltz.

La Asamblea General de la ONU, compuesta por los Estados miembros, solo puede elegir al secretario general tras una recomendación del Consejo de Seguridad. Se prevé que las deliberaciones del Consejo comiencen la próxima semana, antes de una votación de la Asamblea General en los meses siguientes.

¿Quiénes son los candidatos?

Se presentaron siete candidaturas, pero una fue retirada antes del inicio de los diálogos abiertos, por lo que seis aspirantes permanecen en la contienda.

Muchos Estados quieren que una mujer asuma por primera vez el cargo, y Latinoamérica lo reivindica en virtud de una tradición no reglamentada de rotación geográfica que, sin embargo, no siempre se respeta.