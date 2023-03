Contribuir a un mundo mejor mediante la educación, investigación e innovación

(Expansión) - El informe ‘The Future of Education and Skills: The OECD’s Education 2030’, señala al emprendimiento como una de las competencias que los estudiantes necesitarán para prosperar individual y socialmente, por ello es relevante contar con el desarrollo de un tejido económico eficiente y competitivo, capaz de acercar a la juventud al mundo empresarial.

Las universidades no deben vivir de espaldas a ninguna incertidumbre, por el contrario, contribuyen con su labor universal —como dice Escrivá de Balaguer—a quitar barreras que dificultan el entendimiento mutuo de los hombres, a alejar el miedo ante un futuro incierto.